Uzmanlar beyni öldüren besinleri açıkladı!

Birçok besin insan vücuduna faydalı olduğu kadar, fazla tüketildiğinde zarar veriyor. Sağlık uzmanları açıkladıkları listede yer alan besinlerin fazla tüketilmesi dahilinde beyni yavaş yavaş öldürdüğünü ifade etti. İnsan sağlığı için gerekli olan birçok besini içeren bu gıdaların fazla tüketilmemesi gerekiyor. Uzmanlar beyni öldüren besinleri tek tek açıkladı. Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. İşte sağlık uzmanlarının açıkladığı beyni öldüren o besinler.

BEYİN HAKKINDA BİLGİ

Fiziksel olarak yaklaşık 1,5 kilogramdır ve birçok insan organından daha ağırdır. Yüzeyi bir ceviz gibi kıvrımlıdır ve soğuk yulaf lapasını andıran bir rengi ve kıvamı vardır. Ne var ki biyolojik olarak son derecede karmaşıktır. Muazzam sayıda, muhtemelen toplam 100 milyar kadar hücre (nöronlar) içermektedir