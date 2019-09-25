Kansere davetiye çıkartan 19 besin! Kanser olmak istemeyen yemesin

Dünyanın en ölümcül hastalığın kansere yakalanmamak için tüketilmemesi gereken besinler uzmanlar tarafından açıklandı. Kansere davetiye çıkartan besinleri duyuran uzmanlar, neden oldukları gerçekleri de açıkladı. Kanser uzmanları kırmızı et ve meyve gibi önemli besinlerin listede yer almasını, nasıl tüketildikleriyle alakalı uyarılarıyla izah etti. İşte kansere davetiye çıkartan 19 besin.

Dünyanın en ölümcül hastalığın kansere yakalanmamak için tüketilmemesi gereken besinler uzmanlar tarafından açıklandı. Kansere davetiye çıkartan besinleri duyuran uzmanlar, neden oldukları gerçekleri de açıkladı. Kanser uzmanları kırmızı et ve meyve gibi önemli besinlerin listede yer almasını, nasıl tüketildikleriyle alakalı uyarılarıyla izah etti. İşte kansere davetiye çıkartan 19 besin.