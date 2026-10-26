Türkiye’de 6-15 yaş arasındaki çocuklarda sosyal medya kullanım oranının yüzde 66’ya ulaşması üzerine yaklaşık 8 milyon çocuğu doğrudan ilgilendiren güvenli internet dönemi, 1 Kasım itibarıyla başlıyor. Küresel algoritmalara karşı hayata geçirilen düzenlemeyle e-Devlet üzerinden yaş doğrulamasının nasıl yapılacağını, 15 yaş altına yönelik yasağın ayrıntılarını ve “Hesabınız kapatılacak” yalanıyla harekete geçen fırsatçıların dolandırıcılık tuzaklarını Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, canlı yayında tek tek anlattı.

aralanıyor. Sosyal medya platformlarında yaş doğrulamasından hesap açma kısıtlamalarına kadar uzanan uygulamalar, ailelerin de sorumluluklarını yeniden gündeme getiriyor.

Ancak düzenlemeyi fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, sahte bağlantılar ve yanıltıcı mesajlarla kullanıcıların kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefliyor.

Peki, dijital tuzaklara karşı nasıl önlem alınmalı ve çocukları bekleyen yeni dönemde nelere dikkat edilmeli? A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, yeni düzenlemenin ayrıntılarını ve dolandırıcılık girişimlerine karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

KÜRESEL ALGORİTMALARA KARŞI TÜRKİYE'DEN ÖNCÜ ADIM Dünyayı saran dijital bağımlılık tehlikesine ve küresel platformların tuzaklarına dikkat çeken Said Ercan, "Çocuklarımız bu algoritmalar üzerinden tabiri caizse avlanıyor. Türkiye, hayata geçirilen bu yasayla birlikte dünyada öncülük eden birkaç ülkeden biri oldu. Bu anlamda emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, çocukları dijital tehlikelerden korumaya yönelik düzenlemenin ayrıntılarını anlattı

"HESABINIZ KAPATILACAK" YALANINA DİKKAT: DOLANDIRICILIK TEHLİKESİ

Yeni sürecin devreye girmesiyle siber fırsatçıların ve dolandırıcıların da harekete geçtiğini belirten Said Ercan, SMS'ler, sosyal medya paylaşımları ve videolar üzerinden hem etkileşim elde etmek hem de vatandaşları mağdur etmek isteyenlerin sahte mesajları dolaşıma soktuğunu söyledi.

Ercan, bu tehlikenin kasım ayı itibarıyla daha da artacağını belirterek herkesin teyakkuzda olması gerektiğini kaydetti.

Stüdyoda vatandaşları bekleyen tuzaklara dikkat çeken sunucu Sinan Bey, dolandırıcıların "Hesabınız kapatılacak, hemen yaş doğrulaması yapın" mesajlarıyla insanları tuzağa düşürdüğünü hatırlattı. Sinan Bey, panik ortamına kapılınmaması ve gelen şüpheli bağlantılara kesinlikle tıklanmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Said Ercan, sosyal medyada yaş doğrulama sürecinde vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Dolandırıcılık girişimlerine karşı Siber Güvenlik Başkanlığının resmi bilgilendirmeler yaptığını belirten Uluslararası Sosyal Medya Derneği Başkanı Said Ercan, "Bu tür gelen mesajlara kesinlikle itibar etmeyin. Yaş tanımlaması kesinlikle ücretli bir iş değildir. Vatandaşlar e-Devlet'e girerek yaş tanımlamalarını yapacaklar." dedi.

“Hesabınız kapatılacak” mesajlarıyla vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışan dolandırıcılara karşı şüpheli bağlantılara tıklanmaması uyarısı yapıldı.

Süreçte kişisel verilerin korunmasının temel öncelik olduğunu dile getiren Ercan, "İnsanlar sosyal ağlara kişisel bilgilerini vermek zorunda değiller. Siber Güvenlik Başkanlığının e-Devlet'te uygulayacağı dijital bir kod üzerinden işlem yapılacak. Sosyal ağlara T.C. kimlik numarası, ad, soyad gibi resmî bilgiler verilmeyecek; sadece üretilen o dijital kod ile yaş kanıtlanacak ve platformlar aktivasyonu sağlayacak. Bu hizmet için hiçbir ücret ödenmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yaş doğrulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Said Ercan, bu işlem için herhangi bir ücret ödenmeyeceğini söyledi.

Sahte yönlendirmeler ve dolandırıcı arayüzlerine karşı uyarılarını sürdüren Ercan, "Burada çok fazla sosyal medya hesabı el değiştirebilir. Facebook, Instagram veya Twitter (X) benzeri sahte arayüzlere yönlendirildiğinizde gerçek platforma girmemiş olabilirsiniz. Bilgilerinizin çalınmaması için girdiğiniz platformun resmî e-Devlet kapısı olduğundan kesinlikle emin olmalısınız. Dijital medya okuryazarlığı ve siber güvenliğin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor." dedi.

15 YAŞ ALTI YASAK, 15-18 YAŞ ARASINA SIKI DENETİM Uygulamanın denetim ayağına dikkat çeken sunucu Sinan Bey, çocukların başkalarının kimlik bilgileriyle ya da VPN gibi yöntemlerle sistemi aşarak sahte hesaplar açması durumunda kontrollerin nasıl sağlanacağını gündeme getirdi.

Soruyu yanıtlayan ve düzenlemenin sınırlarını açıklayan Said Ercan, 1 Kasım'dan itibaren 15 yaş altındaki çocukların hiçbir şekilde hesap açamayacaklarını belirtti. Ercan, "31 Mart'a kadar da 15-18 yaş arasındaki gençlerimiz canlı yayın açamayacak, 'Reels' gibi video kaydırma özelliklerini çok sınırlı kullanabilecek ve birçok denetime tabi olacaklar." dedi.

Bu süreçte ailelerin müsamaha göstermesinin mümkün olmadığını vurgulayan Ercan, "Burada 'Ailem izin veriyor, girebilirim' gibi bir bahane geçerli değil; yasa son derece açık. 15 yaş altı kesinlikle giremiyor, 15-18 yaş arasına ise platformlar düzenleme yapmak zorunda." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya platformlarındaki sahte arayüzlere karşı uyaran Said Ercan, kişisel bilgilerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Amerika'da 16 yaşındaki bir çocuğun dijital bağımlılık gerekçesiyle teknoloji devleri Google ve Meta'ya karşı açtığı davada 6 milyon dolar tazminat kazandığını hatırlatan Ercan, küresel algoritmaların çocukları avlama amacı taşıdığını, Türkiye'nin ise bu adımla hem çocukları hem de vatandaşları koruma altına aldığını dile getirdi.

Said Ercan, çocukların VPN veya başkasının hesabı üzerinden sosyal medya yasağını aşmaya çalışmasının aileler açısından hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

ANNE VE BABALARA DİJİTAL SORUMLULUK UYARISI

Toplumsal farkındalığın artırılmasında ebeveynlere önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Ercan, "Çocuğum üzülmesin, arkadan dolanıp VPN kullansın ya da benim adıma hesap açılsın" yaklaşımının ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi.