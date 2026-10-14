Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı?

Sosyal medyada çocukları korumaya yönelik hazırlanan yeni ve kapsamlı düzenlemede geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, sosyal medya platformlarına çocuk kullanıcılar için çok katı yükümlülükler getirildi. 15 yaşından küçüklere sosyal medya hesabı açmak tamamen yasaklanıyor. 15-18 yaş grubuna özel sıkı koruma kalkanı getirilirken, e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması zorunlu kılınıyor.

Çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden, dijital bağımlılıktan ve çevrim içi risklerden korumayı amaçlayan yeni düzenlemede geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sosyal medya platformlarına yeni yükümlülükler getirildi.

Yeni dönemde yaş doğrulaması zorunlu olacak, 15-18 yaş grubundaki çocuklar ise sıkı güvenlik önlemleriyle sosyal medyayı kullanabilecek. Peki, mevcut hesaplar ne olacak, yaş nasıl doğrulanacak, aileler çocuklarının hesaplarını denetleyebilecek mi? 1 Kasım'da başlayacak uygulamanın ayrıntıları 10 soruda derlendi.

1- SOSYAL MEDYA KISITLAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Sabah'ın haberine göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak ve sosyal ağ hizmetlerinden yararlanamayacak. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük çocuklar ise yaşlarına uygun, özel güvenlik önlemleri içeren hesapları kullanabilecek.

2- DÜZENLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Sosyal medya şirketleri bu tarihten itibaren yeni hesap açılışlarında yaş doğrulaması yapmak ve çocuklara yönelik güvenlik kurallarını uygulamakla yükümlü olacak.