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Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medyada çocukları korumaya yönelik hazırlanan yeni ve kapsamlı düzenlemede geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, sosyal medya platformlarına çocuk kullanıcılar için çok katı yükümlülükler getirildi. 15 yaşından küçüklere sosyal medya hesabı açmak tamamen yasaklanıyor. 15-18 yaş grubuna özel sıkı koruma kalkanı getirilirken, e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması zorunlu kılınıyor.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 1

Çocukları sosyal medyanın zararlı içeriklerinden, dijital bağımlılıktan ve çevrim içi risklerden korumayı amaçlayan yeni düzenlemede geri sayım başladı. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle sosyal medya platformlarına yeni yükümlülükler getirildi.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 2

Yeni dönemde yaş doğrulaması zorunlu olacak, 15-18 yaş grubundaki çocuklar ise sıkı güvenlik önlemleriyle sosyal medyayı kullanabilecek. Peki, mevcut hesaplar ne olacak, yaş nasıl doğrulanacak, aileler çocuklarının hesaplarını denetleyebilecek mi? 1 Kasım'da başlayacak uygulamanın ayrıntıları 10 soruda derlendi.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 3

1- SOSYAL MEDYA KISITLAMASI KİMLERİ KAPSIYOR?
Sabah'ın haberine göre 15 yaşını doldurmamış çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak ve sosyal ağ hizmetlerinden yararlanamayacak. 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşından küçük çocuklar ise yaşlarına uygun, özel güvenlik önlemleri içeren hesapları kullanabilecek.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 4

2- DÜZENLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yönetmelik 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Sosyal medya şirketleri bu tarihten itibaren yeni hesap açılışlarında yaş doğrulaması yapmak ve çocuklara yönelik güvenlik kurallarını uygulamakla yükümlü olacak.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 5

3- ÇOCUKLARIN YAŞI NASIL DOĞRULANACAK?
Yaş doğrulaması e-Devlet Kapısı üzerinden oluşturulacak dijital belirteçle yapılacak. Platformlara kullanıcının kimlik bilgileri yerine yalnızca 15 ve 18 yaş sınırlarını geçip geçmediği bilgisi aktarılacak. Böylece kişisel verilerin korunması sağlanacak.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 6

4- 15-18 YAŞ GRUBUNDA HANGİ ÖZELLİKLER YASAK?
Çocuk hesaplarında canlı yayın açılamayacak, kişiselleştirilmiş reklam gösterilemeyecek. Kullanıcıyı sürekli ekranda tutmayı amaçlayan sonsuz kaydırma yöntemiyle içerik sunulamayacak. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içeriklere karşı da önlem alınacak.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 7

5- MEVCUT HESAPLAR KAPATILACAK MI?
Daha önce açılmış hesaplar için 31 Mart 2027'ye kadar yaş doğrulaması yapılacak. 15 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak. Kapatılan hesaplara ait kişisel veriler, varsa itiraz süreci tamamlandıktan sonra, yoksa gecikmeksizin silinecek.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 8

6- KİMLERLE MESAJLAŞABİLECEKLER?
Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek. Hesaplar varsayılan olarak gizli olacak. Diğer kullanıcılar çocukların takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek. Böylece istenmeyen iletişim ve dijital taciz risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 9

7- AİLELER ÇOCUKLARININ HESAPLARINI DENETLEYEBİLECEK Mİ?
Evet. Sosyal medya şirketleri ebeveyn kontrol araçları sunmak zorunda olacak. Anne babalar çocuklarının hesap ayarlarını yönetebilecek, günlük kullanım sürelerine sınır koyabilecek ve platformlardaki ücretli işlemler için izin mekanizmasını kullanabilecek.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 10

8- ÇOCUKLARA HER İÇERİK GÖSTERİLEBİLECEK Mİ?
Hayır. Platformlar çocukların fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimini gözetmek zorunda olacak. Çocuklara sunulan içerik ve hizmetlerde yaşa uygunluk esas alınacak. Zararlı içeriklere karşı koruyucu tedbirler uygulanacak.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 11

9- SOSYAL MEDYA KULLANIMINA SÜRE SINIRI GETİRİLECEK Mİ?
Düzenleme, bütün çocuklar için ortak bir günlük kullanım süresi belirlemiyor. Ancak sosyal medya platformları, ebeveynlerin çocuklarının günlük kullanım sürelerini sınırlandırabilmesine imkân sağlayacak araçlar sunmak zorunda olacak. Böylece aileler çocuklarının sosyal medyada geçirdiği zamanı kontrol edebilecek.

Sosyal medyada tüm kurallar sil baştan: 1 Kasım'da e-Devlet şartı geliyor! 15 yaş altı hesaplar kapatılacak mı? 12

10- KURALLARA UYMAYAN PLATFORMLARA NE OLACAK?
Sosyal medya şirketleri yaş doğrulaması, çocuklara özgü hizmet ve ebeveyn kontrolü yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olacak. Kurallara aykırılık halinde ilgili mevzuatta öngörülen yaptırımlar uygulanabilecek. Düzenlemeyle çocukların dijital ortamda korunmasında sorumluluk yalnızca ailelere değil, platformlara da yükleniyor.

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