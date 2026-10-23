SOSYAL MEDYADAKİ DENETİMSİZLİK MASADA: UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Mevcut denetim boşluğuna dikkat çeken ve A Haber'e değerlendirmelerde bulunan adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Denetim konusunda da ciddi problemler var. Şu an baktığımızda televizyonlar RTÜK tarafından çok sıkı bir şekilde denetlenirken maalesef sosyal medya mecralarında bu durumun istenen ölçüde olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.