Sosyal medyada 15 ve 16 yaş sınırı! Avrupa ülkeleri bir bir harekete geçti: İşte ülkelerin planları
Avrupa ülkeleri, çocukları sosyal medyanın olası zararlarından korumak için yeni tedbirleri gündemine aldı. 'Sonsuz kaydırma' gibi aşırı kullanımı teşvik eden özelliklerin sınırlandırılması ve sosyal medyaya yaş sınırı getirilmesi tartışılırken Polonya'dan Fransa'ya, İspanya'dan Norveç'e kadar birçok ülkede yeni düzenlemeler hazırlanıyor. İşte ülke ülke alınan tedbirler…
Avrupa ülkelerinde çocuk ve gençleri sosyal medyanın olası zararlarından korumaya yönelik düzenlemeler giderek yaygınlaşıyor. Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalması, aşırı sosyal medya kullanımının bağımlılığa dönüşmesi ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler, Avrupa genelinde yaş sınırları ve dijital güvenlik önlemlerine ilişkin yeni girişimleri beraberinde getirdi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 17 Eylül'de açıkladığı "AB Çocuk Yasası" teklifiyle sosyal medya platformlarında aşırı kullanımı teşvik eden özelliklerin sınırlandırılmasını hedefliyor. Teklifte, "sonsuz kaydırma" gibi özelliklerin kısıtlanması, uyku saatlerinde anlık bildirimlere izin verilmemesi ve yabancılardan gelen istenmeyen mesajların engellenmesi gibi önlemler yer alıyor.
Yapay zeka sohbet botları ve dijital arkadaşların varsayılan olarak kapalı tutulması, çocuklarda duygusal bağımlılık oluşturacak şekilde davranmalarının önlenmesi de hedefleniyor.
Çocuklara ait profillerin varsayılan olarak gizli olması, kullanıcıların engelleme ve sessize alma araçlarına kolayca erişebilmesi ve platformların yaş doğrulama sistemleri kullanması da öngörülüyor.
İŞTE ÜLKE ÜLKE TEDBİRLER
Polonya: Sosyal medya platformlarına erişim için 15 yaş sınırı getirilecek.
Fransa: 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimini düzenleyen yasa hazırlandı.
İngiltere: 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimine ilişkin düzenlemenin uygulanabilmesi için gerekli mevzuat yıl sonuna kadar parlamentoya sunulacak.
İspanya: 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini düzenleyecek.
Portekiz: 13 yaşından küçük çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimine izin verilmemesini, 13-15 yaş grubundakilerin ise ebeveyn izniyle sınırlı erişim sağlamasını öngören yasa tasarısı, parlamentodaki ilk oylamanın ardından komisyon aşamasında inceleniyor.
İtalya: 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimine izin verilmemesini ve kullanıcıların yaşlarının doğrulanmasını öngören bir yasa teklifi gündemde bulunuyor.
Danimarka: Hükümet ve siyasi partiler, sosyal medya platformlarına erişim için 15 yaş sınırı getirilmesi konusunda uzlaştı.
Norveç: Hükümet, sosyal medya kullanımına 16 yaş sınırı getirecek yasa teklifini yıl sonuna kadar parlamentoya sunmayı planlıyor.