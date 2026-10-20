Avrupa ülkelerinde çocuk ve gençleri sosyal medyanın olası zararlarından korumaya yönelik düzenlemeler giderek yaygınlaşıyor. Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalması, aşırı sosyal medya kullanımının bağımlılığa dönüşmesi ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler, Avrupa genelinde yaş sınırları ve dijital güvenlik önlemlerine ilişkin yeni girişimleri beraberinde getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 17 Eylül'de açıkladığı "AB Çocuk Yasası" teklifiyle sosyal medya platformlarında aşırı kullanımı teşvik eden özelliklerin sınırlandırılmasını hedefliyor. Teklifte, "sonsuz kaydırma" gibi özelliklerin kısıtlanması, uyku saatlerinde anlık bildirimlere izin verilmemesi ve yabancılardan gelen istenmeyen mesajların engellenmesi gibi önlemler yer alıyor.

Yapay zeka sohbet botları ve dijital arkadaşların varsayılan olarak kapalı tutulması, çocuklarda duygusal bağımlılık oluşturacak şekilde davranmalarının önlenmesi de hedefleniyor.

Çocuklara ait profillerin varsayılan olarak gizli olması, kullanıcıların engelleme ve sessize alma araçlarına kolayca erişebilmesi ve platformların yaş doğrulama sistemleri kullanması da öngörülüyor.