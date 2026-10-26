Yolsuzluk dosyalarındaki gerçekler Özgür Özel’i rahatsız etti: Kirli tezgahları bozuldu, A Haber’i hedef aldılar
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İzmir'de düzenlediği sözde gazeteciler yürüyüşünde, milli medyanın gür sesi A Haber'i hedef alan skandal ifadeler kullanmıştı. A Haber'in gerçekleri ortaya koyan yayınlarından duyduğu rahatsızlığı gizleyemeyen Özel, kanalımızı doğrudan hedef alarak sokak çağrısında bulunmuştu. Özel'in A Haber'e yönelik açıklamaları, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı.
A Haber'in gerçekleri ortaya çıkaran yayınlarından rahatsız olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez de doğrudan kanalımızı hedef aldı.
İzmir'de düzenlenen sözde gazeteciler yürüyüşünde A Haber'i hedef tahtasına koyan Özel, "Buradan o haberi yapan gazeteciye, yayan A Haber'e söylüyorum. Gazeteciler cumartesi sokağa iniyor, biz de onlarla birlikte sokağa iniyoruz." demişti.
"ŞİDDETE ÇAĞIRMAM" DEDİ, SOKAĞI GÖSTERDİ
Şiddete ve kargaşaya çağrı yapmadığını söyleyen Özel, hemen ardından "Ben şiddete çağırmam, kargaşaya çağırmam. Ben direnmeye çağırıyorum, sokaklara çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Bir yandan şiddeti reddeden, diğer yandan sokağı işaret eden Özel'in sözleri, açıklamalarındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. A Haber'i hedef alan bu çıkış, siyasi eleştiri sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği sorusunu da gündeme taşıdı.
GERÇEKLERDEN RAHATSIZ OLDU, A HABER'İ HEDEF GÖSTERDİ
Özel'in doğrudan A Haber'i hedef alması, basın özgürlüğü söylemiyle gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef gösteren açıklamalar arasındaki çelişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunu ilgilendiren konuları haberleştiren bir medya kuruluşunun siyasi kürsüden hedef alınması, basın özgürlüğü ve gazetecilerin görevlerini güven içinde yapabilmesi açısından tartışma yarattı.
Özel'in A Haber'e yönelik sert sözleri ve sokak çağrısı, Canan Barlas ile Gündem programında konuklar tarafından tüm yönleriyle masaya yatırıldı.
"AVRUPA'DAKİ VANDALİZMİ TÜRKİYE'YE TAŞIMAK İSTİYORLAR"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Özgür Özel'in A Haber'e yönelik tavrını Avrupa'daki sokak olayları üzerinden değerlendirdi. Tayiz, "İtalya, Fransa, Belçika ve Arnavutluk'ta yaşanan sokak olaylarını Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Benzerini Türkiye'de de yapıp başarırlarsa hükümete karşı bir kalkışma organize etmek istiyorlar. A Haber, sokakları karıştırma ve kışkırtma çabalarını deşifre ettiği için hedef alınıyor." dedi.
TAYİZ'DEN GEZİ SÜRECİ VURGUSU: AYNI SÖYLEMLERİ YİNE GÖRDÜK
Sokak hareketlerini Gezi süreciyle ilişkilendiren Tayiz, "Paris'te ve İtalya'da başlayan sokak hareketlerini Türkiye'ye sıçratmak istediler. A Haber bu planı ifşa etti ve buna çok sinirlendiler. Biz bu söylemleri Gezi sürecinde de gördük. Şimdi ise 'Ben böyle bir role talip değilim' diyerek geri adım atıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
SOKAĞA ÇAĞRI YAPANLARA 6-8 EKİM VE DEMİRTAŞ UYARISI
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, kontrolsüz sokak çağrılarının tehlikelerine dikkat çekerek 6-8 Ekim olaylarını hatırlattı. Şimşek, "2014'teki 6-8 Ekim olaylarında 37 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. Yasin Börü gibi masum çocuklar katledildi. Sürekli sokağa çağırma anlayışı vandalizmi ve provokasyonları beraberinde getiriyor. Milyonları kontrolsüzce sokağa çağırmayın." dedi.
"BİZ FETÖ DİYE HAYKIRIRKEN BİZE DAVA AÇIYORLARDI"
A Haber'in geçmişte FETÖ tehlikesine karşı yaptığı yayınları hatırlatan Şimşek, "2012-2016 yılları arasında ekranlarda 'FETÖ tehlikesi var' diye uyarırken bizi eleştiriyor ve hakkımızda davalar açıyorlardı. Dört yıl boyunca uyardık, sonunda darbe girişiminde bulundular. Şimdi de Turkuvaz Medya'nın susmasını istiyorlar. Biz susmayacağız, doğruları söylemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"ÖZGÜR ÖZEL SÖYLÜYOR, FİRARİ FETÖ HESAPLARI KÖPÜRTÜYOR"
Muhalefet ile yurt dışından yayın yapan FETÖ bağlantılı hesaplar arasındaki eş zamanlı söylemlere dikkat çeken Ahıakın, "Özgür Özel ve ekibi ne zaman bir iddia ortaya atsa yurt dışındaki FETÖ bağlantılı hesaplar da bu söylemleri büyütüyor. Bu eş zamanlılık dikkat çekici. A Haber, millî yayıncılık anlayışıyla FETÖ'nün faaliyetlerini deşifre eden, darbe girişimlerine karşı hakikati savunan ve Türkiye'ye yönelik operasyonları gündeme taşıyan yayınlarıyla hedef alınıyor. Milli duruşundan taviz vermeden gerçekleri kamuoyuyla paylaşması, A Haber'i hedef gösteren çevreleri rahatsız ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
"YOLSUZLUK DOSYALARINI DEŞİFRE EDEN A HABER'İ SUSTURMAK İSTİYORLAR"
CHP yönetimindeki belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarının A Haber tarafından belgeleriyle gündeme taşındığını vurgulayan AK Parti MDK Üyesi ve hukukçu Avukat Aydoğan Ahıakın, "İBB'deki Ekrem İmamoğlu ceza davasında ve CHP'li belediyelerde halkın milyarlarca lirasının çarçur edildiğine ilişkin iddiaları, rüşvet ve yolsuzluk dosyalarını A Haber canlı yayınları ve somut belgelerle gündeme taşıyor. Gerçekleri ortaya çıkardığı için A Haber'e saldırıyorlar. Kirli tezgahları bozulduğu için A Haber'e husumet besliyorlar." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE SANSÜR YOK, SUÇLA MÜCADELE VAR"
Ahıakın, Özgür Özel'in basın özgürlüğüne ilişkin açıklamalarını eleştirerek Türkiye'de sansür uygulanmadığını ve Halk TV'ye yönelik sürecin hukuki çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ahıakın, "Özgür Özel, basın özgürlüğünden söz ediyor ancak A Haber'e saldırarak bu özgürlüğü bizzat ihlal ediyor. Bir yayın organı kara para aklama gibi ağır suçların aracı hâline gelmişse Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında tedbirler alınabilir ve kayyum atanabilir. Teyit edilmemiş bilgileri gerçekmiş gibi sunarak insanların şeref ve onuruna saldırmak gazetecilik değildir." ifadelerini kullandı.