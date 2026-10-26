Yolsuzluk dosyalarındaki gerçekler Özgür Özel’i rahatsız etti: Kirli tezgahları bozuldu, A Haber’i hedef aldılar

A Haber'in gerçekleri ortaya çıkaran yayınlarından rahatsız olan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez de doğrudan kanalımızı hedef aldı.

İzmir'de düzenlenen sözde gazeteciler yürüyüşünde A Haber'i hedef tahtasına koyan Özel, "Buradan o haberi yapan gazeteciye, yayan A Haber'e söylüyorum. Gazeteciler cumartesi sokağa iniyor, biz de onlarla birlikte sokağa iniyoruz." demişti.

"ŞİDDETE ÇAĞIRMAM" DEDİ, SOKAĞI GÖSTERDİ Şiddete ve kargaşaya çağrı yapmadığını söyleyen Özel, hemen ardından "Ben şiddete çağırmam, kargaşaya çağırmam. Ben direnmeye çağırıyorum, sokaklara çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Bir yandan şiddeti reddeden, diğer yandan sokağı işaret eden Özel'in sözleri, açıklamalarındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. A Haber'i hedef alan bu çıkış, siyasi eleştiri sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği sorusunu da gündeme taşıdı.

GERÇEKLERDEN RAHATSIZ OLDU, A HABER'İ HEDEF GÖSTERDİ

Özel'in doğrudan A Haber'i hedef alması, basın özgürlüğü söylemiyle gazetecileri ve medya kuruluşlarını hedef gösteren açıklamalar arasındaki çelişkiyi yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunu ilgilendiren konuları haberleştiren bir medya kuruluşunun siyasi kürsüden hedef alınması, basın özgürlüğü ve gazetecilerin görevlerini güven içinde yapabilmesi açısından tartışma yarattı.

Özel'in A Haber'e yönelik sert sözleri ve sokak çağrısı, Canan Barlas ile Gündem programında konuklar tarafından tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

"AVRUPA'DAKİ VANDALİZMİ TÜRKİYE'YE TAŞIMAK İSTİYORLAR"

Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Özgür Özel'in A Haber'e yönelik tavrını Avrupa'daki sokak olayları üzerinden değerlendirdi. Tayiz, "İtalya, Fransa, Belçika ve Arnavutluk'ta yaşanan sokak olaylarını Türkiye'ye taşımak istiyorlar. Benzerini Türkiye'de de yapıp başarırlarsa hükümete karşı bir kalkışma organize etmek istiyorlar. A Haber, sokakları karıştırma ve kışkırtma çabalarını deşifre ettiği için hedef alınıyor." dedi.

TAYİZ'DEN GEZİ SÜRECİ VURGUSU: AYNI SÖYLEMLERİ YİNE GÖRDÜK

Sokak hareketlerini Gezi süreciyle ilişkilendiren Tayiz, "Paris'te ve İtalya'da başlayan sokak hareketlerini Türkiye'ye sıçratmak istediler. A Haber bu planı ifşa etti ve buna çok sinirlendiler. Biz bu söylemleri Gezi sürecinde de gördük. Şimdi ise 'Ben böyle bir role talip değilim' diyerek geri adım atıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.