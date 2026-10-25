Çocuklara sosyal medya yasağı: 1 Kasım'da başlıyor!

"Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" kapsamında, sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. 15 yaşını doldurmuş ve 18 yaşından küçük kullanıcılar için yaşlarına uygun güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacak.

Çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren düzenleme, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Yeni hesapların açılışında yaş doğrulaması zorunlu olacak. Mevcut hesapların doğrulanması için ise 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak; bu nedenle 1 Kasım'da mevcut hesaplar topluca kapatılmayacak.

YENİ HESAPLARDA 1 KASIM, MEVCUT HESAPLARDA 31 MART TAKVİMİ

Uygulama, 1 Kasım itibarıyla yeni açılacak hesaplarda başlayacak. Hesap oluşturulurken yaş doğrulaması yapılacak; 15 yaşını doldurmadığı anlaşılan çocukların hesap açılış talepleri kabul edilmeyecek.

Düzenlemeden önce açılmış hesapların yaş doğrulama işlemleri ise en geç 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Doğrulama sonucunda 15 yaşını doldurmadığı anlaşılan çocukların hesapları kapatılacak. Mevcut hesaplara tanınan geçiş süresi nedeniyle, hemen doğrulama yapılmazsa hesabın kapanacağını öne süren mesajlara itibar edilmemesi gerekiyor.

Yaş doğrulaması yalnızca e-Devlet Kapısı veya resmi e-Devlet mobil uygulaması üzerinden alınan yaş doğrulama belirteciyle yapılacak. İşlem için ücret alınmayacak.

Ebeveynlere de çocuklarının hesap ayarlarını, kullanım sürelerini ve ücretli işlemlerini yönetebilecekleri kontrol araçları sunulacak.

6-15 YAŞ GRUBUNDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI YÜZDE 66,1

Türkiye'de yaklaşık 64 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı ve 330 milyon aktif sosyal medya hesabı bulunuyor.

TÜİK'in dijitalleşme araştırmalarında ayrı bir grup olarak ele aldığı 6-15 yaş aralığında yaklaşık 12 milyon çocuk yer alıyor. Bu grupta sosyal medya kullanım oranının yüzde 66,1 olması, yaklaşık 7 milyon 932 bin çocuğun sosyal medya kullandığına işaret ediyor.

Paylaşılan verilere göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların platformlara göre hesap dağılımı şöyle: