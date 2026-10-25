Çocuklara sosyal medya yasağı: 1 Kasım'da başlıyor!
Sosyal medyada çocuklara yönelik yaş düzenlemesi 1 Kasım’da uygulanmaya başlayacak; 15 yaşını doldurmayanların yeni hesap açmasına izin verilmeyecek. Mevcut hesaplar için doğrulama süreci 31 Mart 2027’ye kadar devam ederken, vatandaşlar hesap kapatma tehdidi içeren sahte mesajlara karşı uyarılıyor.
Çocukların sosyal medya kullanımına yaş sınırı getiren düzenleme, 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Yeni hesapların açılışında yaş doğrulaması zorunlu olacak. Mevcut hesapların doğrulanması için ise 31 Mart 2027'ye kadar süre tanınacak; bu nedenle 1 Kasım'da mevcut hesaplar topluca kapatılmayacak.
"Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" kapsamında, sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. 15 yaşını doldurmuş ve 18 yaşından küçük kullanıcılar için yaşlarına uygun güvenlik ve gizlilik kuralları uygulanacak.
YENİ HESAPLARDA 1 KASIM, MEVCUT HESAPLARDA 31 MART TAKVİMİ
Uygulama, 1 Kasım itibarıyla yeni açılacak hesaplarda başlayacak. Hesap oluşturulurken yaş doğrulaması yapılacak; 15 yaşını doldurmadığı anlaşılan çocukların hesap açılış talepleri kabul edilmeyecek.
Düzenlemeden önce açılmış hesapların yaş doğrulama işlemleri ise en geç 31 Mart 2027'ye kadar tamamlanacak. Doğrulama sonucunda 15 yaşını doldurmadığı anlaşılan çocukların hesapları kapatılacak. Mevcut hesaplara tanınan geçiş süresi nedeniyle, hemen doğrulama yapılmazsa hesabın kapanacağını öne süren mesajlara itibar edilmemesi gerekiyor.
Yaş doğrulaması yalnızca e-Devlet Kapısı veya resmi e-Devlet mobil uygulaması üzerinden alınan yaş doğrulama belirteciyle yapılacak. İşlem için ücret alınmayacak.
Ebeveynlere de çocuklarının hesap ayarlarını, kullanım sürelerini ve ücretli işlemlerini yönetebilecekleri kontrol araçları sunulacak.
6-15 YAŞ GRUBUNDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI YÜZDE 66,1
Türkiye'de yaklaşık 64 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı ve 330 milyon aktif sosyal medya hesabı bulunuyor.
TÜİK'in dijitalleşme araştırmalarında ayrı bir grup olarak ele aldığı 6-15 yaş aralığında yaklaşık 12 milyon çocuk yer alıyor. Bu grupta sosyal medya kullanım oranının yüzde 66,1 olması, yaklaşık 7 milyon 932 bin çocuğun sosyal medya kullandığına işaret ediyor.
Paylaşılan verilere göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların platformlara göre hesap dağılımı şöyle:
|Platform
|Kullanım oranı
|Hesap sayısı
|Yüzde 41,5
|4 milyon 980 bin
|TikTok
|Yüzde 26,2
|3 milyon 144 bin
|Yüzde 9,5
|1 milyon 140 bin
|X
|Yüzde 4,9
|588 bin
|Toplam
|—
|9 milyon 852 bin
Dört platformdaki hesap sayısı yaklaşık 10 milyona ulaşıyor. Bu rakam hesap toplamını gösteriyor; tekil çocuk sayısını ifade etmiyor. Ayrıca 6-15 yaş grubu verileri, 15 yaşını doldurmuş çocukları da içerdiğinden, tamamı hesap açma yasağı kapsamındaki çocukların sayısı olarak değerlendirilemiyor.
"HESABINIZ KAPATILACAK" MESAJIYLA BİLGİLERİ HEDEFLİYORLAR
Sabah'ın haberine göre, yaş doğrulama sürecini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantılarıyla kişisel ve finansal bilgileri ele geçirmeye çalışıyor.
Siber Güvenlik Başkanlığının uyarısında, "Hesabınız kapatılacak", "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" gibi ifadelerle kullanıcıların sahte adreslere yönlendirildiğine dikkat çekiliyor. Dolandırıcılık amacıyla oluşturulan, resmi kamu hizmetlerini taklit eden internet adreslerine erişim engeli uygulanıyor.
İşleme başlamadan önce tarayıcının adres çubuğunun kontrol edilmesi gerekiyor. Resmi siteye benzeyen isimler, farklı uzantılar veya yanıltıcı karakterler içeren adresler üzerinden işlem yapılmaması isteniyor.
SMS, e-posta veya sosyal medya mesajlarıyla gelen yönlendirme bağlantılarına tıklanmaması; e-Devlet şifresinin, SMS doğrulama kodlarının, kredi ve banka kartı bilgilerinin başkalarıyla paylaşılmaması gerekiyor.
Telefonla arayarak yaş doğrulaması bahanesiyle ücret, şifre veya kart bilgisi isteyen kişilere karşı da dikkatli olunması isteniyor.