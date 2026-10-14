Almanya'da hükümet, Avrupa Birliği (AB) genelinde ortak bir mevzuat yürürlüğe girene kadar 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayacak geçici ulusal kuralları içeren strateji belgesini onayladı.

Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunun çocuklara sosyal medya yasağına ilişkin ana ilkeleri kabul ettiği belirtildi.



Kabul edilen ilkeler henüz somut bir kanun teklifi olmayıp, hükümetin bu konudaki resmi niyet beyanı niteliğini taşıyor.



Eğitim, Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Karin Prien tarafından sunulan strateji belgesi, "Dijital Dünyada Çocuk ve Gençlerin Korunması" uzman komisyonunun 56 maddelik tavsiye kararlarına dayanıyor.