Avrupa sosyal medyaya savaş açtı! Çocuklar için yaş sınırı yayılıyor
Çocukların dikkatini, zamanını ve ruh sağlığını hedef alan dijital dünyaya karşı Avrupa ülkeleri topyekun harekete geçti. Sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratan düzenine set çekmek isteyen ülkeler, çocukların erişimini sert yaş sınırlarıyla kısıtlamaya hazırlanıyor.
ÇOCUKLARIN DİJİTAL KISKACI
Çocukların dikkatini, zamanını ve ruh sağlığını hedef alan dijital dünyaya karşı Avrupa ülkeleri harekete geçti. Sosyal medya platformlarının bağımlılık yaratan düzenine set çekmek isteyen ülkeler, çocukların erişimini yaş sınırlarıyla kısıtlamaya hazırlanıyor. Kıta genelinde dijital devleri yeni bir dönem bekliyor.
YENİ NESİL DİJİTAL TEHLİKELER
Çocukların uygunsuz içeriklere maruz kalması, aşırı sosyal medya kullanımının bağımlılığa dönüşmesi ve ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler, Avrupa genelinde yaş sınırları ve dijital güvenlik önlemlerine ilişkin yeni girişimleri beraberinde getirdi.
AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 17 Eylül'de açıkladığı "AB Çocuk Yasası" teklifiyle 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya hizmetlerine erişiminin engellenmesini, 13-15 yaş grubundakilerin veli veya vasileri tarafından yönetilen, özellikleri sınırlandırılmış hesaplar üzerinden platformları kullanabilmesini ve 15 yaşından itibaren kişisel hesap açılabilmesini öngörüyor.
SOSYAL MEDYADA GÜVENLİK FİLTRELERİ
Teklifte, "sonsuz kaydırma" gibi aşırı kullanımı teşvik eden özelliklerin sınırlandırılması, uyku saatlerinde anlık bildirimlere izin verilmemesi ve yabancılardan gelen istenmeyen mesajların engellenmesi gibi önlemler yer alıyor.
DİJİTAL BAĞIMLILIĞA KARŞI KALKAN
Yapay zeka sohbet botları ve dijital arkadaşların varsayılan olarak kapalı tutulması, çocuklarda duygusal bağımlılık oluşturacak şekilde davranmalarının önlenmesi hedefleniyor. Çocuklara ait profillerin varsayılan olarak gizli olması, kullanıcıların engelleme ve sessize alma araçlarına kolayca erişebilmesi ve platformların yaş doğrulama sistemleri kullanması da öngörülüyor. Sosyal medya platformlarının yanı sıra video paylaşım hizmetlerini, çevrim içi oyunları ve yapay zeka sohbet botlarını da kapsayan teklifin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesi gerekiyor.