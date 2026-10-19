ALMANYA



Son olarak, Almanya'da hükümet AB genelinde ortak bir mevzuat yürürlüğe girene kadar 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanmasına izin vermeyecek geçici ulusal kuralları içeren strateji belgesini 14 Ekim'de onayladı. Planlanan geçici düzenlemeyle 13 yaş altındaki çocukların sosyal ağları kullanmasına genel olarak izin verilmeyecek; sadece pedagojik açıdan uygunluğu kanıtlanmış içerikler bu yasağın dışında tutulacak. Kabul edilen ilkeler henüz somut bir kanun teklifi olmayıp, hükümetin bu konudaki resmi niyet beyanı niteliğini taşıyor.

YUNANİSTAN



Yunanistan'da da 15 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanımına ilişkin yasa tasarısı parlamentoda görüşülmeye başlandı. Tasarının ilerleyen günlerde parlamentoda oylanıp kabul edilmesi halinde 1 Ocak 2027'de uygulanması planlanıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, daha önce ebeveyn ve uzmanlarla yaptığı görüşmelerde, çocukların stresli oldukları, uyuma zorluğu çektikleri, sürekli cep telefonlarına baktıkları bilgisinin aktarıldığını, çocukların uzun süre ekrana bakmaları sebebiyle beyinlerinin yorulduğunu belirtmişti.

POLONYA



Polonya da çocukların sosyal medya kullanımına düzenleme getirmeye yönelik adımlar atıyor. Polonya Dijital İşler Bakanlığı, sosyal medya platformlarına erişim için 15 yaş sınırı getirilmesi üzerinde çalışıyor. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, 16 Ekim'de dijital platform temsilcileriyle yaptığı görüşmede, çocukların ve gençlerin internette daha etkili korunmasını talep etti. Ülkede ayrıca 1 Eylül'de yürürlüğe giren düzenlemeyle okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda çocukların cep telefonu ve benzeri elektronik cihazları kullanmasına izin verilmiyor.

FRANSA



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Anayasa Konseyinin 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimini düzenleyen yasayı ağustosta anayasaya aykırı bulmasının ardından taahhüt ettiği yeni düzenlemenin hazır olduğunu bildirdi. Konseyin iptal kararı sonrası hükümete verdiği Avrupa normlarıyla uyumlu, hukuki açıdan sağlam yeni bir düzenlemenin hazırlanması talimatının "olağanüstü teknik çalışmalar sayesinde" yerine getirildiğini belirten Macron, hükümetin yeni yasa taslağını AB Komisyonuna bildirdiğini kaydetti. Macron, göreve geldiği ilk günden bu yana çocukların çevrim içi ortamlarda korunması konusunda sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.