Günlük hayatta para transferi işlemleri için sıklıkla paylaşılan IBAN bilgileri, dikkatsizlik sonucu organize dolandırıcıların eline geçerek vatandaşların hayatını kabusa çevirebiliyor. Hatay'da haftalığını alabilmek amacıyla açtığı banka hesabını dolandırıcılara kaptıran 20 yaşındaki bir gencin 250 yılla yargılanması tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne sererken, uzmanlar kişisel banka hesaplarının ve IBAN bilgilerinin kesinlikle üçüncü şahıslara kullandırılmaması gerektiği konusunda hayati uyarılarda bulundu.

Para transferleri işlemlerinde sıklıkla paylaşılan IBAN bilgileri, zaman zaman organize dolandırıcıların eline düşebiliyor. Yaşanan tehlikenin en son örneği ise Hatay'da görüldü. IBAN DOLANDIRICILIĞINA KARŞI NE YAPILMALI, HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI? Hatay'da yaşayan 20 yaşındaki Abdurrahman Evli, haftalığını alabilmek için banka hesabı açtırdı ancak IBAN bilgileri dolandırıcıların eline geçti. Suç şebekelerinin ağına düşen Evli, hesabının suç gelirlerinde kullanılması nedeniyle tam 250 yıllık hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı. "IBAN BİLGİLERİMİZİ ÇOK RAHAT PAYLAŞIYORUZ"

Vatandaşların IBAN paylaşırken yeterince dikkatli davranmadığına işaret eden Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "Hep diyoruz ya kişisel verilerimiz çok kıymetli diyoruz, T.C. kimlik numaramızı ya da kimlik fotoğrafımızı paylaşmayalım diye ama IBAN'larımızı rahat paylaşıyoruz. Bu arka tarafında gerçekten bir iki tane ciddi sorun yaratabiliyor." ifadelerini kullandı.

IBAN tuzağına düşmeyin! Hesabını kullandıran 20 yaşındaki genç 250 yılla yargılanıyor | Fotoğraf: A Haber IBAN üzerinden yürütülen dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olduklarını belirten bir vatandaş, "Çok duyduk, o yüzden daha temkinli davranıyoruz." sözleriyle aktardı. IBAN bilgilerini sadece belirli kişilere verdiğini dile getiren vatandaş, "Yakınlarımıza güvendiğim derecedeki insanlara veriyorum, onun haricinde vermiyorum." dedi. "AKRABANIZ DAHİ OLSA HESABINIZI KULLANDIRTMAYIN"

IBAN ve banka hesaplarının kesinlikle başkalarına kullandırılmaması gerektiğini vurgulayan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, "IBAN'ımızı birilerine kullandırtmak var. Bu bizim akrabamız dahi olsa, tanıdığımız biri dahi olsa bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü o banka hesabı açıldığında sizin imzaladığınız sözleşmede bu hesabın sadece size ait olduğu, bireysel olduğu ve hiç kimseye kullandırılmayacağı doğrudan beyan ediliyor ve yasalar da zaten bu yönde bankacılık sistemini kolluyor." değerlendirmesinde bulundu.

IBAN tuzağına karşı uzman uyarısı: Banka hesabınızı kullandırmayın | Fotoğraf: A Haber Yasa dışı para trafiğinin işleyişini anlatan Demircan, "İllegal yollarla kaynağı belirsiz olarak kriptoya aktarılan paralar ya da çalınan kredi ve banka kartlarından çekilen paraların bir yerlerde toplanması gerekiyor. Suçlu da kendi hesabında, kendine ait bir yerde bunu tutmak yerine, sanki çok iyi bir fırsatmış gibi 'IBAN numaranı ver, banka hesabına da erişim sağlayayım, ben sana para vereceğim ama buradaki bütün trafik benim olacak' dediğinde, işte orada kaynağı belli olmayan çok da yüklü miktarda paralar dönmeye başladığında maalesef yetkili birimlerin radarına takıldığınızda bunu açıklamak zorunda kalıyorsunuz. Açıklayamazsanız 'Ben başkasına kullandırtmıştım' demek gibi bir durum yok. Yani reddi banka hesabı yapma şansınız yok." şeklinde konuştu.