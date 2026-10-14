Türk askerinin sınır ötesi görevlerinin daima meşruiyet zemininde yürüdüğünü vurgulayan Alabarda, " Türk askeri Somali'de, Libya'da, Azerbaycan'da, Katar'da meclis iradesiyle bulunuyor. Azerbaycan'a gittiğinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ünal Çeviköz 'Maalesef yardım ediyoruz' demişti. Biz bir Şuşa Beyannamesi imzaladık. Şu an Yemen'e asker gönderilmesi konusu gündemde yok. Suudi Arabistan'a önleyici teknik ekipman verilmesi hükümetin kararıdır ya da bir üs tahsis edilirse bu Meclis'te konuşulur ama Yemen konusunun adı bile geçmiyor" sözleriyle aktardı.

Muhalefet kanadından yükselen iddiaların gerçek dışı olduğunu ve siyasi rant hesabı güdüldüğünü belirten Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, "Şimdi hayali bir senaryo yaratıp o senaryo üzerinden siyaset nemalandırmaya çalışmak tek kelimeyle akıntıya karşı kürek çekmek demektir. Türk askerinin Yemen'e gönderilmesi ile ilgili husus zaten bir tezkereye dayanmalı. Sayın Dışişleri Bakanı da yapmış olduğu açıklamada Türkiye'nin Yemen'e asker göndermek gibi halihazırda bir niyetinin, planının, projesinin olmadığını bildirdi" ifadelerini kullandı.

Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına rağmen Türkiye'nin Yemen 'e asker göndereceğine dair iddialarda bulunarak, "Türk askerini Yemen'e göndermek Türkiye'nin hesabı değildir. Düne kadar böyle bir konumuz var mıydı? Türk askerini Yemen'e göndermek Trump'ın planıdır; İsrail ve Amerika'nın çıkarlarına hizmet etmektir. Türkiye bu savaşın tarafı haline getirilmemelidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın bir savunma anlaşması niteliği taşıdığını belirterek, "Bu bir saldırı anlaşması değildir; Türkiye başka bir ülkeye asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Yaptığımız yardımların neticesi olarak bir savunma iş birliği oluşturuyoruz. Askeri heyetlerimizin çalışmalarıyla operasyonel alanda ne türden tedbirlere ihtiyaç var, Pakistan ve Türkiye ne tür katkılar yapabilir, bunlar belirleniyor." dedi. ÖZEL'DEN TARTIŞMALI MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI ÇIKIŞI

Miş, Mekke Savunma İttifakı'nın saldırı değil, savunma amacı taşıdığını ve Yemen'e Türk askeri gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

"MEKKE ANLAŞMASI BÖLGESEL BİR İHTİYAÇTAN DOĞDU"

Muhalefetin Türkiye'nin milli çıkarlarını ilgilendiren stratejik adımlarda sağduyulu hareket etmesi gerektiğine dikkat çeken SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "Mekke Anlaşması'ndan rahatsız olan devletlerin argümanlarını ya da söylemlerini gelip Mecliste dile getirmemeniz gerekiyor. Bir muhalefetin dış politikada, ülkenin milli meselelerinde biraz daha basiretli olması gerekir. 'Türk askerinin Yemen'de ne işi var?' derseniz bu gerçeklikle bugüne kadar hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Dışişleri Bakanının Mekke Anlaşması ile ilgili onlarca açıklamasına çelişki üretirsiniz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik krizine değinen SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "İran-İsrail ve ABD savaşı gösterdi ki Orta Doğu'nun ve dünyanın bir İsrail sorunu var. İsrail'in temel politikası ülkelerin istikrarsızlığı üzerine inşa ediliyor. Bölge ülkeleri savunmaları için Batılılara çok büyük paralar ödediler ancak o paraların bir güvenlik şemsiyesi oluşturmadığı görüldü. Türkiye ise 'Gelin Orta Doğu'da kendi sorunlarımızı kendimiz çözelim' diyerek yeni bir güvenlik mimarisi önerdi. Mekke Anlaşması bir savunma ve caydırıcılık anlaşmasıdır" sözleriyle aktardı.

"NE YEMEN'E ASKER VAR NE DE BÖYLE BİR POLİTİKA" Söz konusu anlaşmanın kapsamı ve sahadaki fiili duruma ilişkin somut gerçekleri paylaşan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "Şu anda ne Suudi Arabistan'a yönelik askeri bir konuşlanma ne de Yemen'e gönderilecek bir güç vardır. Bugün orada bir teknik danışmanlık veya lojistik varsa bu daha önceden yapılan ikili iş birliği anlaşması çerçevesindedir. Sonuç olarak bugün için Türkiye'nin ne Sayın Özgür Özel'in söylediği gibi bir asker göndermesi ne de yakın dönemde buna yönelik bir politikası vardır. Suudi Arabistan'da bir üs imkanı olursa bu da Meclise gelecektir; Katar'da, Somali'de ve Libya'da olduğu gibi millet iradesiyle karar verilecektir" ifadelerini kullandı.

"BİZ BU FİLMİ LİBYA'DA VE KARABAĞ'DA DA GÖRDÜK"

Muhalefetin geçmişten bu yana Türkiye'nin attığı tüm stratejik adımlara karşı takındığı tavrı eleştiren gazeteci Zafer Şahin, "Biz bu filmi daha önce gördük. 2020 yılında Libya ile Deniz Yetki Alanları Anlaşması imzalandığında Özgür Özel ve Engin Altay 'Ne işi var Mehmetçik'in Libya çöllerinde?' diyorlardı, 'lejyoner' iftirasını atıyorlardı. Karabağ Savaşı'nda kardeş Azerbaycan'ın yanında yer aldığımızda ise 'Türkiye oraya cihatçıları yolluyor' dediler. Son 10 yılda muhalefetin bütün dış politika öngörülerinin çöp olduğunu, Türkiye'nin çıkarlarıyla asla örtüşmediğini somut olarak yaşadık. Hafter'i laik ilan edip desteklenmesini istediler, Libya ve Suriye-Irak tezkerelerine 'hayır' oyu verdiler" ifadelerini kullandı.

"MISIR BİLE KATILIM SİNYALİ VERİRKEN MUHALEFET BATI GÖZLÜĞÜYLE BAKIYOR"

Dışişleri Bakanlığı'nın net beyanlarına rağmen sürdürülen kara propagandaya işaret eden gazeteci Zafer Şahin, "Ülkenin Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan 'Mehmetçik'in Yemen'e gitmesi söz konusu değil' diye açıklama yaptı. Sen bakanlığın açıklamasını dikkate almıyorsun. Bugün Mısır bile Mekke İttifakı'na katılım sinyalleri veriyor. Bu bölgenin milletleri kendi kaderlerini tayin noktasında Türkiye'nin de içinde olduğu ittifaka sıcak bakarken; muhalefet sosyal medya argümanlarıyla, yönü ve kıblesi Batı başkentleri olan eski hariciyecilerin perspektifinden dış politikaya istikamet vermeye çalışıyor" sözleriyle aktardı.