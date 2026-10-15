Adil Tek'in A Haber canlı yayınındaki değerlendirmelerine göre, İstanbul'da yağışların şiddetinin azalması beklense de sel ve su baskını riski özellikle Anadolu Yakası'nda sabah ve öğle saatlerinde önemini koruyor. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e kaymasıyla birlikte bu bölgelerde de dikkatli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz ve Marmara geneline de dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu geceden itibaren özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de de sel ve su baskınları riski var. Oralarda taşkınların olma ihtimali çok daha yüksek gözüküyor. Fırtına da yine eşlik edecek. Anadolu Yakası dikkatli olun, yağış hemen kesilmeyecek. 10 dakika içerisinde metrekareye 8-10 kilogram yağış düşecek gözüküyor. Bu da Anadolu Yakası'nda büyük sıkıntılara yol açacak gibi gözüküyor" diyerek sözlerini tamamladı.

REKOR YAĞIŞIN ARDINDAN İSTANBUL'DA YENİ TEHLİKE

MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından megakent ve Türkiye'de beklenen son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

Canlı yayında yaşanan afete ve ölçülen yağış miktarlarına değinen MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak öncelikle İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Umarım bu afeti bir daha İstanbul başta olmak üzere tüm illerimizde, ülkemizde ve tüm dünyada yaşamayız. İstanbul'a bakıldığında dün yaptığımız, 13 Ekim tarihi yaptığımız uyarı ve tahminler doğrultusunda maalesef İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışları gördük. An itibarıyla Beylikdüzü'nde 234 milimetre, Eyüpsultan'da 186, Sarıyer'de 178 milimetre yağış miktarı ölçüldü. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına da kendini gösteriyor." dedi.

Yağışın ilerleyen saatlerdeki rotasını aktaran Tekin, "Gece saatleri itibarıyla ise yer yer yağışlar kendini gösterecek. Sabah saatleri itibarıyla İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, öğle saatlerinde Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden sonra ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağış kendini gösterip artık etkisini kaybetmesini tahmin etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"YAĞIŞLAR SADECE İSTANBUL'LA SINIRLI KALMAYACAK"

15 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul ve Türkiye genelindeki hava durumunu aktaran Tekin, "İstanbul'un ağırlıklı yağışını bugün aldı. Ama bu yağış yarın sabah saatlerine kadar Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerine kadar Boğaz çevresinde, öğleden sonra ise Avrupa Yakası'nda kendini gösterecek yağışlar devam edecek ama kuvvetli kısmını geride bırakmış olacak. İstanbul'un yanında özellikle Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde de özellikle yağışların çok kuvvetli, şiddetli, yer yer aşırı olmasını tahmin ediyoruz. Siz de az önce haritamızda gösterdiniz. Yine buradaki vatandaşlarımızın da, yetkililerin de çok çok dikkatli olmasını istemekteyiz. Bununla birlikte de gerekli önlemler de alınıyor. Zonguldak'ta da okulların tatil olduğunu sizler vasıtasıyla öğrendik." açıklamasında bulundu.

RENK KODLARININ ANLAMI: SARI, TURUNCU VE KIRMIZI NE DEMEK?

MGM'de verilen kırmızı, sarı ve turuncu kodlu uyarıların ne anlama geldiğine anlatan Tekin, "2019 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bir sistem bu sarı, turuncu ve kırmızı kod. Tüm dünyada anlaşılan evrensel renkleri temsil ediyor. Sarı koda bakıldığında hava potansiyel tehlikelidir, tedbirli, dikkatli olunmalı anlamına geliyor. Turuncu renge bakıldığında hava tehlikelidir, tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir, vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz. Kırmızı kodlu uyarıda ise hava çok tehlikeli, büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Yine vatandaşlarımızın özellikle meteorolojik uyarı ve tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip etmelerini, önlem rica ediyoruz anlamına geliyor. Özellikle 15 Ekim 2026 Perşembe günü için 6 ilde de turuncu renkli uyarımız var. Yine buradaki vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkat ve tedbirli olmalarını istemekteyiz." şeklinde konuştu.