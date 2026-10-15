EL NİNO İSTANBUL'DAKİ YAĞIŞLARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR MU?
Canlı yayında "Süper El Nino" tartışmasına da değinen Adil Tek, İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışı doğrudan El Nino'ya bağlamanın doğru olmayabileceğini belirtti.
Tek, El Nino'nun Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun dönem ortalamalarının üzerine çıkmasıyla ilişkili bir olay olduğunu anlattı. Bu sistemin özellikle Amerika kıtasındaki hava koşulları üzerinde etkili olabildiğini ifade etti.
İSTANBUL'DAKİ RİSK AZALSA DA MARMARA'DA TEDBİR ÇAĞRISI
Adil Tek'in A Haber canlı yayınındaki değerlendirmelerine göre, İstanbul'da yağışların şiddetinin azalması beklense de sel ve su baskını riski özellikle Anadolu Yakası'nda sabah ve öğle saatlerinde önemini koruyor. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e kaymasıyla birlikte bu bölgelerde de dikkatli olunması gerekiyor.
Uzman, fırtına ve kuvvetli rüzgârın da yağışla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek vatandaşların hava tahminlerini takip etmesinin önemini vurguladı.
Batı Karadeniz ve Marmara geneline de dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu geceden itibaren özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de de sel ve su baskınları riski var. Oralarda taşkınların olma ihtimali çok daha yüksek gözüküyor. Fırtına da yine eşlik edecek. Anadolu Yakası dikkatli olun, yağış hemen kesilmeyecek. 10 dakika içerisinde metrekareye 8-10 kilogram yağış düşecek gözüküyor. Bu da Anadolu Yakası'nda büyük sıkıntılara yol açacak gibi gözüküyor" diyerek sözlerini tamamladı.
REKOR YAĞIŞIN ARDINDAN İSTANBUL'DA YENİ TEHLİKE
MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından megakent ve Türkiye'de beklenen son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.
Canlı yayında yaşanan afete ve ölçülen yağış miktarlarına değinen MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak öncelikle İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Umarım bu afeti bir daha İstanbul başta olmak üzere tüm illerimizde, ülkemizde ve tüm dünyada yaşamayız. İstanbul'a bakıldığında dün yaptığımız, 13 Ekim tarihi yaptığımız uyarı ve tahminler doğrultusunda maalesef İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışları gördük. An itibarıyla Beylikdüzü'nde 234 milimetre, Eyüpsultan'da 186, Sarıyer'de 178 milimetre yağış miktarı ölçüldü. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına da kendini gösteriyor." dedi.
Yağışın ilerleyen saatlerdeki rotasını aktaran Tekin, "Gece saatleri itibarıyla ise yer yer yağışlar kendini gösterecek. Sabah saatleri itibarıyla İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, öğle saatlerinde Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden sonra ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağış kendini gösterip artık etkisini kaybetmesini tahmin etmekteyiz." ifadelerini kullandı.
"YAĞIŞLAR SADECE İSTANBUL'LA SINIRLI KALMAYACAK"
15 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul ve Türkiye genelindeki hava durumunu aktaran Tekin, "İstanbul'un ağırlıklı yağışını bugün aldı. Ama bu yağış yarın sabah saatlerine kadar Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerine kadar Boğaz çevresinde, öğleden sonra ise Avrupa Yakası'nda kendini gösterecek yağışlar devam edecek ama kuvvetli kısmını geride bırakmış olacak. İstanbul'un yanında özellikle Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde de özellikle yağışların çok kuvvetli, şiddetli, yer yer aşırı olmasını tahmin ediyoruz. Siz de az önce haritamızda gösterdiniz. Yine buradaki vatandaşlarımızın da, yetkililerin de çok çok dikkatli olmasını istemekteyiz. Bununla birlikte de gerekli önlemler de alınıyor. Zonguldak'ta da okulların tatil olduğunu sizler vasıtasıyla öğrendik." açıklamasında bulundu.
RENK KODLARININ ANLAMI: SARI, TURUNCU VE KIRMIZI NE DEMEK?
MGM'de verilen kırmızı, sarı ve turuncu kodlu uyarıların ne anlama geldiğine anlatan Tekin, "2019 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bir sistem bu sarı, turuncu ve kırmızı kod. Tüm dünyada anlaşılan evrensel renkleri temsil ediyor. Sarı koda bakıldığında hava potansiyel tehlikelidir, tedbirli, dikkatli olunmalı anlamına geliyor. Turuncu renge bakıldığında hava tehlikelidir, tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir, vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz. Kırmızı kodlu uyarıda ise hava çok tehlikeli, büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Yine vatandaşlarımızın özellikle meteorolojik uyarı ve tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip etmelerini, önlem rica ediyoruz anlamına geliyor. Özellikle 15 Ekim 2026 Perşembe günü için 6 ilde de turuncu renkli uyarımız var. Yine buradaki vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkat ve tedbirli olmalarını istemekteyiz." şeklinde konuştu.
MGM uzmanı Tekin, yağışların 15 Ekim 2026 Perşembe akşam saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)
YURT GENELİNDE ALARM: HANGİ BÖLGELER RİSK ALTINDA?
MGM haritasında yer alan yurt genelindeki risk durumunu değerlendiren Fevzi Burak Tekin, "15 Ekim'e bakıldığında özellikle ülkemizin hemen hemen geneli; Trakya ve Muğla, Aydın ve Antalya'nın batısı dışında tüm yurtta yağışları göreceğiz. Yarın Marmara'nın doğusu, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz geneli, özellikle Zonguldak ve Düzce'nin kıyı kesimleri, bunun yanında Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun hemen hemen geneli, Ardahan, Kars, Iğdır dışında Doğu Anadolu Bölgesi geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar 15 Ekim'de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacak. Ama sabah saatlerine kadar İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise şiddetli, yer yer aşırı gerçekleşmesini tahmin etmekteyiz. Yine vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." sözleriyle aktardı.
"BİR HAFTA SONRA DAHA AZ YAĞIŞLAR GÖRECEĞİZ"
A Haber spikeri Tahir İnan'ın "Önümüzdeki günlerde Türkiye genelindeki hava durumu nasıl olacak?" sorusunu yanıtlayan MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Bu hafta boyunca yağışlı. Şu an itibarıyla Orta Akdeniz üzerinde oluşan alçak merkezin etkisiyle bu yağışları alıyoruz. Yarın yani perşembeyi cuma gününe bağlayan gece ise Balkanlar üzerinden gelen mevsimine göre daha soğuk bir yağışlı sistem yine ülkemizi etkileyecek. Pazar gününe kadar, pazar gününe kadar ülkemiz genelinde özellikle iç ve batı kesimlerde yer yer yağışlar kuvvetli olacak. Bunların, bunları raporlarımızda belirttik. Yeni haftada ise bu haftaya nazaran daha dar bir alanda yağışları göreceğiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak tahminlerin tutarlılığı açısından bir haftalık tahminlerimizi paylaşıyoruz. Bir haftadan sonra yağış tutarlılığı oldukça düşüyor. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek amacıyla böyle bir politika güdüyoruz." dedi.
Mevsimsel değerlendirmeleri de paylaşan Tekin, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasında bizim mevsimsel tahminlerimiz söz konusu. Kasım, aralık, ocak aylarına bakıldığında mevsimsel olarak tahmin değil ama değerlendirme olarak vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Kasım ayına bakıldığında hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde, yağış anlamında ise Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da ise yağış mevsim normalleri üzerinde gerçekleşecek. Aralık ayında yine hava sıcaklığı yüksek, mevsim normalleri üzerinde olacak 2, yer yer 3 derece. Karadeniz kıyılarında yağış mevsim normalleri üzerinde gerçekleşecek. Yeni yılda ocak ayına bakıldığında ise mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerine çıkacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz bölge genelinde de yine yağışlar mevsim normalleri üzerinde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.