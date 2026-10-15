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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti

İstanbul’da şiddetli yağışın ardından sel ve su baskını riski sürerken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ve MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, A Haber canlı yayınında açıkladı. Uzmanlar, yağışların hangi bölgelere kayacağını ve hafta sonu beklenen hava koşullarını değerlendirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 42 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, sel ve su baskınlarına neden olurken gözler yeni yağış beklenen bölgelere çevrildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ve MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, A Haber canlı yayınında yaptıkları açıklamalarda yağışların ne zaman hafifleyeceğini, sel riskinin hangi bölgelerde devam ettiğini ve hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını değerlendirdi.

Uzmanlar, özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için uyarılarda bulunurken kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN BİTECEK? 15 EKİM HAVA DURUMU!

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti - 1

ANADOLU YAKASI'NDA SEL RİSKİ SÜRÜYOR

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından sel ve su baskını riskinin özellikle Anadolu Yakası'nda sürdüğünü belirten Adil Tek, riskin yalnızca yağış miktarıyla değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Geniş su toplama havzalarının dar çıkış noktalarına sahip olduğu bölgelerde su baskını tehlikesinin artabileceğini söyledi.

Tek, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Düne göre, bugün öğle saatlerine kadar aslında Avrupa Yakası'ndan çok Anadolu Yakası'na doğru olan risk biraz daha fazla" değerlendirmesinde bulundu. Daha önce su baskınlarının yaşandığı bölgelerde riskin devam edebileceğini belirten Tek, altyapıdaki tıkanıklıkların da tabloyu ağırlaştırabileceğine işaret etti. Ayazağa ve Şile yolu çevresinde yaşananları örnek gösteren uzman, mevcut risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti - 2

YAĞIŞLAR MARMARA'NINI DOĞUSU VE BATI KARADENİZ'E KAYIYOR

Adil Tek, radar görüntülerine göre yağışların İstanbul'dan Marmara'nın doğusuna doğru ilerlediğini belirtti. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bursa çevresinin yanı sıra Batı Karadeniz'de de kuvvetli yağış riskinin sürdüğünü ifade etti.

Tek, "Marmara'nın doğusu; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, yine Zonguldak, Bartın ve Karabük'e doğru bu hat giden bir yağış riski var" sözleriyle riskli bölgeleri sıraladı.

Bursa ve Yalova çevresinde de yağışların devam ettiğini belirten Tek, riskin Bilecik yönüne doğru uzandığını söyledi. Uzman, İstanbul'da yaşanan tablonun benzerinin Batı Karadeniz'de görülme ihtimaline de dikkat çekti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti - 3

DIŞARI ÇIKACAKLARA UYARI: ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT!

Şiddetli yağışın yanı sıra fırtınanın da etkili olduğunu belirten Adil Tek, özellikle sabah saatlerinde yola çıkacak vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi. Anadolu Yakası'nda yaşayanların mümkün olduğunca toplu taşımayı tercih etmesini öneren Tek, zorunlu olmadıkça öğle saatlerine kadar dışarı çıkılmamasının daha uygun olacağını ifade etti.

Tek, A Haber canlı yayınında, "Yağış var, fırtına da devam ediyor. Kuvvetli rüzgâr da devam ediyor aslında. Yani yağış tek başına yağış değil, fırtına da onun etkisi var" dedi.

Öğleden sonra fırtınanın şiddetinin azalmasının beklendiğini belirten uzman, Avrupa Yakası'nın iç kesimlerinde yağışların zayıflamaya başladığını söyledi. Ancak bu durumun İstanbul genelinde riskin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmediğini vurguladı.

(İHA)(İHA)

BEYKOZ'DA 240, MASLAK'TA 165 KİLOGRAM YAĞIŞ ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'da kaydedilen yağış miktarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adil Tek, Beykoz'da metrekareye 240 kilogram yağış ölçüldüğünü açıkladı. Tek, geçmiş yıllardaki yüksek yağış kayıtlarını da hatırlatarak yaşanan olayın dikkat çekici boyutuna işaret etti. Uzman, "Beykoz'da 240 kilogramlık yağış ölçüldü" derken, 2009 yılında kaydedilen yaklaşık 179-180 kilogramlık yağış ile Şile'deki 200 kilogramlık yağış değerlerini de örnek verdi.

Ayazağa ve Maslak çevresindeki yağışları karşılaştıran Tek, bu bölgelerde kısa mesafelerde bile önemli farklılıklar görülebildiğini anlattı. Açıklamasında Maslak'ta ölçülen yaklaşık 165 kilogramlık yağışa değinen uzman, yer şekilleri, suyun akış yönü ve yapılaşmanın sel riskini etkileyebileceğini belirtti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti - 4

KISA SÜREDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ALTYAPIYI ZORLUYOR

Şiddetli yağışların neden olduğu su baskınlarının yalnızca toplam yağış miktarıyla açıklanamayacağını belirten Adil Tek, altyapı planlamasında kullanılan yağış verilerinin önemine dikkat çekti. Tek, altyapı sistemlerinin belirli tekrar sürelerine göre hesaplanan yağış miktarları esas alınarak tasarlandığını anlattı.

Uzman, geçmişte 50, 100, 200 veya 500 yılda bir görülebileceği varsayılan yağış değerlerinin planlamalarda kullanıldığını belirtti. Ancak iklim koşullarındaki değişkenliğin bu hesaplamaları daha önemli hale getirdiğini ifade etti.

Tek'in değerlendirmesine göre, kısa süre içerisinde yüksek miktarda yağış düşmesi, mevcut altyapının suyu tahliye etmesini zorlaştırabiliyor. Su toplama havzalarının özellikleri, dar çıkış noktaları ve yapılaşma da su baskınlarının boyutunu etkileyebiliyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti - 5

"EKSTREM YAĞIŞLARIN SAYISI GİDEREK ARTIYOR"

İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışın iklim değişikliğiyle bağlantısına ilişkin soruyu yanıtlayan Adil Tek, aşırı hava olaylarının sıklığındaki artışın önemli bir gösterge olduğunu söyledi. Tek, "İklim değişikliğinin en önemli göstergelerinden bir tanesi, ekstremlerin sayısının giderek artması, daha fazlalaşması" ifadelerini kullandı.

Yağışların şiddetinde ve oluşum biçiminde değişiklikler görüldüğünü belirten uzman, özellikle kısa sürede yüksek miktarda yağış bırakabilen olayların dikkat çektiğini anlattı. Tek, 2009 yılında İstanbul'da yaşanan sel olaylarını hatırlatarak 2000'li yıllardan sonra yüksek yağışların gündeme geldiğini söyledi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti - 6

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN HAFİFLEYECEK?

Önümüzdeki günlere ilişkin tahminlerini de paylaşan Adil Tek, İstanbul'da yağışların akşam saatlerine doğru zayıflamasının beklendiğini söyledi. Yağış sisteminin Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz yönüne ilerleyeceğini belirten uzman, bu bölgelerde riskin devam edebileceğini ifade etti.

Tek, "Yarın biraz daha İstanbul'da yağış yine çok zayıf. Yani çok kuvvetli bir yağış yok" değerlendirmesinde bulundu.

Cumartesi günü yeni bir yağış sisteminin beklendiğini belirten Tek, bu sistemin İstanbul'un özellikle Anadolu Yakası'nda ve Marmara'nın doğusunda daha etkili olabileceğini söyledi. Pazar günü yağışların zayıflamasının, pazartesi günü ise kuzeyden yeni bir hava akışının görülmesinin beklendiğini ifade etti. Uzman, genel olarak Marmara Bölgesi'nde yağışlı dönemin devam edebileceğine dikkat çekti.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti - 7

KIŞ AYLARINDA SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Adil Tek, kış mevsimine ilişkin değerlendirmesinde mevsimsel tahminlerin zaman içerisinde değişebileceğini belirterek mevcut öngörüleri paylaştı. Tek, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiğini, kasım ayının ilk haftasından sonra ise sıcaklıkların normale yaklaşabileceğini söyledi.

Aralık ayı için mevsim normallerine yakın sıcaklıklar öngördüklerini belirten Tek, ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olabileceğini ifade etti. Uzman, bu durumun daha sıcak günlerin soğuk günlere kıyasla daha fazla yaşanabileceğine işaret ettiğini söyledi. İstanbul'da kar yağışlı günlerin sayısının azalabileceğine de değinen Tek, mevcut tahminlerin geçen kışa benzer bir tabloya işaret ettiğini aktardı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti - 8

EL NİNO İSTANBUL'DAKİ YAĞIŞLARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR MU?

Canlı yayında "Süper El Nino" tartışmasına da değinen Adil Tek, İstanbul'da yaşanan şiddetli yağışı doğrudan El Nino'ya bağlamanın doğru olmayabileceğini belirtti.

Tek, El Nino'nun Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun dönem ortalamalarının üzerine çıkmasıyla ilişkili bir olay olduğunu anlattı. Bu sistemin özellikle Amerika kıtasındaki hava koşulları üzerinde etkili olabildiğini ifade etti.

İSTANBUL'DAKİ RİSK AZALSA DA MARMARA'DA TEDBİR ÇAĞRISI

Adil Tek'in A Haber canlı yayınındaki değerlendirmelerine göre, İstanbul'da yağışların şiddetinin azalması beklense de sel ve su baskını riski özellikle Anadolu Yakası'nda sabah ve öğle saatlerinde önemini koruyor. Yağışların Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e kaymasıyla birlikte bu bölgelerde de dikkatli olunması gerekiyor.

Uzman, fırtına ve kuvvetli rüzgârın da yağışla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek vatandaşların hava tahminlerini takip etmesinin önemini vurguladı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ne zaman bitecek? Adil Tek ve MGM uzmanı Tekin o saatlere dikkat çekti - 9

Batı Karadeniz ve Marmara geneline de dikkat çeken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Bu geceden itibaren özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de de sel ve su baskınları riski var. Oralarda taşkınların olma ihtimali çok daha yüksek gözüküyor. Fırtına da yine eşlik edecek. Anadolu Yakası dikkatli olun, yağış hemen kesilmeyecek. 10 dakika içerisinde metrekareye 8-10 kilogram yağış düşecek gözüküyor. Bu da Anadolu Yakası'nda büyük sıkıntılara yol açacak gibi gözüküyor" diyerek sözlerini tamamladı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK? MGM UZMANI A HABER'DE AÇIKLADI

REKOR YAĞIŞIN ARDINDAN İSTANBUL'DA YENİ TEHLİKE

MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından megakent ve Türkiye'de beklenen son durumu A Haber canlı yayınında anlattı.

Canlı yayında yaşanan afete ve ölçülen yağış miktarlarına değinen MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak öncelikle İstanbul'umuza geçmiş olsun dileklerimizi sunalım. Umarım bu afeti bir daha İstanbul başta olmak üzere tüm illerimizde, ülkemizde ve tüm dünyada yaşamayız. İstanbul'a bakıldığında dün yaptığımız, 13 Ekim tarihi yaptığımız uyarı ve tahminler doğrultusunda maalesef İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizde çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağışları gördük. An itibarıyla Beylikdüzü'nde 234 milimetre, Eyüpsultan'da 186, Sarıyer'de 178 milimetre yağış miktarı ölçüldü. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışla birlikte kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına da kendini gösteriyor." dedi.

Yağışın ilerleyen saatlerdeki rotasını aktaran Tekin, "Gece saatleri itibarıyla ise yer yer yağışlar kendini gösterecek. Sabah saatleri itibarıyla İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, öğle saatlerinde Boğaz çevresinde, öğle saatlerinden sonra ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yağış kendini gösterip artık etkisini kaybetmesini tahmin etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

"YAĞIŞLAR SADECE İSTANBUL'LA SINIRLI KALMAYACAK"

15 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul ve Türkiye genelindeki hava durumunu aktaran Tekin, "İstanbul'un ağırlıklı yağışını bugün aldı. Ama bu yağış yarın sabah saatlerine kadar Avrupa Yakası'nda, öğle saatlerine kadar Boğaz çevresinde, öğleden sonra ise Avrupa Yakası'nda kendini gösterecek yağışlar devam edecek ama kuvvetli kısmını geride bırakmış olacak. İstanbul'un yanında özellikle Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde de özellikle yağışların çok kuvvetli, şiddetli, yer yer aşırı olmasını tahmin ediyoruz. Siz de az önce haritamızda gösterdiniz. Yine buradaki vatandaşlarımızın da, yetkililerin de çok çok dikkatli olmasını istemekteyiz. Bununla birlikte de gerekli önlemler de alınıyor. Zonguldak'ta da okulların tatil olduğunu sizler vasıtasıyla öğrendik." açıklamasında bulundu.

RENK KODLARININ ANLAMI: SARI, TURUNCU VE KIRMIZI NE DEMEK?

MGM'de verilen kırmızı, sarı ve turuncu kodlu uyarıların ne anlama geldiğine anlatan Tekin, "2019 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak kendi bünyemizde geliştirdiğimiz bir sistem bu sarı, turuncu ve kırmızı kod. Tüm dünyada anlaşılan evrensel renkleri temsil ediyor. Sarı koda bakıldığında hava potansiyel tehlikelidir, tedbirli, dikkatli olunmalı anlamına geliyor. Turuncu renge bakıldığında hava tehlikelidir, tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir, vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz. Kırmızı kodlu uyarıda ise hava çok tehlikeli, büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Yine vatandaşlarımızın özellikle meteorolojik uyarı ve tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip etmelerini, önlem rica ediyoruz anlamına geliyor. Özellikle 15 Ekim 2026 Perşembe günü için 6 ilde de turuncu renkli uyarımız var. Yine buradaki vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkat ve tedbirli olmalarını istemekteyiz." şeklinde konuştu.

MGM uzmanı Tekin, yağışların 15 Ekim 2026 Perşembe akşam saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) MGM uzmanı Tekin, yağışların 15 Ekim 2026 Perşembe akşam saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

YURT GENELİNDE ALARM: HANGİ BÖLGELER RİSK ALTINDA?

MGM haritasında yer alan yurt genelindeki risk durumunu değerlendiren Fevzi Burak Tekin, "15 Ekim'e bakıldığında özellikle ülkemizin hemen hemen geneli; Trakya ve Muğla, Aydın ve Antalya'nın batısı dışında tüm yurtta yağışları göreceğiz. Yarın Marmara'nın doğusu, İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Batı Karadeniz geneli, özellikle Zonguldak ve Düzce'nin kıyı kesimleri, bunun yanında Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun hemen hemen geneli, Ardahan, Kars, Iğdır dışında Doğu Anadolu Bölgesi geneli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar 15 Ekim'de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacak. Ama sabah saatlerine kadar İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde ise şiddetli, yer yer aşırı gerçekleşmesini tahmin etmekteyiz. Yine vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." sözleriyle aktardı.

"BİR HAFTA SONRA DAHA AZ YAĞIŞLAR GÖRECEĞİZ"

A Haber spikeri Tahir İnan'ın "Önümüzdeki günlerde Türkiye genelindeki hava durumu nasıl olacak?" sorusunu yanıtlayan MGM Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Bu hafta boyunca yağışlı. Şu an itibarıyla Orta Akdeniz üzerinde oluşan alçak merkezin etkisiyle bu yağışları alıyoruz. Yarın yani perşembeyi cuma gününe bağlayan gece ise Balkanlar üzerinden gelen mevsimine göre daha soğuk bir yağışlı sistem yine ülkemizi etkileyecek. Pazar gününe kadar, pazar gününe kadar ülkemiz genelinde özellikle iç ve batı kesimlerde yer yer yağışlar kuvvetli olacak. Bunların, bunları raporlarımızda belirttik. Yeni haftada ise bu haftaya nazaran daha dar bir alanda yağışları göreceğiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak tahminlerin tutarlılığı açısından bir haftalık tahminlerimizi paylaşıyoruz. Bir haftadan sonra yağış tutarlılığı oldukça düşüyor. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek amacıyla böyle bir politika güdüyoruz." dedi.


Mevsimsel değerlendirmeleri de paylaşan Tekin, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasında bizim mevsimsel tahminlerimiz söz konusu. Kasım, aralık, ocak aylarına bakıldığında mevsimsel olarak tahmin değil ama değerlendirme olarak vatandaşlarımızın bilgisine sunuyoruz. Kasım ayına bakıldığında hava sıcaklığı mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde, yağış anlamında ise Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da ise yağış mevsim normalleri üzerinde gerçekleşecek. Aralık ayında yine hava sıcaklığı yüksek, mevsim normalleri üzerinde olacak 2, yer yer 3 derece. Karadeniz kıyılarında yağış mevsim normalleri üzerinde gerçekleşecek. Yeni yılda ocak ayına bakıldığında ise mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerine çıkacak. Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz bölge genelinde de yine yağışlar mevsim normalleri üzerinde gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

(MGM)(MGM)

48 İLDE ALARM: İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK VE FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son radar ve uyarı haritasına göre, dünkü sağanağın ardından fırtına hattı bugün Türkiye geneline yayıldı. MGM, 6 il için risk seviyesi "çok tehlikeli" anlamına gelen turuncu Kod, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 42 il için ise sarı kod yayımladı.

  • Turuncu Kodla Uyarılan İller (6 İl): Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce, Zonguldak.
  • Sarı Kodla Uyarılan İller (42 İl): İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çorum, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Bayburt, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır.

(MGM)(MGM)

SAAT SAAT HAVA NASIL İLERLEYECEK?

Dün akşamki baskınların ardından bugün için yayımlanan zaman çizelgesi, yağışın gün içindeki rotasını ortaya koyuyor:

06:00 – 12:00
Sabah Saatleri
KRİTİK BÖLGELER
Marmara Doğusu (Yalova, Kocaeli, Bursa) ve İç Anadolu
Beklenen Hadiseler ve Riskler
Çok kuvvetli sağanak, kuzeyden 50-80 km/sa fırtına. Yollarda göllenme riski yükse
12:00 – 18:00
Öğle ve Öğleden Sonra
KRİTİK BÖLGELER
Sakarya, Düzce, Zonguldak hattı ve Doğu Akdeniz
Beklenen Hadiseler ve Riskler
Yağış şiddetini artırıyor; ani sel ve dere taşkını tehlikesi en üst seviyede.
18:00 – 24:00
Akşam ve Gece
KRİTİK BÖLGELER
Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu (Erzurum, Bingöl, Muş)
Beklenen Hadiseler ve Riskler
Marmara'da yağış hafifliyor; Batı Karadeniz ve Doğu illerinde gece boyu şiddetli sağanak.
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