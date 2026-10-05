Açıklamaya göre, taraflar, Genel Sekreter Mahmood'a yeni görevinde başarılar dileyerek, bu atamanın İttifak'ın ilerletilmesine ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına duydukları güveni ifade etti.

Ayrıca, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsal gelişiminin bir parçası olarak komitenin, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nden emekli Korgeneral Nauman Mahmood'u üç yıllığına Genel Sekreter olarak atadığı duyuruldu.

Açıklamada, komitenin Türkiye Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan'ın karşı karşıya olduğu güvenlik gelişmeleri ve tehditleri ele almak üzere olağanüstü toplandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bakanlar Fidan ve Güler ile Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Riyad'da "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı"na iştirak etti.

"Taraflar, her bir tarafın güvenliğinin, üç ülkenin kollektif güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu yinelemişlerdir. Bu çerçevede, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki taahhütlerin pratik tedbirlere dönüştürülmesinin, kollektif savunmaya olan bağlılığın güvenilirliğini yansıttığı, caydırıcılığın etkinliğini güçlendirdiği ve üç ülkenin güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüklerinin anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılığı ortaya koyduğu teyit edilmiştir."

"Komite, kollektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, bu çerçevede, Tarafların ulusal mevzuatlarına uygun olmak kaydıyla, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvetler ile yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanmasına ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirleri almayı, bu suretle tehditlerle mücadeleye yönelik hazırlık durumunu, askeri entegrasyonu ve kollektif kapasiteyi güçlendirmeyi kararlaştırmıştır."

"Komite, toplantı öncesinde yapılan siyasi ve askeri istişarelerin sonucunu değerlendirerek kendisine sunulan önerileri onaylamış ve Mekke Savunma İttifakı'nın kollektif savunmaya ve tehditlerle birlik içinde mücadeleye yönelik güçlü taahhüdü yansıttığını teyit etmiştir."

"Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuz ve hazırlık durumu ile Krallık'a yönelik tehdit ve saldırılara karşı ülkenin güvenliği ile toprak bütünlüğünü korurken sergiledikleri profesyonellik ve yüksek yetkinliği takdirle karşılamıştır."

"Taraflar, Mekke ve Medine'nin hedef alınması teşebbüsünü ve Suudi Arabistan'daki şehirler ile sivil ve ekonomik tesislere yönelik devam eden saldırıları en sert şekilde kınamış; Suudi Arabistan'ın güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddettiklerini teyit etmişlerdir."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mekke İttifakı mesajı | Fotoğraf: AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı" marjında mensuplarına açıklamada bulundu.

BAKAN FİDAN'DAN "KURUMSALLAŞMA" MESAJI

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kurumsallaşması için planlanan bir toplantının zaten ajandalarında olduğunu aktaran Fidan, ancak Yemen ve Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandıklarını dile getirdi.

Fidan, toplantıda sekreteryanın yapısı, yeni genel sekreterin atanması ve onaylanması gibi bazı kurumsallaşmayla ilgili konuların görüşüldüğünü vurgulayarak, "İmza altına alınan Mekke Savunma İttifakı Anlaşması'nın kurumsallaşması için yapılan çok çalışmalar var. Bu çalışmaların sonuna da geldik çok şükür." dedi.

Yemen ve Suudi Arabistan arasındaki sorunun barışçıl ve diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabileceğini de masaya yatırdıklarını anlatan Fidan, "Suudi Arabistan'ın bu sorunun çözülmesine ilişkin gerçekten çok yapıcı yaklaşımı var. Onu da tekrar dinleme imkanımız oldu. Birtakım görüşlerimizi paylaştık." ifadelerini kullandı.

Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ortaya koyduğu bir irade olduğuna dikkati çekerek, bu iradenin yansıması olarak birtakım kararlar aldıklarını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da askeri, operasyonel ve teknik konularda çok verimli görüşler ortaya koyduğunun altını çizen Fidan, "Hem askeri ve teknik olarak kurumsal olarak neler yapılabilir? Nereye gidiyoruz? Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanı ile ilgili ne yapılabilir? Onları görüştük. Verimli bir gün oldu." değerlendirmesinde bulundu.