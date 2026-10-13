Mısır'dan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın savunma anlaşmasına katılım mesajı
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiklerini açıkladı. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da değinen Abdulati, Riyad yönetiminin taleplerine hiçbir çekince olmadan karşılık vereceklerini söyledi.
Mısır'dan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin üçlü savunma anlaşmasına taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi.
Abdulati, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Kahire yönetiminin Riyad'a destek sağlamaya hazır olduğunu da belirtti.
MISIR'DAN MEKKE ANLAŞMASI'NA KATILIM MESAJI
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları için bulunduğu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu.
Abdulati, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Mısır'ın da katılabileceğini ifade etti.
Mısır'ın anlaşmaya taraf olma ihtimalini "ciddi şekilde" değerlendirdiğini belirten Abdulati, üç ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi.
"SUUDİLER NE TALEP EDERSE YANIT VERİRİZ"
Abdulati'ye, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mısır'ın askeri destek sağlayıp sağlamayacağı soruldu.
Mısır Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın taleplerine karşılık vermeye hazır olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Suudiler ne talep ederse elbette buna yanıt veririz. Hiçbir çekince olmaksızın her türlü desteği sağlıyoruz."
Abdulati'nin açıklaması, Kahire yönetiminin Suudi Arabistan'a yönelik güvenlik tehditleri karşısındaki tutumunu ortaya koydu.
TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN VE PAKİSTAN'IN İMZALADIĞI ANLAŞMA
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında savunma iş birliği amacıyla imzalandı.
Anlaşma, üç ülke arasındaki güvenlik ve savunma alanındaki ilişkiler açısından önem taşıyor.
HUSİ SALDIRILARI GÜNDEMDE
Mısır Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından geldi.
Abdulati, saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın talep edeceği desteğe karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.