Mısır'dan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin üçlü savunma anlaşmasına taraf olmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Abdulati, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları karşısında Kahire yönetiminin Riyad'a destek sağlamaya hazır olduğunu da belirtti.

MISIR'DAN MEKKE ANLAŞMASI'NA KATILIM MESAJI

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Uluslararası Para Fonunun (IMF) yıllık toplantıları için bulunduğu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu.

Abdulati, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Mısır'ın da katılabileceğini ifade etti.

Mısır'ın anlaşmaya taraf olma ihtimalini "ciddi şekilde" değerlendirdiğini belirten Abdulati, üç ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

"SUUDİLER NE TALEP EDERSE YANIT VERİRİZ"

Abdulati'ye, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mısır'ın askeri destek sağlayıp sağlamayacağı soruldu.

Mısır Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın taleplerine karşılık vermeye hazır olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Suudiler ne talep ederse elbette buna yanıt veririz. Hiçbir çekince olmaksızın her türlü desteği sağlıyoruz."

Abdulati'nin açıklaması, Kahire yönetiminin Suudi Arabistan'a yönelik güvenlik tehditleri karşısındaki tutumunu ortaya koydu.