Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile bugün Ankara’da bir araya geldi (Foto: AA)





İkili görüşmenin ardından Bakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban ile ortak basın toplantısında konuştu.

"BU BİR SALDIRI DEĞİL, SAVUNMA ANLAŞMASIDIR"

Toplantıda Suudi Arabistan ile imzalanan savunma mutabakatına ilişkin ayrıntıları paylaşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Elimizden geleni yapıyoruz, bu konuda Suudi Arabistan'ın yapıcı desteği var. Ancak bunun adı bir savunma anlaşmasıdır. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değildir; Türkiye başka bir ülkeye asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Yaptığımız yardımların neticesi olarak bir savunma iş birliği oluşturuyoruz. Askeri heyetlerimizin çalışmalarıyla operasyonel alanda ne türden tedbirlere ihtiyaç var, Pakistan ve Türkiye ne tür katkılar yapabilir, bunlar belirleniyor" ifadelerini kullandı.

MEKKE ANLAŞMASI MECLİS'E GÖNDERİLECEK

Suudi Arabistan'ın zaten geniş bir askeri teçhizat altyapısına sahip olduğunu hatırlatan Fidan, müşterek planlama ve harekat analizinin önemine dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımıza nihai arzımızı bu konuda yaptık. Kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız ve anlaşmayı en kısa sürede Meclis'e sevk etme yönünde kararımız var" sözleriyle sürecin tamamlanmak üzere olduğunu aktardı.



MACARİSTAN'DAN TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE VE VİZE SERBESTİSİNE TAM DESTEK

Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, yeni hükümetin Avrupa Birliği vizyonuna ve Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Macaristan'ın AB'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Orban, "Güçlü bir Macaristan ancak ekonomik ve güvenlik açısından AB'nin bir parçası olursa mümkündür. Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ilişkilerinin yanında durdu ve destekledi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, TAIEX programı, uzmanların değişimi ve Türk vatandaşları için vize serbestisi gibi konularda somut adımları her zaman destekledik ve destekleyeceğiz. Macaristan, AB içinde Türkiye'nin gerçek bir dostudur" açıklamasında bulundu.



"BATI ŞERİA'DAKİ TOPRAK GASPI VE MESCİD-İ AKSA'YA YÖNELİK SİNSİ PLANLAR DURDURULMALI"

İsrail'in Gazze'deki katliamlarına ve bölgedeki saldırgan tutumuna sert tepki gösteren Bakan Fidan, "Gazze'de devam eden trajedinin, soykırımın durması ve kalıcı bir barışın gelmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Cumhurbaşkanımız da yaptığı tüm görüşmelerde bu konuyu bir numaralı gündem maddesi olarak ayakta tutmaktadır. İnsani yardımların en yüksek düzeyde ulaşması, Filistin Ulusal Komitesi'nin yönetimi devralması ve uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye yerleşmesi atılması gereken öncelikli adımlardır. Ancak İsrail'in barış planını uygulamak gibi bir niyeti yok; bu nedenle uluslararası baskı şarttır" değerlendirmesinde bulundu.



Bölgedeki diğer çatışmaların Gazze'yi gölgede bırakmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Fidan, "Körfez'deki savaş ve gerilimler Filistin meselesini inkıtaya uğratmış gibi görünse de çok yönlü dış politikamız gereği buradan milim sapma göstermiyoruz. İsrail'de yaklaşan seçimlerin dış politikada köklü bir değişim getireceğini düşünmüyorum. Batı Şeria'da hızlanan toprak çalma girişimlerinin ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik planlanan sinsi operasyonların önlenmesi için her platformda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bölgedeki tüm ülkelere güvenlik, istikrar ve huzur sağlayacak barış vizyonumuz masadadır; bunun için yoğun diplomatik çabalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.