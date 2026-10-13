MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de gerçekleştirdiği sürpriz görüşme, siyaset gündeminin öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen ve yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, "İki eski dost olarak görüştük" ifadelerini kullandı. CHP'den yapılan açıklamada ise Kılıçdaroğlu'nun, Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür ettiği belirtildi.

A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan gazeteci Zafer Şahin ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesinin şifrelerini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI ÖNCELEYEN BİR YAKLAŞIM"

Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesini değerlendiren gazeteci Zafer Şahin, "Kemal Bey'in ben son dönemdeki açıklamalarına bakıyorum. Bugün mesela başörtüsüyle ilgili de bir açıklama yaptı. Tam bir devlet adamına yakışır bir açıklama. Geçmişte eleştirdiniz, şöyle oldu, böyle oldu. Yani onlar işin hikaye kısmı. İnsanları ve olayları yaşadıkları dönemdeki atmosfere bakarak değerlendirmek lazım. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir yaklaşım sergilediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEVLET İTTİFAKININ BİR YANSIMASI" Meclis açılışındaki temasların ve Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesinin kritik bir kırılma noktası olduğunu belirten Zafer Şahin, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açıldığı gün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na, Devlet Bey'le beraber Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gösterdikleri yakınlığı, bütün bunları ben bir devlet ittifakı olarak görüyorum, öyle söyleyeyim. Yani çok uzatmadan, bugünkü görüşmeyi de MHP Lideri Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi de gayriresmî olarak bence işlerlik kazandırılan ya da kazanmaya yakın görünen bir devlet ittifakının bugün kameralara bir yansıması olarak görüyorum. Yani buna 'Devlet İttifakı' diyebilirsiniz, 'Cumhuriyet İttifakı' diyebilirsiniz. Tarihin bu zorlu döneminde CHP gibi köklü bir partinin başındaki isim de, MHP gibi köklü bir partinin başındaki ismin vermiş oldukları bu görüntüyü ben anlamlı buluyorum bu açıdan" sözleriyle aktardı.

"BÜYÜK TÜRKİYE MUTABAKATI İLE CEPHE SİYASETİ TERK EDİLİYOR"

Liderler arasındaki temasların nezaket boyutunun ötesinde derin siyasi anlamlar taşıdığını vurgulayan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "Meselenin bir nezaket boyutu var. Sayın Devlet Bahçeli bir siyasetçi olarak, hem Sayın Kılıçdaroğlu da yani o genellikle işte salı konuşmaları ya da diğer konuşmaların dışında çok nezaketli bir yaklaşım sergiledikleri biliniyor. Ama bunun Türkiye siyaseti açısından, bu yorumlanacaktır. Yani bu görüşme ne anlama geldi, ne anlama geliyor diye yorumlanacaktır. Sayın Devlet Bahçeli az önce Zafer Bey de söyledi, Mecliste işte İYİ Partili lideriyle bir işte musafaha yaptı, yani tokalaştı. Ve bunun önemli olduğunu da özellikle vurguladı" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeni kavram setlerinin altını çizen SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız da birkaç kavram seti kullandı. Dedi ki mesela: 'Büyük Türkiye Mutabakatı'. Bu önemli bir aslında siyasi yaklaşımdı. Diğer taraftan 'Mutabakat içinde rekabet' dedi. 'Cephe siyasetini bırakalım' dedi. Şimdi dolayısıyla burada ben yeni bir siyasal yaklaşımın Cumhur İttifakı liderleri tarafından önümüzdeki süreçte de geliştirileceğinin işaretleri olarak okumak mümkün" sözleriyle aktardı.