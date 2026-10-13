Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesinin şifreleri A Haber'de! Sürpriz temas "Devlet ittifakının" yansıması mı?
Türk siyasetinde taşları yerinden oynatan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tarihi temas ve TBMM açılışında sergilenen birlik tablosu A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Gazeteci Zafer Şahin, liderler arasındaki bu sıcak diyaloğu gayriresmî olarak işlerlik kazanan bir "Devlet İttifakı" olarak nitelendirirken; SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, Kılıçdaroğlu'nun terörsüz Türkiye sürecine destek vermesinin önemine dikkat çekerek, "Büyük Türkiye Mutabakatı yaklaşımının Cumhur İttifakı liderleri tarafından önümüzdeki süreçte de geliştirileceğinin işaretleri olarak okumak mümkün" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de gerçekleştirdiği sürpriz görüşme, siyaset gündeminin öne çıkan gelişmelerinden biri oldu.
Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen ve yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından Bahçeli, "İki eski dost olarak görüştük" ifadelerini kullandı. CHP'den yapılan açıklamada ise Kılıçdaroğlu'nun, Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür ettiği belirtildi.
A Haber'de Memleket Meselesi programına konuk olan gazeteci Zafer Şahin ve SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesinin şifrelerini ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINI ÖNCELEYEN BİR YAKLAŞIM"
Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesini değerlendiren gazeteci Zafer Şahin, "Kemal Bey'in ben son dönemdeki açıklamalarına bakıyorum. Bugün mesela başörtüsüyle ilgili de bir açıklama yaptı. Tam bir devlet adamına yakışır bir açıklama. Geçmişte eleştirdiniz, şöyle oldu, böyle oldu. Yani onlar işin hikaye kısmı. İnsanları ve olayları yaşadıkları dönemdeki atmosfere bakarak değerlendirmek lazım. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir yaklaşım sergilediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"DEVLET İTTİFAKININ BİR YANSIMASI"
Meclis açılışındaki temasların ve Bahçeli-Kılıçdaroğlu görüşmesinin kritik bir kırılma noktası olduğunu belirten Zafer Şahin, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin açıldığı gün İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na, Devlet Bey'le beraber Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gösterdikleri yakınlığı, bütün bunları ben bir devlet ittifakı olarak görüyorum, öyle söyleyeyim. Yani çok uzatmadan, bugünkü görüşmeyi de MHP Lideri Sayın Bahçeli ile Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi de gayriresmî olarak bence işlerlik kazandırılan ya da kazanmaya yakın görünen bir devlet ittifakının bugün kameralara bir yansıması olarak görüyorum. Yani buna 'Devlet İttifakı' diyebilirsiniz, 'Cumhuriyet İttifakı' diyebilirsiniz. Tarihin bu zorlu döneminde CHP gibi köklü bir partinin başındaki isim de, MHP gibi köklü bir partinin başındaki ismin vermiş oldukları bu görüntüyü ben anlamlı buluyorum bu açıdan" sözleriyle aktardı.
"BÜYÜK TÜRKİYE MUTABAKATI İLE CEPHE SİYASETİ TERK EDİLİYOR"
Liderler arasındaki temasların nezaket boyutunun ötesinde derin siyasi anlamlar taşıdığını vurgulayan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "Meselenin bir nezaket boyutu var. Sayın Devlet Bahçeli bir siyasetçi olarak, hem Sayın Kılıçdaroğlu da yani o genellikle işte salı konuşmaları ya da diğer konuşmaların dışında çok nezaketli bir yaklaşım sergiledikleri biliniyor. Ama bunun Türkiye siyaseti açısından, bu yorumlanacaktır. Yani bu görüşme ne anlama geldi, ne anlama geliyor diye yorumlanacaktır. Sayın Devlet Bahçeli az önce Zafer Bey de söyledi, Mecliste işte İYİ Partili lideriyle bir işte musafaha yaptı, yani tokalaştı. Ve bunun önemli olduğunu da özellikle vurguladı" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeni kavram setlerinin altını çizen SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız da birkaç kavram seti kullandı. Dedi ki mesela: 'Büyük Türkiye Mutabakatı'. Bu önemli bir aslında siyasi yaklaşımdı. Diğer taraftan 'Mutabakat içinde rekabet' dedi. 'Cephe siyasetini bırakalım' dedi. Şimdi dolayısıyla burada ben yeni bir siyasal yaklaşımın Cumhur İttifakı liderleri tarafından önümüzdeki süreçte de geliştirileceğinin işaretleri olarak okumak mümkün" sözleriyle aktardı.
BÖLGESEL KRİZLER VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİ
Türkiye'nin çevresindeki güvenlik tehditlerine işaret ederek iç cephenin sağlam tutulmasının zorunluluk olduğunu belirten SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "İç cepheyi tahkim önemli. Çünkü hemen yanı başımızda işte kuzeyimizde 5 senedir devam eden bir savaş var ve sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkiliyor. Doğumuzda İran-İsrail-İran savaşı başladı ve nasıl bitirileceği ile ilgili şu anda savaşanların da bir öngörüsü yok ve şu anda Orta Doğu'da bölgesel bir savaş var, bunun adını koyalım. Yani maalesef birçok çatışma var. Ve Türkiye burada hem bölgesinde bir istikrar adası, kendi istikrarını bölgede bir model olarak da sunuyor ve bölgenin istikrarı için de uğraşıyor. Ama bu çevresinde bu kadar kriz, çatışma ve dünyadaki belirsizliklerin arttığı bir dönemde de iç kırılganlıkları, iç çatışmaları, iç çekişmeleri, cephe siyasetlerini bir tarafa bırakılması gerektiğini çok iyi niyetli bir şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye hedefinde Meclis'in tarihi bir uzlaşıya imza attığını hatırlatan SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "2024'te Terörsüz Türkiye süreci başlatıldığında herkes acaba burada yol alınabilir mi, çok kere denendi, işte 2015'te PKK terör örgütünün bitirdiği bir süreç var, gerçekten bu deneme tekrar başarısız olur mu diye çok endişe ettik, korktuk ama siyaset en nihayetinde geldi Mecliste 467 milletvekilinin oy verdiği bir yasa çıkardı ve kurumsal yol haritası da oluşturuldu. Belirli mesafeler katedildi ve belirli siyasi partiler arasında bir ortaklaşma oldu. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu Meclisteki konuşmasında, hem Sayın Devlet Bahçeli ile görüşmesinden anladığımız Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili teşekkür de ediyor. Yani bunu hatta Metina'daki görüntülerden heyecan duyduğunu, PKK'nın silah bırakması ile ilgili bunları söylüyor" sözleriyle aktardı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK VERMESİ ÖNEMLİ"
Miş, siyasi parti liderlerinin dış politika, milli meseleler ve terörsüz Türkiye gibi süreçlerde görüşmelerini artırması gerektiğini belirterek, "Kılıçdaroğlu'nun terörsüz Türkiye'ye yönelik verdiği desteği çok önemli. Terörle mücadeleyi 40 yıldan fazladır sürdürüyoruz. Siyasi yaklaşımlarla çözüm modelleri geliştirmek gerekiyor ve Türkiye bu konuda bir tecrübeye sahip. Terör konusu toplumsal, gazi ve şehitlerimize yönelik hassasiyet, çok boyutlu meselelerdir. Süreç çok hassas olduğu için siyaset yapılacak alanlarda çok kısıtlı. O yüzden Kılıçdaroğlu'nun özellikle terörsüz Türkiye sürecine destek vermesi önemli." dedi.
"MİLLİ MENFAATLERDE REKABET DEĞİL, ORTAKLIK OLMALI"
Siyasetin doğasında rekabet olsa da milli politikalarda birleşilmesi gerektiğini dile getiren SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda siyasette görüşme önemlidir ve bu dönemde cephe siyasetlerinin bırakılması, mutabakat içerisinde rekabeti, tabii ki siyasal partilerin her konuda aynı düşünmesi düşünülemez. Zaten belirli konularda farklı düşünüp, rekabet edip, farklı vizyonlar ortaya koydukları için farklı parti adları altında siyaset yapıyorlar. Ama Türkiye'de şunun da imkanının olması lazım: Özellikle dış politikada, Türkiye'nin milli menfaatlerinde liderler görüşüp burada herkes Türkiye'nin çıkarında ortaklaşıp burada yarışması lazım." ifadelerini kullandı.
Milletin milli politikalara kayıtsız şartsız destek verdiğini ifade eden SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş, "Gerçekten de seçmenlerin eğilimlerine baktığınızda da muhalefet olsun, iktidara destek veren seçmenler olsun, herhangi bir siyasal parti Türkiye'nin durduğu yerde meseleye baktığında, milli bir siyaset izlediğinde partisine bakmadan onu destekliyor. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesi ile ilgili durduğu yere baktığınızda hemen sosyal medyada bile yorumlarda 'CHP'nin içerisindeki geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu'na etki eden farklı aktörler ve yapılar uzaklaştırıldığı için milli politikalarla ilgili söylemlerinde çok önemli bir değişiklik olduğunu' söylüyorlar" sözleriyle aktardı.