Trump'tan Mekke Savunma İttifakı'na yönelik açıklama: "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu harika"
ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Savunma İttifakı'nın Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği konusunda alınan karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu bence harika" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mekke Savunma İttifakı'nın Riyad'ın güvenliğine ilişkin aldığı kararı değerlendirdi. Trump, Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin açıklamasında, "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor ve bence bu harika " ifadelerini kullandı.
İTTİFAK TARAFINDAN ASKERİ KUVVETLERİN KONUŞLANMASI KARARI ALINMIŞTI
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik tehditlere karşı askeri güç ve imkanların hızla konuşlandırılması konusunda anlaştı. Üç ülke, kolektif savunma ve askeri iş birliğini güçlendirme kararı alırken, Mekke ve Medine'ye yönelik saldırıları kınadı ve Suudi Arabistan'ın güvenliği ile toprak bütünlüğüne desteklerini yineledi.