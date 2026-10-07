Trump'tan Mekke Savunma İttifakı'na yönelik açıklama: "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu harika"

Mekke Savunma İttifakı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı. (Foto: AA)

İTTİFAK TARAFINDAN ASKERİ KUVVETLERİN KONUŞLANMASI KARARI ALINMIŞTI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik tehditlere karşı askeri güç ve imkanların hızla konuşlandırılması konusunda anlaştı. Üç ülke, kolektif savunma ve askeri iş birliğini güçlendirme kararı alırken, Mekke ve Medine'ye yönelik saldırıları kınadı ve Suudi Arabistan'ın güvenliği ile toprak bütünlüğüne desteklerini yineledi.