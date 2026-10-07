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Trump'tan Mekke Savunma İttifakı'na yönelik açıklama: "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu harika"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump'tan Mekke Savunma İttifakı'na yönelik açıklama: "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu harika"

ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Savunma İttifakı'nın Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği konusunda alınan karara ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar ve bu bence harika" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının ardından Mekke Savunma İttifakı'nın Riyad'ın güvenliğine ilişkin aldığı kararı değerlendirdi. Trump, Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin açıklamasında, "Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyor ve bence bu harika " ifadelerini kullandı.

Mekke Savunma İttifakı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı. (Foto: AA) Mekke Savunma İttifakı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı. (Foto: AA)

İTTİFAK TARAFINDAN ASKERİ KUVVETLERİN KONUŞLANMASI KARARI ALINMIŞTI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'ın güvenliğine yönelik tehditlere karşı askeri güç ve imkanların hızla konuşlandırılması konusunda anlaştı. Üç ülke, kolektif savunma ve askeri iş birliğini güçlendirme kararı alırken, Mekke ve Medine'ye yönelik saldırıları kınadı ve Suudi Arabistan'ın güvenliği ile toprak bütünlüğüne desteklerini yineledi.

Mekke Savunma İttifakından Suudi Arabistana askeri destekMekke Savunma İttifakından Suudi Arabistana askeri destek MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NDAN SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEK
Mekke Savunma İttifakından Suudi Arabistana askeri destekMekke Savunma İttifakından Suudi Arabistana askeri destek MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI'NDAN SUUDİ ARABİSTAN'A ASKERİ DESTEK
Bakan Fidan: Mekke İttifakı kurumsallaşacakBakan Fidan: Mekke İttifakı kurumsallaşacak BAKAN FİDAN: MEKKE İTTİFAKI KURUMSALLAŞACAK

#Mekke Savunma İttifakı #Donald Trump #Suudi Arabistan
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