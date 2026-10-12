Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzelerle hedef alması Körfez'deki savaşı yeni bir boyuta taşırken, gözler İslam dünyasının güvenliğini sağlayacak tarihi 'Mekke İttifakı'na çevrildi. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran AA Orta Doğu Danışmanı Metin Mutanoğlu, Türk askerinin ve Türk savunma sistemlerinin Mekke'yi koruma misyonuna Suudi halkının büyük bir memnuniyetle yaklaştığını belirterek, Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan üçlüsünün bölgedeki tüm dengeleri değiştireceğini vurguladı.

RİYAD'DA BALİSTİK FÜZE ALARMI: PEŞ PEŞE PATLAMALAR!

Programın başında başkent Riyad'daki sıcak durumu soran Melih Altınok'a sahadan bilgi veren AA Orta Doğu Danışmanı Metin Mutanoğlu, "Az önce yaklaşık bir 10 dakika önce üç ayrı patlama yaşandı burada. Aslında bugün gün içerisinde herhangi bir saldırı olmadı ama az önce bu saldırı oldu. Koalisyon tarafından açıklama yapıldı. Saldırıdan hemen önce de aslında bütün telefonlara bir uyarı mesajı geldi, 'bulunduğunuz yerden çıkmayın, güvenli bölgelerde bulunun' şeklinde. Yapılan açıklama, gelen balistik füzelerin havada patlatıldığı yönünde" ifadelerini kullandı. Mutanoğlu, patlamaların ardından şehirde paniğin engellenmesi için resmi kanalların kontrollü bilgi paylaştığını belirtti.

Havalimanındaki saldırıların ve can kayıplarının kamuoyundaki yansımalarını soran Melih Altınok'a cevaben Metin Mutanoğlu, "Havalimanında bir saldırı var, bu toplum tarafından biliniyor. Az önce duyduğumuz büyük patlama seslerini de bütün Riyad duyuyor ama sokağa baktığınızda hayat olağan akışında devam ediyor. Halk çatışma ortamının farkında ancak günlük yaşamı altüst edecek bir panik havası söz konusu değil" sözleriyle sahadaki son durumu aktardı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANDI, PETROL KRİZİ DERİNLEŞTİ Brent petrolün 107 dolara çıkmasını, enerji devlerinin Riyad Zirvesi'nden çekilmesini ve Mekke Anlaşması sürecinin zamanlamasını soran Melih Altınok'a yanıt veren Metin Mutanoğlu, "Son 10 aydır bölge gerçekten diken üstünde. Amerika ve İsrail'in İran'a karşı saldırılarından en çok Körfez ekonomileri etkilendi. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması en büyük darbeyi petrol üreticilerine vurdu. Savaştan önce boğazdan günde yaklaşık 130 gemi geçerken bu sayı 10'a kadar düştü. Suudi Arabistan petrol ihracatında Hürmüz'ü kaybetmiş durumda ve Doğu-Batı hattı da Irak merkezli Şii unsurlarca hedef alınıyor" değerlendirmesinde bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DA HAVA ÜSSÜNE İHA SALDIRISI

Husiler, Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentindeki hava üssünü dronla hedef aldıklarını açıkladı.

MEKKE'Yİ KORUMA MİSYONU": SUUDİ HALKI TÜRK ASKERİNİ BEKLİYOR Petrol krizinin Türkiye dahil tüm dünyayı sarstığını belirten Melih Altınok, "Suudi Arabistan'da olası bir Türk askeri desteğine, Türk ordusunun Mekke'de konuşlanmasına veya Mekke Anlaşması çerçevesinde kutsal toprakları korumasına Mekkeliler nasıl bakıyor?" sorusunu yöneltti.



Soruyu yanıtlayan AA Orta Doğu Danışmanı Metin Mutanoğlu, "Suudilerin bundan çok memnun olduklarını söyleyebiliriz Melih Bey. Mekke İttifakı'nın imzalandığı gün ben buradaydım, Riyad'daydım. Safa Tepesi'nde atılan o tarihi imzaların ardından Riyad başta olmak üzere tüm ülkede Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bayrakları dalgalanıyordu. Bölgenin barış ve güven içinde olmasını, üçüncü tarafların müdahalelerinin kırılmasını istiyorsak Mekke İttifakı kilit roldedir. Bölgenin en kritik gücü olan Türkiye'nin Karabağ'da, Libya'da, Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de sergilediği askeri üstünlük ve teknoloji burada büyük takdir topluyor. Türk savunma sistemlerinin ve Türk askerinin kutsal topraklarda varlık göstermesi hem Suudi Arabistan'ın elini rahatlatacak hem de bölgeyi tehdit eden güçlere karşı en büyük kalkan olacaktır" ifadelerini kullandı.

HUSİLERİN DARBE PLANI VE YEMEN SINAVI

Husilerin Kral Selman yönetimine karşı ayaklanma ve darbe çağrısı yapmasını masaya yatıran Melih Altınok'un "Halkta veya orduda böyle bir karşılık var mı?" sorusu üzerine Metin Mutanoğlu, "Husiler kendi çağrılarıyla böyle bir sonuç alamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Suudi Arabistan'ın aşiret ve kabile dengelerine dayanan krallık yapısında böyle bir darbeye zemin yok. Husiler her türlü psikolojik kartı oynayarak Riyad'a geri adım attırmaya çalışıyor. Ancak Suudi Arabistan, Husilerin kontrolünde bir Yemen'e asla izin vermez. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan ortaklığındaki Mekke İttifakı güçlendikçe üçüncü ülkelerin bölgedeki inisiyatifi kırılacaktır. Yemen meselesi de Türk askeri ve teknolojik gücünün caydırıcılığıyla şekillenecek bu yeni dönemin ilk sınavıdır" sözleriyle analizi noktaladı.

NE OLMUŞTU?

Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor. Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve bazı bölgelerin kontrolünü ellerinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.