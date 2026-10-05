Suudi Arabistan ve Yemen'de devam eden çatışmaların ardından bölgede gerilim sürerken, Mekke Savunma İttifakı olağanüstü olarak toplandı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı kapsamında Mekke ve Medine'ye yönelik saldırılar kınanırken, Yemen'deki saldırılara ilişkin ortak bildiri yayınlanarak Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşacağı ve Suudi Arabistan'ın güvenliğinin sağlanacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşacağını belirtti. (Foto: AA)

"3 ÜLKENİN GÜVENLİĞİ AYRILMAZ BİR PARÇADIR"

Riyad'ta gerçekleşen zirvenin ardından Suudi Arabistan'ın güvenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdidi kesinlikle reddedilerek, üç ülkenin güvenlik, egemenlik ve toprak bütünlüklerinin anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılığı ortaya koyduğu ifade edildi.

Öte yandan Mekke Savunma İttifakı'nın Genel Sekreteri'nin Pakistanlı Korgeneral Nauman Mahmood olduğu açıklanırken, ulusal mevzuatlar çerçevesinde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Yemen'deki çatışmalar kapsamında Suudi Arabistan'a askeri kuvvetler ile yeteneklerin sağlanmasına karar verildi.



A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Mekke Savunma İttifakı'nın aldığı ortak karara ve Yemen'de Husiler'e yönelik operasyona katılma ihtimaline yönelik değerlendirmelerde bulundu.



"ÇELİK KUBBE TAHSİS EDİLEBİLİR"

Metindeki kavramsal ayrıntıyı detaylandıran Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Askeri kuvvetler ile yetenekler birbirinden ayrı kavramlardır. Kuvvet kaydırmak ayrı bir konudur, Pakistan gibi ülkeler kuvvet kaydırabilir. Ancak yetenek kısmı doğrudan Türkiye'ye ait olabilir. Örneğin Çelik Kubbe'nin bazı bileşenleri tahsis edilebilir. Tabii bu tahsis yapılırken yalnızca lançerler ve silahlar değil, sistemleri çalıştıracak uzman kullanıcı personelle birlikte aktarılır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KOZLARI: SİHA, KAMİKAZE DRON VE SEYİR FÜZELERİ Türkiye'nin envanterindeki kritik savunma unsurlarına değinen Doç. Dr. Kemal Olçar, "En önemli yeteneklerimizin başında Bayraktar ve ANKA serisi SİHA'larımız ile kamikaze dronlar geliyor. Özellikle Yemen coğrafyası gibi son derece dağlık, derin vadilerden oluşan ve nüfuz etmesi zor alanlarda askeri birlikler yerine kamikaze dronlar ve hassas vuruşlu seyir füzeleri devreye girmelidir. Stratejik balistik füze verme ihtimalimiz düşük olsa da hassas vuruş kabiliyetine sahip seyir füzesi sistemlerimiz tahsis edilebilir." sözleriyle aktardı.

TEZKERE TARTIŞMASI VE TBMM MEVZUATI

Metinde geçen ifadelerin hukuki ve askeri boyutunu sorgulayan gazeteci Dr. Murat Özer, "Metinde 'askeri kuvvetler ile yeteneklerin' deniliyor, yani orada 'veya' demiyor. Askeri kuvvet ve yeteneklerin ulusal mevzuata uygun şekilde gönderilmesi söz konusu olduğunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine yeni bir tezkerenin gelmesi muhtemel görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.



"ASKERİ KUVVETLER VE YETENEKLER TEKNİK PERSONELİ VE DONANIMI KAPSAR"

Sistemin sahadaki işleyişini örneklerle açıklayan askeri stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, "Tabur, komando veya tugay göndermek bir askeri birlik sevkiyatıdır. Ancak yetenek sevkiyatında durum farklıdır. Örneğin Çelik Kubbe sisteminde yer alan Gürz gibi bir aracı verdiğinizde; şoförü, nişancısı, cephanecisi ve komuta kontrol mekanizmasını sağlayan birlik komutanıyla birlikte 5-6 kişilik uzman bir ekiple teslim edersiniz. Askeri kuvvetler ile yetenekler ifadesinin özü bu teknik personeli ve donanımı kapsamaktadır." şeklinde konuştu.

TAARRUZ DEĞİL MEŞRU MÜDAFAA VE KORUMA İTTİFAKI

Mekke Savunma İttifakı'nın askeri ve stratejik amacını aktaran gazeteci Dr. Murat Özer, "Bu harekat Suudi Arabistan'ın mukavemeti, saldırısı ya da taarruzu anlamında değil; Husi saldırılarına karşı Suudi Arabistan'ın korunması maksadıyla sahadadır. Zaten Mekke Savunma Anlaşması adı üstünde bir savunma ittifakıdır ve Türk ordusunun ileri bir harekat düzenlemesi için değil, Suudi Arabistan'ın ve özellikle Mekke ile Medine'nin müdafaası için orada bulunacağını ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Kutsal topraklara yönelik son tehditleri ve Husilerin eylemlerini hatırlatan Murat Özer, "Özellikle Medine'ye yönelik en son yapılan Husi saldırısı ki bunu kendileri de kabul etti, bir drone saldırısıydı ve Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Ravza-i Mutahhara ile Mescid-i Nebevi'nin elektriğini sağlayan dağıtım istasyonunu vurdular." sözleriyle aktardı.