CHP'de arınma depremi: Grup Toplantısı'nda ipler kopabilir mi? "İmamoğlu FETÖ projesi"

CHP'de mutlak butlan kararının ardından parti içindeki bölünme sürerken, yönetimde "çift başlı" krizi derinleşiyor. Mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel, istinafın kararını Yargıtay'a taşırken, muhalefet kanadında önümüzdeki günlerde ne yaşanacağı ise merak konusu. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına konuk olan Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, CHP'de yaşananların ele alırken kurultayın arınmadan tekrar yapılmasını "Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir." benzetmesinde bulundu. Demir ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun bir FETÖ projesi olduğunu ifade etti.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından parti içindeki bölünme sürerken, yönetimde liderlik savaşı derinleşiyor. Gözler salı günü düzenlenecek CHP Grup Toplantısı'na çevrilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda konuşma yapması bekleniyor. CHP’de salı günü kıyamet kopacak! CHP'DE SALI GÜNÜ "KIYAMET" KOPACAK! CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının kesinlikle yapılacağını belirterek, kulis bilgilerinde ise Özel destekçileriyle Kılıçdaroğlu'nun karşı karşıya geleceği vurgulanıyor. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez Grup Toplantısı'na katılacak olmasıyla gündeme getirdiği FETÖ açıklamalarına ilişkin ise doğrudan isim vereceği iddiası ise siyaset kulislerini hareketlendirdi. KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ ÇIKIŞINDAKİ HEDEF EKREM İMAMOĞLU MU? CHP'DE BUNDAN SONRA NE OLACAK? Mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel istinafın verdiği kararı Yargıtay'a taşırken, "değişimciler" cephesinin Grup Toplantısı'nda salı günü ne yapacağı ise merak ediliyor. Peki "Milletvekillerinin grup toplantısına gelmemesi durumda neler olabilir?" A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında CHP'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, CHP'de arınma olmadan kurultay çıkışının yapılmasını durumunu ʺZehirli ağacın meyvesi de zehirlidirʺ benzetmesinde bulundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

ÖZEL'İN HUKUKÇULARI SINIFTA KALDI CHP içindeki liderlik savaşında hukuk süreci adeta bir kördüğüme dönüştü. Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, "İstinaf Mahkemesi mutlak butlan kararı verdi, o arada da Özgür Özel yönetimi bu kararı Yargıtay'a götürdü. Yargıtay'a götürmeseydi, hatta temyiz hakkımızdan vazgeçiyoruz deselerdi, bu karar geçen hafta kesinleşmiş olacaktı" ifadelerini kullandı. CHP yönetiminin içine düştüğü acizliği anlatan Demir, "Türk hukuk tarihinde ilk defa olan bir şey bu; Özgür Özel'in hukukçuları kendi ayaklarına sıktılar" şeklinde konuştu. Özel'in ekibinin dersine hiç çalışmadığını vurgulayan Demir, Kılıçdaroğlu'nun ise bu hatayı affetmediğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun temyiz talebini geri çekmemesini yorumlayan Mehmet Demir, "Kılıçdaroğlu haklı olarak 'Ben niye sana yarayacak bir eylemi yapayım?' diyor ve temyiz başvurusunu geri çekmiyor" sözleriyle partideki soğuk savaşın boyutunu özetledi.

Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, Özgür Özel'in mutlak butlan kararını Yargıtay'a götürdüğünü belirterek ʺKarar Yargıtay'a götürülmesiydi geçen hafta karar kesinleşmiş olacaktıʺ ifadelerini kullandı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)



"KILIÇDAROĞLU TEMYİZ TALEBİNİ GERİ ÇEKTİRDİ" Süreçteki hukuki detayları, CHP içindeki kaosun ne kadar derin olduğunu ifade eden Mehmet Demir, avukatların yaptığı manevraları açıklarken, CHP'deki avukatların temyiz talebini geri çekmeye çalıştığını ise "Kemal Kılıçdaroğlu temyiz kararını geri çektirdi. Hukuken tedbire itiraz yok: böyle bir şey yok. Özgür Özel'in hukukçuları dersine iyi çalışmamış. Özel kendi ayağına sıktı, Kılıçdaroğlu da Yargıtay'dan çıkacak karar kesinleşene kadar kararını çekmez ve bekler." şeklinde konuştu.



"ZEHİRLİ AĞACIN MEYVESİ DE ZEHİRLİDİR" Kurultay hesapları üzerinden devam eden tartışmada Mehmet Demir, demokrasi ve meşruiyet vurgusu yaparak, "Satın alınmış delegeyle mi kurultaya gidecekler?" sorusunu sordu. Demir, hukuk ve felsefedeki o meşhur kuralı hatırlatarak, Mehmet Demir, "Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir; mutlak butlana uğramış bir kurultayın delegeleri de yok hükmündedir" ifadelerini kullandı. Seçimin olduğu yerde hukukun ve yargının en üst seviyede olması gerektiğini belirten Demir, yargının olmadığı yerde meşruiyetin de olmayacağını dile getirdi.