Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da CHP Grup Toplantısı'nda konuşacak!
CHP idari ve hukuki süreçlerinde yaşanan sıcak gelişmelerin ardından hareketli günler geçiriyor. Parti hakkında alınan "mutlak butlan" kararı sonrasında CHP Parti Sözcülüğü görevini üstlenen Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü gerçekleştirilecek grup toplantısında kürsüye çıkacağını ilan ederken, partinin en kritik karar organı olan Parti Meclisi'nin de 11 Haziran'da toplanacağı kamuoyuyla paylaştı.
CHP'de gözler, uzun süredir beklenen ve geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni MYK listesinin ardından yapılan ilk kritik toplantıya çevrildi. Yaklaşık 4.5 saat süren toplantının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin yeni yol haritasına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak partililere hitap edeceği öğrenilirken, parti içindeki disiplin süreçleri ve yeni stratejiler de netleşmeye başladı. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, CHP Genel Merkezi'ndeki hareketli dakikaları ve alınan kararları tüm detaylarıyla aktardı.
KILIÇDAROĞLU SALI GÜNÜ GRUP KÜRSÜSÜNDE
CHP'de seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları ve yeni MYK'nın belirlenmesinin ardından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı merak konusuydu. A Haber Muhabiri Oğuzhan Gültekin, "Kılıçdaroğlu'nun Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısına katılacağı ve burada partililere hitap edeceği" bilgisini paylaştı. Bu toplantının, özellikle Özgür Özel'in Grup Başkanı olarak görev yapacağı süreçte Kılıçdaroğlu'nun meclis grubuna vereceği mesajlar açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.
DİYALOG HEYETİ KURULUYOR: "KENDİMİZİ ANLATAMADIK"
Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partinin önümüzdeki dönemde izleyeceği stratejiye dair ipuçları verdi. Sarı, "MYK gündeminde öncelikle diyalog heyetinin oluşturulmasına ilişkin çalışmaların başlatıldığını, Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği isimlerin bu süreci herkesle diyalog çerçevesinde yürüteceğini" belirtti.
Parti içinde bir özeleştiri sürecinin de başladığını ifade eden Sarı, "Kendimizi, özellikle CHP'nin içinde bulunduğu bu durumu tam olarak anlatamadığımızı düşünüyoruz; bu sebeple kendimizi anlatmak için daha fazla çalışma yapacağız" sözleriyle partinin yeni iletişim hamlesini aktardı.