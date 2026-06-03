Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da CHP Grup Toplantısı'nda konuşacak!

Parti organlarının daha hızlı çalışması için düğmeye basıldığını belirten Sarı, "Perşembe günü Parti Meclisi'nin toplanacağını" ifade ederek CHP içindeki hareketliliğin devam edeceğinin sinyalini verdi.

MUHALİF SESLERE DİSİPLİN KISKACI Parti içindeki "çatlak seslere" karşı alınacak önlemler de MYK toplantısının en sıcak başlıklarından biriydi. Müslim Sarı, "Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı slogan atan isimlerin disiplin kuruluna sevk edileceğini ve Disiplin Kurulu'nun bu hafta içinde ilk toplantısını gerçekleştireceğini" açıkladı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı

YSK KARARI VE MECLİS GRUBU TAKİPTE

MYK toplantısında sadece parti içi meselelerin değil, hukuki süreçlerin de ele alındığı bildirildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı gerekçeli kararla ilgili bazı detayları almaya çalıştıklarını ve bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü" kaydetti.

Meclis grubunda ise Özgür Özel'in yöneteceği sürecin nasıl işleyeceği, Kılıçdaroğlu'nun gruba ne sıklıkla hitap edeceği gibi konuların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.