CHP’de salı günü "kıyamet" kopacak! Kılıçdaroğlu içerideki FETÖ'cülerin isimlerini tek tek ifşa etmeye hazırlanıyor
Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü grup toplantısında tarihi bir hamleye hazırlanıyor. Partili kaynakların sızdırdığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu o çok konuşulan "İçimizdeki FETÖ'cüler" itirafını bu kez doğrudan isim ve detay vererek Meclis kürsüsünden ifşa edecek. Şimdi tüm gözler Salı gününe çevrildi: O listede kimler var?
Bayramın son gününde genel merkeze gelerek partililere hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Aramızdaki FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" itirafıyla gündemi sarsmıştı.
O günden bu yana kameraların karşısına geçerek resmi bir demeç vermeyen Kılıçdaroğlu, salı günü TBMM'de grup kürsüsüne çıkarak yeni döneminde 2. kez kamuoyuna hitap etmeye hazırlanıyor.
"İDDİALARIN ALTINI DOLDURACAK"
"Grup toplantısı krizi" ile boğuşmaya devam CHP'de bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması halinde hangi mesajları vereceği merakla bekleniyor.