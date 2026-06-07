CHP’de salı günü "kıyamet" kopacak! Kılıçdaroğlu içerideki FETÖ'cülerin isimlerini tek tek ifşa etmeye hazırlanıyor

Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü grup toplantısında tarihi bir hamleye hazırlanıyor. Partili kaynakların sızdırdığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu o çok konuşulan "İçimizdeki FETÖ'cüler" itirafını bu kez doğrudan isim ve detay vererek Meclis kürsüsünden ifşa edecek. Şimdi tüm gözler Salı gününe çevrildi: O listede kimler var?