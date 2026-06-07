CANLI YAYIN

CHP’de salı günü "kıyamet" kopacak! Kılıçdaroğlu içerideki FETÖ'cülerin isimlerini tek tek ifşa etmeye hazırlanıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP’de salı günü "kıyamet" kopacak! Kılıçdaroğlu içerideki FETÖ'cülerin isimlerini tek tek ifşa etmeye hazırlanıyor

Siyaset kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, salı günkü grup toplantısında tarihi bir hamleye hazırlanıyor. Partili kaynakların sızdırdığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu o çok konuşulan "İçimizdeki FETÖ'cüler" itirafını bu kez doğrudan isim ve detay vererek Meclis kürsüsünden ifşa edecek. Şimdi tüm gözler Salı gününe çevrildi: O listede kimler var?

Bayramın son gününde genel merkeze gelerek partililere hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Aramızdaki FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum. Dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum" itirafıyla gündemi sarsmıştı.

CHP’de salı günü "kıyamet" kopacak! Kılıçdaroğlu içerideki FETÖ'cülerin isimlerini tek tek ifşa etmeye hazırlanıyor - 1

O günden bu yana kameraların karşısına geçerek resmi bir demeç vermeyen Kılıçdaroğlu, salı günü TBMM'de grup kürsüsüne çıkarak yeni döneminde 2. kez kamuoyuna hitap etmeye hazırlanıyor.

CHP’de salı günü "kıyamet" kopacak! Kılıçdaroğlu içerideki FETÖ'cülerin isimlerini tek tek ifşa etmeye hazırlanıyor - 2

"İDDİALARIN ALTINI DOLDURACAK"

"Grup toplantısı krizi" ile boğuşmaya devam CHP'de bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması halinde hangi mesajları vereceği merakla bekleniyor.

CHP’de salı günü "kıyamet" kopacak! Kılıçdaroğlu içerideki FETÖ'cülerin isimlerini tek tek ifşa etmeye hazırlanıyor - 3

Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programında partililerden peş peşe farklı konularda özür dilediğini hatırlatarak, "Kemal Bey bunların altını mutlaka dolduracak.

Hiçbir sözü havada kalmayacak. Bunun başlangıcını da salı günü görme ihtimalimiz yüksek. FETÖ çıkışına ilişkin de yeni argümanlar paylaşabilir" değerlendirmesinde bulundu.

CHP’de salı günü "kıyamet" kopacak! Kılıçdaroğlu içerideki FETÖ'cülerin isimlerini tek tek ifşa etmeye hazırlanıyor - 4

ARINMA VURGUSU DEVAM EDEBİLİR

Kılıçdaroğlu, bayramlaşma programında yaptığı konuşmada yalnızca "CHP'deki kripto FETÖ'cüler" için özür dilememiş, "Sizin emeklerinizi kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumunu zamanında kesmediğim için özür diliyorum.

CHP’de salı günü "kıyamet" kopacak! Kılıçdaroğlu içerideki FETÖ'cülerin isimlerini tek tek ifşa etmeye hazırlanıyor - 5

CHP delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanları, partiyi mahkeme kapılarına düşürenleri, rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım için tarih önünde özür diliyorum" ifadelerini de kullanmıştı.

CHP’de salı günü "kıyamet" kopacak! Kılıçdaroğlu içerideki FETÖ'cülerin isimlerini tek tek ifşa etmeye hazırlanıyor - 6

Kılıçdaroğlu'nun yine salı günü bu başlıklara dönük olarak da "arınma" vurgusuyla yeni mesajlar verebileceği belirtiliyor.

CHP neden 75 yıldır iktidar olamadı?CHP neden 75 yıldır iktidar olamadı? CHP NEDEN 75 YILDIR İKTİDAR OLAMADI?
Özelin B planı yeni parti mi?Özelin B planı yeni parti mi? ÖZEL'İN "B PLANI" YENİ PARTİ Mİ?
Salı günü CHP grubunda ipler kopacak mı?Salı günü CHP grubunda ipler kopacak mı? SALI GÜNÜ CHP GRUBUNDA İPLER KOPACAK MI?

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın