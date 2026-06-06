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Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor, siyasetin ateş hattında tansiyon her geçen saniye daha da yükseliyor. "Değişim" fırtınası, parti içindeki fay hatlarını derinleştirirken, büyükşehir belediye başkanlarının devreye girdiği kritik zirveden "çift başlılık" resti çıktı. Yolsuzluk iddiaları, FETÖ ile mücadele ve parti içi iktidar kavgasının tam ortasında, Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozarak "Hesap soracağım" çıkışıyla tarihi bir meydan okumaya imza attı. İşte CHP koridorlarında yaşanan depremin tüm detayları...

Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de 1

Siyaset dünyasında gözler muhalefet cephesindeki hareketliliğe çevrilmiş durumda.

CHP'DEN SON KULİSLER A HABER'DE

CHP içerisinde bir süredir devam eden gerilimi düşürmek ve orta yolu bulmak adına Büyükşehir Belediye Başkanları kritik bir hamleyle devreye girdi.

Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de 2

BAŞKANLAR "RAHATSIZIZ" DEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek süreçten duydukları rahatsızlığı en üst perdeden dile getirdiler. Siyasetin kalbinde gerçekleşen bu buluşmada, yerel yönetimlerin parti içindeki kaostan olumsuz etkilendiği vurgulanırken, bir çıkış yolu arandığı kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de 3

KILIÇDAROĞLU'NDAN "HESAP SORACAĞIM" ÇIKIŞI
Toplantı sonrası kamuoyuna yansıyan görüntüler ve Kılıçdaroğlu'nun kararlı duruşu, CHP'deki krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Partililere seslendiği anlarda adeta ateş püsküren Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap! Herkes bunu bilsin" sözleriyle parti içindeki muhalif odaklara ve dış etkenlere karşı tavizsiz bir tutum sergileyeceğinin sinyalini verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de 4

"BU ADAMA HAİN DİYE BAĞIRANLARI DUYDUM"
Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilere de sert tepki göstererek, "Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum" ifadelerini kullanarak yaşadığı kırgınlığı ve kararlılığı dile getirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de 5

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN DETAYLAR
Parti içerisindeki gerilim sadece genel merkez koridorlarında değil, kürsülerde de yankılanıyor. Değişim yanlıları ile genel merkez arasındaki uçurum derinleşirken, kürsüden yükselen "Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor" şeklindeki zehir zemberek açıklamalar şok etkisi yarattı. Bu sözlerle, parti yönetim kadrolarına sızdığı iddia edilen isimlere karşı duyulan öfke dile getirilirken, "En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır" denilerek seçimli kurultay çağrısı bir kez daha yinelendi.

Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de 6

A HABER ÖZEL KULİS: "ÇİFT BAŞLILIĞA MÜSADE ETMEYECEĞİZ!"
A Haber'in ulaştığı çok özel bilgilere göre, belediye başkanları ile yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu'nun tavrı net oldu. Belediye başkanlarının, "Partinin şu anki durumundan rahatsızız, bir yol bulunmalı" şeklindeki endişelerine yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Partiyi ayrıştırmadan, bölmeden yolumuza devam etmeliyiz. Diyaloğa açığız ama çift başlılığa da müsaade edemeyiz" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, Kılıçdaroğlu'nun liderlik yetkilerini kimseyle paylaşmayacağı ve "değişim" adı altında yürütülen faaliyetlerin partiyi iki başlı bir yapıya sürüklemesine izin vermeyeceği şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de 7

YOLSUZLUK OPERASYONLARI VE MYK'DAKİ SICAK SAATLER
CHP'deki tek gündem maddesi koltuk kavgası değil. CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündem maddesi haline geldi. Operasyonlara dair stratejisini belirleyen Kılıçdaroğlu, adalet ve şeffaflık vurgusu yaparak, "Operasyonlar siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz" sözleriyle aktardı. CHP liderinin bu çıkışı, "yanlış yapanı savunmayız" mesajı olarak değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de 8

CHP'DE ARINMA SÜRECİ: FETÖ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TİMİ
İddiaların ardından CHP yönetimi radikal bir karar alarak yeni bir denetim mekanizması kurma hazırlığına girişti. FETÖ sızmaları ve yolsuzluk iddialarıyla mücadele kapsamında tüm belediyelerin mercek altına alınacağı bu yeni sistemde, somut adımların atılacağı belirtildi. "Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız" parolasıyla başlatılan bu süreçte, mekanizma sadece hakkında iddia bulunan belediyeleri değil, tüm CHP'li belediyeleri periyodik olarak denetleyecek. Denetimler sonucunda hazırlanan raporlar doğrudan Genel Merkez'e sunulacak ve Kılıçdaroğlu bizzat "arınma sürecini" yönetecek.

Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de 9

GÖZLER 9 HAZİRAN'DA: ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU KARŞI KARŞIYA MI?
Siyaset kazanı kaynamaya devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. 9 Haziran 2026 tarihini ve saat 13:30'u işaret eden Kılıçdaroğlu, Meclis Grup Toplantısı'na dikkat çekti. Bu tarih, CHP içerisindeki "çift başlılık" tartışmalarının son bulup bulmayacağı açısından tarihi bir dönemeç olarak görülüyor.

Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de 10

Özellikle Özgür Özel'in bu hafta gerçekleştireceği grup toplantısı sonrası yaşanacaklar ve Kılıçdaroğlu'nun hamleleri, partinin geleceğini şekillendirecek. Siyaset kulisleri şimdi şu sorunun cevabını arıyor: Özgür Özel ne yapacak? CHP bu krizden güçlenerek mi çıkacak yoksa daha büyük bir bölünmeye mi sürüklenecek? Tüm detaylar ve sıcak gelişmeler A Haber ekranlarında olmaya devam edecek.

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