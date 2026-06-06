Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de
Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor, siyasetin ateş hattında tansiyon her geçen saniye daha da yükseliyor. "Değişim" fırtınası, parti içindeki fay hatlarını derinleştirirken, büyükşehir belediye başkanlarının devreye girdiği kritik zirveden "çift başlılık" resti çıktı. Yolsuzluk iddiaları, FETÖ ile mücadele ve parti içi iktidar kavgasının tam ortasında, Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozarak "Hesap soracağım" çıkışıyla tarihi bir meydan okumaya imza attı. İşte CHP koridorlarında yaşanan depremin tüm detayları...
Siyaset dünyasında gözler muhalefet cephesindeki hareketliliğe çevrilmiş durumda.
CHP içerisinde bir süredir devam eden gerilimi düşürmek ve orta yolu bulmak adına Büyükşehir Belediye Başkanları kritik bir hamleyle devreye girdi.
BAŞKANLAR "RAHATSIZIZ" DEDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek süreçten duydukları rahatsızlığı en üst perdeden dile getirdiler. Siyasetin kalbinde gerçekleşen bu buluşmada, yerel yönetimlerin parti içindeki kaostan olumsuz etkilendiği vurgulanırken, bir çıkış yolu arandığı kaydedildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN "HESAP SORACAĞIM" ÇIKIŞI
Toplantı sonrası kamuoyuna yansıyan görüntüler ve Kılıçdaroğlu'nun kararlı duruşu, CHP'deki krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Partililere seslendiği anlarda adeta ateş püsküren Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap! Herkes bunu bilsin" sözleriyle parti içindeki muhalif odaklara ve dış etkenlere karşı tavizsiz bir tutum sergileyeceğinin sinyalini verdi.
"BU ADAMA HAİN DİYE BAĞIRANLARI DUYDUM"
Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştirilere de sert tepki göstererek, "Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum" ifadelerini kullanarak yaşadığı kırgınlığı ve kararlılığı dile getirdi.
KULİSLERİ HAREKETLENDİREN DETAYLAR
Parti içerisindeki gerilim sadece genel merkez koridorlarında değil, kürsülerde de yankılanıyor. Değişim yanlıları ile genel merkez arasındaki uçurum derinleşirken, kürsüden yükselen "Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor" şeklindeki zehir zemberek açıklamalar şok etkisi yarattı. Bu sözlerle, parti yönetim kadrolarına sızdığı iddia edilen isimlere karşı duyulan öfke dile getirilirken, "En kısa zamanda kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır" denilerek seçimli kurultay çağrısı bir kez daha yinelendi.