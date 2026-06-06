Kılıçdaroğlu'ndan "çift başlılık" yorumu: CHP'den son kulisler A Haber'de

A HABER ÖZEL KULİS: "ÇİFT BAŞLILIĞA MÜSADE ETMEYECEĞİZ!"

A Haber'in ulaştığı çok özel bilgilere göre, belediye başkanları ile yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu'nun tavrı net oldu. Belediye başkanlarının, "Partinin şu anki durumundan rahatsızız, bir yol bulunmalı" şeklindeki endişelerine yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Partiyi ayrıştırmadan, bölmeden yolumuza devam etmeliyiz. Diyaloğa açığız ama çift başlılığa da müsaade edemeyiz" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, Kılıçdaroğlu'nun liderlik yetkilerini kimseyle paylaşmayacağı ve "değişim" adı altında yürütülen faaliyetlerin partiyi iki başlı bir yapıya sürüklemesine izin vermeyeceği şeklinde yorumlandı.

YOLSUZLUK OPERASYONLARI VE MYK'DAKİ SICAK SAATLER

CHP'deki tek gündem maddesi koltuk kavgası değil. CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündem maddesi haline geldi. Operasyonlara dair stratejisini belirleyen Kılıçdaroğlu, adalet ve şeffaflık vurgusu yaparak, "Operasyonlar siyasi olursa elbette tepkimizi koyarız ama yolsuzluk varsa biz ne yapabiliriz? Belge, bilgi, yolsuzluk varsa biz bir şey yapamayız. Operasyonun siyasi olduğunu görürsek de mücadelemizi veririz" sözleriyle aktardı. CHP liderinin bu çıkışı, "yanlış yapanı savunmayız" mesajı olarak değerlendirildi.

CHP'DE ARINMA SÜRECİ: FETÖ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE TİMİ

İddiaların ardından CHP yönetimi radikal bir karar alarak yeni bir denetim mekanizması kurma hazırlığına girişti. FETÖ sızmaları ve yolsuzluk iddialarıyla mücadele kapsamında tüm belediyelerin mercek altına alınacağı bu yeni sistemde, somut adımların atılacağı belirtildi. "Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız" parolasıyla başlatılan bu süreçte, mekanizma sadece hakkında iddia bulunan belediyeleri değil, tüm CHP'li belediyeleri periyodik olarak denetleyecek. Denetimler sonucunda hazırlanan raporlar doğrudan Genel Merkez'e sunulacak ve Kılıçdaroğlu bizzat "arınma sürecini" yönetecek.

GÖZLER 9 HAZİRAN'DA: ÖZGÜR ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU KARŞI KARŞIYA MI?

Siyaset kazanı kaynamaya devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım büyük merak uyandırdı. 9 Haziran 2026 tarihini ve saat 13:30'u işaret eden Kılıçdaroğlu, Meclis Grup Toplantısı'na dikkat çekti. Bu tarih, CHP içerisindeki "çift başlılık" tartışmalarının son bulup bulmayacağı açısından tarihi bir dönemeç olarak görülüyor.