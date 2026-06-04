Özel'den yeni parti hazırlığı! İmamoğlu'ndan itiraf: CHP bana artık yük

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, yeni parti kurmak için Ekrem İmamoğlu ile hazırlıklarını sürdürüyor. Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında yeni bir partinin hazır olduğunu hatta yedek bir partinin daha olabileceğini itiraf etti. CHP'de yaşanan koltuk savaşlarının ardından gözler "İmamoğlu ve Özel'in CHP'den ayrılacak mı?" sorusuna çevrilirken muhalefet kanadında yaşanan gelişmeler A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında masaya yatırıldı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafında gerilim dolu günler yaşanıyor. Parti içinde koltuk savaşları sürerken, Kılıçdaroğlu'nun A Takımı'nı oluşturmasının ardından 9 Haziran'da CHP Grup Toplantısı'nda konuşma yapması bekleniyor. Öte yandan Özgür Özel, görevden alınmasının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'nun kararlarını tanımaması parti içindeki bölünmeyi derinleştirirken, yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu açıkça ortaya koydu. CHPde bölünme hazırlığı CHP'DE BÖLÜNME HAZIRLIĞI CHP'de içindeki büyük çatlak hız kesmeden devam ederken, Özgür Özel'in tutuklu Ekrem İmamoğlu ile birlikte parti kurma hazırlıkları açıkça itiraf etmesi "İmamoğlu-Özel CHP'den ayrılıyor mu?" sorusunu beraberinde getirdi. ÖZGÜR ÖZEL'İN "YENİ PARTİ" AÇIKLAMASI -Yeni bir parti var olacak, olmalı,

-Felaket senaryosu için hep düşündük.

-Yeni bir parti daha olabilir, yani iki yedekli de olabilir. EKREM İMAMOĞLU'NUN "YENİ PARTİ" ÇIKIŞI -Bir yol bulacağız ya da bir yol yapacağız.

-Yol Özgür Özel'in Genel Başkanlığı'ndaki CHP'dir.

-Delegelerimizin iradesi yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur. A Haber'de Banu El'in sunduğu Arka Plan programında yeni partinin şifreleri ele alınırken, Gazeteci Abdulkadir Selvi ve Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ÖZEL'İN YENİ PARTİ PLANININ ŞİFRELERİ NE? İMAMOĞLU'NDAN "CHP BANA YÜK" İTİRAFI DSP BENZERİ BİR ÇÖZÜLME KAPIDA MI? CHP'nin içindeki derin ayrışmanın, akıllara DSP'deki yaşananları hatırlattığını belirten Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Bu DSP olayını çok içinden yaşamıştım. Meclis koridorlarında yürürken önemli bir milletvekilinin bir başkasına 'Sen ayrıldın mı?' diye sorduğunu, henüz aranmadığı cevabını aldığını gördüm. Toplantı devam ederken pat diye istifa ettiğini duyduk. Bu kadar hızlı bir çözülme olmuştu, 58'e yakın milletvekili birkaç saat içinde istifa etmişti" sözleriyle geçmişteki o kritik süreci hatırlattı. Selvi, bugün de benzer bir yöntemin uygulandığını belirterek, "İş oraya gidiyor, şimdiden anketler yaptırmaya başladılar" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in yeni parti için anket çalışması yaptırdığını belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) ÖZEL KANADINDAN ANKET ÇALIŞMASI Yeni parti iddialarının odağında anket şirketleri ve finansman kaynakları yer alıyor. Gazeteci Abdulkadir Selvi, "Özgür Özel de dedi ki; biz ayrılırsak CHP yüzde 3-5 alıyor. Bazı anket şirketlerini kasa gibi kullanıyorlar, hemen anket yapmaya başladılar. Yani bunun yolunu yapmaya başladılar" şeklinde konuştu. İMAMOĞLU'NDAN ŞOK SÖZLER: "BU CHP BANA YÜK" Siyasi kulisleri sarsan en büyük iddia ise tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini belirten Abdulkadir Selvi, "Ekrem İmamoğlu'nun da bu CHP bana yük dediği söyleniyor. Yeni bir partiyle yola çıkmak gerektiğini, dört eğilimi birleştiren bir parti olması gerektiğini savunduğu ifade ediliyor" diyerek İmamoğlu'nun yeni bir siyasi hat çizme arzusunu dile getirdi. İmamoğlu'nun eski bir ANAP'lı olduğunu hatırlatan Selvi, "Eski arılardan, konacağı peteği iyi biliyor. Nerede bal varsa oraya konuyor, kabiliyetli bir arı" sözleriyle İmamoğlu'nun stratejisini analiz etti.