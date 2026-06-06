CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tek tek hesap soracak! İl başkanlarına ültimatom
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası ortaya çıkan liderlik krizi, yerel teşkilatlarda da etkisini göstermeye devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan ve Özgür Özel'e destek veren bazı il başkanlarına karşı kapsamlı bir değişim hazırlığında olduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isimlere, "Ya yeniden yapılanma sürecine destek verin ya da görevi bırakın" mesajı vereceği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine ağır hakaretler eden il başkanları ile kısa süre içerisinde tek tek görüşeceği, işbirliği içerisinde çalışma olanağının kalıp kalmadığını istişare edeceği ve son aşamada "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" şeklinde ültimatom vereceği öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana çift başlı bir görüntüye bürünen CHP'de sular durulmuyor. Partideki en büyük sorunlardan birini de ilk günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır hakaretlerle eleştiren il başkanları oluşturuyor.
Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin de teşvikiyle Kılıçdaroğlu'na açıktan cephe alan il başkanlarını ilerleyen süreçte parti içerisinde zorlu bir süreç bekliyor.