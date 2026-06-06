CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tek tek hesap soracak! İl başkanlarına ültimatom

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ÜLTİMATOM KAPIDA

Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ilerleyen günlerde yurt genelindeki tüm il başkanları ile tek tek görüşerek, "işbirliği içinde çalışma imkanının kalıp kalmadığını" değerlendirecek. Kılıçdaroğlu'nun tüm hakaretlere rağmen kimseye karşı ön yargılı davranma niyetinin olmadığını vurgulayan partili isimler, buna karşın içinde bulunulan kaotik süreç sebebiyle tüm il başkanlarına "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" ültimatomunun da verileceğini aktardı.

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Mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana Gaziantep, Düzce ve Giresun başta olmak üzere birçok il başkanı çok ağır ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek gündeme oturmuştu. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun kendilerini genel merkeze çağırması halinde birçok il başkanının bu davete icabet etmeyebileceği de değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun davetini reddederek talimatı çiğneyen il başkanları hakkında ise disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.