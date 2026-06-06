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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tek tek hesap soracak! İl başkanlarına ültimatom

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tek tek hesap soracak! İl başkanlarına ültimatom

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası ortaya çıkan liderlik krizi, yerel teşkilatlarda da etkisini göstermeye devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine yönelik sert eleştirilerde bulunan ve Özgür Özel'e destek veren bazı il başkanlarına karşı kapsamlı bir değişim hazırlığında olduğu öne sürüldü. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isimlere, "Ya yeniden yapılanma sürecine destek verin ya da görevi bırakın" mesajı vereceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kendisine ağır hakaretler eden il başkanları ile kısa süre içerisinde tek tek görüşeceği, işbirliği içerisinde çalışma olanağının kalıp kalmadığını istişare edeceği ve son aşamada "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" şeklinde ültimatom vereceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana çift başlı bir görüntüye bürünen CHP'de sular durulmuyor. Partideki en büyük sorunlardan birini de ilk günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağır hakaretlerle eleştiren il başkanları oluşturuyor.

CHP Manisa Milletvekili Özgür ÖzelCHP Manisa Milletvekili Özgür Özel

Manisa Milletvekili Özgür Özel ve ekibinin de teşvikiyle Kılıçdaroğlu'na açıktan cephe alan il başkanlarını ilerleyen süreçte parti içerisinde zorlu bir süreç bekliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal KılıçdaroğluCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

ÜLTİMATOM KAPIDA
Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, ilerleyen günlerde yurt genelindeki tüm il başkanları ile tek tek görüşerek, "işbirliği içinde çalışma imkanının kalıp kalmadığını" değerlendirecek. Kılıçdaroğlu'nun tüm hakaretlere rağmen kimseye karşı ön yargılı davranma niyetinin olmadığını vurgulayan partili isimler, buna karşın içinde bulunulan kaotik süreç sebebiyle tüm il başkanlarına "Ya arınmaya taraf olun ya da bırakın" ültimatomunun da verileceğini aktardı.

CHP Manisa Milletvekili Özgür ÖzelCHP Manisa Milletvekili Özgür Özel

GELMEYENLER DİSİPLİNE
Mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana Gaziantep, Düzce ve Giresun başta olmak üzere birçok il başkanı çok ağır ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek gündeme oturmuştu. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun kendilerini genel merkeze çağırması halinde birçok il başkanının bu davete icabet etmeyebileceği de değerlendiriliyor. Kılıçdaroğlu'nun davetini reddederek talimatı çiğneyen il başkanları hakkında ise disiplin sürecinin işletilmesi bekleniyor.

CHP Manisa Milletvekili Özgür ÖzelCHP Manisa Milletvekili Özgür Özel

İSTİFA EDENLERE ÇAĞRI
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu, son toplantısında, Özgür Özel dönemindeki tüm ihraçları iptal etme kararı almıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP'li eski milletvekili Gürsel Tekin, bu dönemde istifa eden partililere de seslenerek, "Çeşitli nedenlerle partimizden istifa eden yoldaşlarımızı, bugün (cumartesi) saat 12'de yeniden baba ocağına bekliyoruz. Bugün dayanışma günü, bugün yan yana durma günü. Gelin, birlikte mücadele edelim, birlikte güçlenelim. CHP'ye üye ol, çözümün bir parçası ol" dedi.

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