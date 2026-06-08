Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışındaki hedef Ekrem İmamoğlu mu?

CHP'de mutlak butlan kararının ardından parti içinde bölünme krizi derinleşirken, gözler salı günü yapılacak Grup Toplantısı'na çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramı'nın ardından ilk kez CHP kanadına seslenecek ve parti kaynaklarında edinilen bilgiye göre "İçimizdeki FETÖ'cüleri fark etmediğim için özür dilerim" çıkışının ayrıntılarına yer vererek isim ifşa edeceği konuşuluyor. Öte yandan gözler Özgür Özel cephesinin salı günü ne yapacağı sorusuna çevrilirken, CHP'de yaşananlar A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında masaya yatırıldı. Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, CHP'deki son durumu değerlendirerek Ekrem İmamoğlu'nun bir FETÖ projesi olduğunu dile getirdi.