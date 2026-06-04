CHP’de taht kavgası kızıştı: Genel merkezde kritik trafik

CHP Genel Merkezi’nde sular durulmuyor, değişim sancıları ve liderlik çekişmesi ana karargahı adeta ateş hattına çevirmiş durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki gerilim her geçen dakika tırmanırken, parti koridorlarında "uzlaşı" adı altında yürütülen baş döndürücü trafik, siyaset kulislerini hareketlendirdi. Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) ilk toplantısında yaşanan "boykot" şoku ve ihraç edilen isimlerin geri dönüş formülü, CHP içindeki bölünmeyi bir kez daha gözler önüne serdi. İşte CHP Genel Merkezi’ndeki o fırtınalı saatlerin, kapalı kapılar ardındaki pazarlıkların ve Özkan Yalım üzerinden patlak veren "usulsüzlük" tartışmasının tüm ayrıntıları!

CHP Genel Merkezi'nde dün başlayan hareketlilik bugün de hız kesmeden devam ederken, partinin ağır topları arasında yer alan üç isim sahaya indi.

Detayları aktaran A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Dün baş döndürücü bir hareketlilik var diye başlamıştık yayına, yine aynı şekilde devam edeceğiz. Üç milletvekili; Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç hem Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüyorlar hem de Özgür Özel ile görüşüyorlar. Taraflar arasında bir müzakere süreci yürütülüyor" sözleriyle sıcak temasın detaylarını aktardı. Genel Merkez'deki makam katında gerçekleşen zirveye dair Yeşiltaş, "Milletvekilleri yaklaşık 1 saat 10 dakika civarında burada Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'de makam katında bir araya geldiler, görüştüler" ifadelerini kullandı.

TANSİYONU DÜŞÜRME ÇABALARI

Kılıçdaroğlu ve Özel kanadı arasında giderek sertleşen ifadeler partiyi bir yol ayrımına sürüklerken, arabulucu vekillerin "sağduyu" çağrısı yaptığı öğrenildi. İlter Yeşiltaş, tarafların görüşmede karşılıklı güven mesajları verdiğini belirterek, "İki tarafın da fanatikleri geri çekilsin, bir uzlaşı yolu izlensin, partinin bütünlüğü her şeyden önce Kemal Bey ve size emanet denildi. Özgür Özel'e söylediler bu açıklamayı" şeklinde konuştu. Siyasetin müzakere ve münakaşa işi olduğunu savunan heyet adına Engin Altay, "Ortada bir sorun var, bu sorunun çözümü noktasında bizler neler yapabiliriz, buna ilişkin bir ziyaret gerçekleştiriyoruz" sözleriyle tansiyonu düşürme hedefinde olduklarını vurguladı.



YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDA "ÖZEL" ÇATLAK

Partinin en kritik organlarından biri olan Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısına, Özgür Özel'e yakın isimlerin sergilediği tavır damga vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat katılarak değerlendirme yaptığı toplantıda yaşanan kriz, İlter Yeşiltaş tarafından, "Özgür Özel'e yakın isimler ki Süleyman Bülbül başında geliyor, Kemal Kılıçdaroğlu içerideyken, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında değerlendirme yaparken toplantıya katılmadılar. Bu da bir tepki olarak nitelendiriliyor" cümleleriyle aktarıldı. Kılıçdaroğlu'nun toplantıdan ayrılmasının ardından yapılan seçimle Mahir Polat, YDK Başkanı olarak belirlendi.



İHRAÇLARDA "AF" TARTIŞMASI: TÜZÜK VE KANUN ÇIKMAZI

CHP'deki en büyük tartışma başlıklarından biri olan ihraç edilenlerin geri dönüşü konusunda YDK'dan şok bir hamle geldi. Kurulun, 38. Olağan Kurultay'dan bu yana partiyle ilişiği kesilenlerin yeniden üyeliğe kabulü için Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) yazı yazdığı belirtildi. Ancak bu karara Özgür Özel cephesinden sert bir itiraz yükseldi. Süleyman Bülbül, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun MYK'ya yönelik böyle bir karar alınması talebi kesinlikle tüzüğe, mahkeme kararına ve Siyasi Partiler Kanunu'na aykırıdır" diyerek karara şerh düştüklerini ifade etti. İlter Yeşiltaş, kurulun büyük çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden oluştuğunu ve bu itirazlara rağmen "af" sürecinin önünün açıldığını dile getirdi.



ÖZKAN YALIM BİLMECESİ: İSTİFA MI EDİLDİ, İHRAÇ MI EDİLDİ?

Gündemin en dramatik maddesi ise Özkan Yalım'ın üyelik durumu üzerinden yaşanan usulsüzlük iddiaları oldu. Özgür Özel yönetimi tarafından ihraç edildiği duyurulan Yalım hakkında, YDK Başkanı Mahir Polat'tan ezber bozan bir açıklama geldi. Mahir Polat, "Özkan Yalım 28 Nisan'da bir istifa dilekçesi vermiş, partimiz bu dilekçeyi 29 Nisan'da Genel Sekreterlik kayıtlarına almış. Arkadaşlarımız ise ihraç kararını 2 Mayıs'ta almıştı" ifadelerini kullandı. Polat, eski yönetimin bir ihmaline işaret ederek, "O dönemde görev yapan arkadaşlarımız Özkan Yalım'ın ihracı konusunda gecikmişler, istifa etmiş bir kişi hakkında sonradan ihraç kararı vermişler" sözleriyle yaşanan skandalı ifşa etti. Yeşiltaş, CHP YDK'nın Genel Başkan'ın "arınma ve eski değerlere dönme" yönündeki açıklamalarının arkasında durduğunu da sözlerine ekledi.