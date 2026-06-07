Özgür Özel'in miting yaptığı Mustafapaşa Beldesi'nde AK Parti'den ezici çoğunluk! Yüzde 65 oyla rekor | Belediye Başkan adayı Özer A Haber'e konuştu: Durmak yok yola devam
Nevşehir’in kalbi Mustafapaşa’da ara seçim rekor bir oyla sona erdi. AK Parti Belediye Başkan adayı Mustafa Özer, Özgür Özel'in mitin düzenlediği Mustafapaşa’da 13 partinin yarıştığı dev seçimde yüzde 65 gibi ezici bir çoğunlukla zaferini ilan etti. Seçim sonuçlarının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla Mustafapaşa’ya bağlanarak bu tarihi zaferi bizzat tebrik etti. A Haber'e konuşan Özer, halkın güvenine layık olmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade ederek "Bizlere inandılar, güvendiler. İnşallah onları da biz mahcup etmeyeceğiz. Yarından tezi yok Bismillah deyip, nerede kalmıştık deyip yeniden bu yola çıkıyoruz. Durmak yok, yola devam. Yaparsa AK Parti yapar diyoruz." dedi.
3 ilde 6 beldede ara seçimler yapıldı ve bu seçimlerde AK Parti 4, MHP 1, CHP de 1 belde aldı.
ÖZEL'İN MİTİNG DÜZENLEDİĞİ YERDE AK PARTİ ZAFERİ
AK Parti'nin aldığı beldelerden biri de, Özgür Özel'in miting düzenlediği Nevşehir Mustafapaşa Beldesi oldu. AK Parti burada rekor bir oyla yüzde 65 ile seçimi kazanarak zaferi ilan etti.
Mustafapaşa Belediye binasının önü büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. 12 yıl aradan sonra statüsü yeniden kazandırılan ve "Bismillah" diyerek hizmet yoluna çıkan belediyede, AK Parti saflarında büyük bir gurur yaşanıyor.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Seçimin hemen ardından yaşanan sıcak temas anlarında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı yapması ve Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özer'i tebrik etmesi, meydandaki binlerce vatandaşın coşkusunu zirveye taşıdı.
12 YILLIK HASRET "BİSMİLLAH" DİYEREK SONA ERDİ
Zafer sarhoşluğu değil, hizmet aşkıyla kameralar karşısına geçen Mustafa Özer "Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hakikaten Mustafapaşa Belediyemiz yeniden Bismillah denildi, yeniden kuruldu. Ben burada bu seçimin beldemize ve tüm halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." sözleriyle duygularını paylaştı.
DEMOKRASİ MEYDANINDA CENTİLMENLİK RÜZGARI
Seçim yarışının ardından Mustafa Özer, sadece kendisine oy verenleri değil, tüm süreci kucaklayan bir tutum sergiledi.
Mustafa Özer "İnşallah burada demokrasi tecelli etti. Güzel bir yarış oldu. Bu yarışta hep birlikte koşturan belediye başkan adaylarımıza da çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kıymetli halkıma, hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı. Özer, bu tarihi başarının tüm Mustafapaşa'nın başarısı olduğunun altını çizdi.