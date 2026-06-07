Özgür Özel'in miting yaptığı Mustafapaşa Beldesi'nde AK Parti'den ezici çoğunluk! Yüzde 65 oyla rekor | Belediye Başkan adayı Özer A Haber'e konuştu: Durmak yok yola devam

AK Parti'nin aldığı beldelerden biri de, Özgür Özel'in miting düzenlediği Nevşehir Mustafapaşa Beldesi oldu. AK Parti burada rekor bir oyla yüzde 65 ile seçimi kazanarak zaferi ilan etti.

3 ilde 6 beldede ara seçimler yapıldı ve bu seçimlerde AK Parti 4, MHP 1, CHP de 1 belde aldı.

Mustafapaşa Belediye binasının önü büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor. 12 yıl aradan sonra statüsü yeniden kazandırılan ve "Bismillah" diyerek hizmet yoluna çıkan belediyede, AK Parti saflarında büyük bir gurur yaşanıyor.

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ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Seçimin hemen ardından yaşanan sıcak temas anlarında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısı yapması ve Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özer'i tebrik etmesi, meydandaki binlerce vatandaşın coşkusunu zirveye taşıdı.

12 YILLIK HASRET "BİSMİLLAH" DİYEREK SONA ERDİ

Zafer sarhoşluğu değil, hizmet aşkıyla kameralar karşısına geçen Mustafa Özer "Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, hakikaten Mustafapaşa Belediyemiz yeniden Bismillah denildi, yeniden kuruldu. Ben burada bu seçimin beldemize ve tüm halkımıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." sözleriyle duygularını paylaştı.

DEMOKRASİ MEYDANINDA CENTİLMENLİK RÜZGARI

Seçim yarışının ardından Mustafa Özer, sadece kendisine oy verenleri değil, tüm süreci kucaklayan bir tutum sergiledi.

Mustafa Özer "İnşallah burada demokrasi tecelli etti. Güzel bir yarış oldu. Bu yarışta hep birlikte koşturan belediye başkan adaylarımıza da çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Kıymetli halkıma, hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Siz değerli basın mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Herkes hakkını helal etsin." ifadelerini kullandı. Özer, bu tarihi başarının tüm Mustafapaşa'nın başarısı olduğunun altını çizdi.