CANLI | CHP'de kılıçlar çekildi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ne mesaj verdi?

CANLI | CHP'de kılıçlar çekildi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ne mesaj verdi?

Ankara’da siyasetin kalbi bugün CHP’deki “çift listeli” bayramlaşma yarışıyla atıyor. 'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra parti genel merkezine gelirken CHP Grup Başkanı Özgür Özel de aynı saatte Güvenpark’ta partililerle buluştu. Kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu partililere hitap ederek, "CHP'yi pavyon masasına meze ettiler. CHP içindeki FETÖ artıklarını fark edemedim" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise safını seçerek Özgür Özel'in bayramlaşma programına katıldı.

CHP'de 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde köklü değişiklikler yaşandı. Karar doğrultusunda genel başkanlık görevinden düşürülen Özgür Özel, CHP TBMM Grup Başkanlığı görevine getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.

16:05

ÖZGÜR ÖZEL ANITKABİR'E YÜRÜDÜ

Ankara’da Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde Cumhuriyet Halk Partisi’nde eşine az rastlanır bir "iki başlılık" manzarası yaşandı. Parti içinde sular durulmazken, aynı saatte iki farklı noktada düzenlenen bayramlaşma törenleri krizin boyutunu gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de partililerle buluşurken, "değişim" bayrağını açan Özgür Özel, Güvenpark’taki programın ardından kalabalık bir grupla Anıtkabir’e yürüdü. Özel, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamalarda mevcut yönetime sert sözlerle yüklendi.

CHP’DE BAYRAMLAŞMA BÖLÜNDÜ: AYNI SAATTE İKİ AYRI ADRES
Ankara bugün CHP’deki güç savaşının merkezi oldu. Bayramın dördüncü gününde Başkent’in iki farklı noktasında bayramlaşma programı organize edildi. Bir tarafta Genel Merkez binasında Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra yeniden Genel Başkan sıfatıyla partilileri ağırlarken; diğer tarafta Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı’nın Güvenpark’ta düzenlediği alternatif programda taraftarlarıyla bir araya geldi. Bu durum, kulislerde "parti içinde resmen iki ayrı yönetim var" yorumlarına neden oldu.


ÖZGÜR ÖZEL’DEN KILIÇDAROĞLU’NA KURULTAY RESTİ
Güvenpark’taki kalabalığa hitap eden Özgür Özel, parti yönetimine yönelik eleştirilerinin dozunu artırarak, "Derhal kurultay yapılmalıdır, hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, hangisiyle istiyorsanız bir kurultay yapın, CHP atama bir genel başkanı kabul etmez" ifadelerini kullandı. Mevcut belirsizliğin partiye zarar verdiğini savunan Özel, "2 milyon CHP üyesini çağıralım ve genel başkana onlar karar versin, kurultaya da sandıktan kim çıkarsa onunla gidelim, ben kurultaydan korkmuyorum" sözleriyle Kılıçdaroğlu yönetimine meydan okudu.


"MAZBATASIZ BİRİ O KOLTUKTA OTURAMAZ"
Genel başkanlık koltuğu için ön seçim şartını dile getiren Özgür Özel, "Ayrıca ön seçim istiyorum, yüzde 85'in altında ön seçimde oy alırsam göreve talip olmayacağım, CHP'nin genel başkanlığına mazbatasız biri oturamaz, hiç kimsenin partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur" şeklinde konuştu. Özel’in "mazbatasız" vurgusu, parti tabanındaki meşruiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.


ANITKABİR YOLUNDA GÜVENLİK TEYAKKUZU
Konuşmaların ardından Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık grup, sloganlar eşliğinde Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş güzergahı boyunca polis ekipleri ve çevik kuvvet birimleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, grubun Anıtkabir’in Aslanlı Yol girişine ulaşmasıyla bölgedeki hareketlilik zirveye çıktı. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, Anıtkabir girişinde bekleyen kalabalığın ve güvenlik güçlerinin son durumunu aktarırken, CHP içindeki bu gövde gösterisinin parti içindeki kurultay sürecini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

 

16:01

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "KURULTAY" MESAJI

Manisa Milletvekili Özgür Özel, Güvenpark'ta konuştu. Kurultay mesajı veren  Özel, "Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil seçilmiş CHP'yiz. Kimse bu milleti de devleti de küçük görmesin. Bu millet devletine de Cumhuriyetin kurucu partisine sahip çıktı, çıkacaktır da. Derhal kurultay yapılmalıdır. Kurultayı geciktirmeye kimsenin hakkı yoktur. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal kurultay yapın ve partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atanmış bir genel başkan kabul etmez.Türkiye’nin teminatı bu partidir. Derhal kurultay yapılmalıdır. Hiçbir bahaneye sığınmadan her delege ile yarışmaya varım. Tarihi ilan edin. CHP’nin genel başkanı kim olacağını 2 milyon partili karar versin. Sandıktan kim çıkarsa onun genel başkanlığında seçimlere gidelim. Genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür. Eğer bu ön seçimde Manisa’da yüzde 85’den az oy alırsam aday olmayacağım." dedi. 

BAŞKAN ERDOĞAN'I YİNE HEDEF ALDI 
Özel, butlan davasını CHP'lilerin açmasına rağmen yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedaf alarak, "Bugün iktidar yürüyüşünü tekrar başlatmanın günüdür. Keşke bu mesele parti içi bir mesele olsa. Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir. Meydan alabileceğini aldı, doldu taştı. Bugün ses sistemi güçlü otobüsümüz yok, telsiz mikrofonumuz yok, evet paramız yok, binamız yok ama siz varsınız." ifadelerini kullandı.

SOKAK AĞZIYLA A HABER'İ AĞZINA DOLADI 
A Haberi de sokak ağzıyla diline dolayan Özel, "Bugün polis tarafından alınan binada, TGRT ile A Haber ile taşımalı cılız kalabalık ile bir meşruiyet arayışı var diğer tarafta milletin ta kendisi var." şeklinde skandal ifadelerine bir yenisini daha ekledi. 

KILIÇDAROĞLU: CHP'Yİ PAVYON MASASINA MEZE ETTİLER

 Mutlak butlan kararı sonrasında, tekrardan Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;
Bugün burada bu bina önünde sizlere bakarken sadece bir merkez görmüyorum. Ben kardeşlerime, yoldaşlarıma bakarken adalet yürüyüşünde attığımız her adımda toprağa düşen helal alın terini görüyorum. Hak, hukuk, adalet mücadelesinde vatanperver CHP'lileri görüyorum. Yoksulun yetimin hak mücadelesi için çarpan binlerce yürek görüyorum. Helalleşerek, kucaklaşarak ülkenin geleceği için buradasınız, beraber mücadele edeceğiz. Burası hepimizin, halkın yuvasıdır.

CHP'nin tarihsel namusunu, millet iradesinin onurunu korumak için bulunuyorum. Mesele sadece kurultay ya da genel başkan kimin olacağı meselesi değil. Mesele ahlakla mı parayla mı, millet iradesi ile mi aparatlar ile mi şekilleneceğiz meselesidir. Bugün çok açık konuşacağım. Öfke ile değil ama sert konuşacağım, gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi hedef göstermeden. Çünkü bizim geleneğimiz budur. Bizim kitabımızda iftira, kin yok. Bizim kitabımızda mertçe hesaplaşma var. Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır ama bu arınma tasfiye değil yeniden doğulur. 38. Kurultay'da bir bayrak değişimi oldu. CHP'de demokrasi esas dedik ama maalesef gördük ki durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattı. Kamuoyundaki derin kuşkular hepimize bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülke demokrasisi de sakatlanır. Delegenin iradesi şaibeli hale gelirse milletin siyasete güveni derin yara alır. Atamızın Emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı. partimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü. Kimler kişisel ikbal hırsı ile hareket etti. Ben hesap soracağım hesap. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz o güvenli limanı inşa edecek, doğru düzgün limana gideceğiz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru lideri ve başımızın tacı olacak. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Boğazımdan haram lokma geçmedi. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim.

Benim hayatım ortada. Bir ömür boyunca dürüstlükten, ahlaktan zerre ayrılmadım. Tüm dünya dinlesin, FETÖ başta olmak üzere hiçbir örgüt ile, hiçbir yurtdışı odaklı yapı ile en ufak teması olmamış alnı dik, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, benim tek bağım bu aziz milletle. Tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Bize çamur atmaya çalışanların çamuru kendi ellerinde kaldı. 

78 yaşında ama bir derdi olan, derdini anlatmaktan vazgeçmeyen bir kişi olarak karşınızdayım. Bu yürüyüş adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin nöbetidir. Bu yürüyüş bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına geri oturtma yürüyüşü. Birilerinin siparişi ile atılan o sloganları duydum. 78 yıllık ömrünü bu vatana adayan kişiye hain diye atılan sloganları duydum. İhanet ile hainlik arasındaki çizgi kıldan ince kılıçtan keskindir.

KILIÇDAROĞLU: CHP İÇİNDEKİ FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM ÖZÜR DİLERİM

Atatürk, milli kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı ve üzerinde de hain ilanı vardı. Bize hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Kendi acizliklerinin kendi korkularının göstergesidir. Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcu var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin, o nasırlı ellerinizle helal lokmalardan artırarak kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için özrü diliyorum. Pavyon masalarında delegeleri pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde halk deryasından özür diliyorum. Temiz siyasetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim, beni affedin.

Uşak'ta rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir. Baba ocağı vatandır. Baba ocağının sofrasında asla haram lokma olmaz. Baba ocağında oturanlar rüşvet iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Nasıl yol yürüyeceğimize siz karar vereceksiniz. Kapatma olursa yeni parti için hazırız diyenler iyi bilsin ki, ülkeye, millete hizmet etmeyi şiar edinenlerin partisi. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. CHP, mandacılara ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak. Bu milletin dertlerini de unutmayacağız.

Adalet yolunda birlikte yürüyeceğimiz milyonlara selam olsun. Halkımız ile kurduğumuz o dostluk köprüleri bu ülkenin çimentosudur. Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtüsü bacılarıma selam olsun. Emekçilerimize selam olsun.

Bu iradenin sönmez ruhu Atatürk'tür. O kurucu iradeye canımız pahasına sahip çıkıyor o ebedi ruhu şerefle taşıyoruz. On milyonların iradesini kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Biz sadece geçmişi temizlemeyeceğiz, geleceği de inşa edeceğiz.

15:58

2.5 YIL SONRA GENEL MERKEZ'DE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze gelişi sırasında partililer bina önünde büyük bir kalabalık oluşturdu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş sahadaki durumu, "Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aranın ardından artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde karanfillerle karşılandı, gençler sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydı" sözleriyle aktardı. Kılıçdaroğlu’nun makam aracına karanfiller atılırken, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" ve "Hak hukuk adalet" sloganları genel merkez bahçesinde yankılandı.

12. KATTA KRİTİK ZİRVE VE YENİ MYK

Genel merkeze giren Kılıçdaroğlu, ayağının tozuyla 12. kattaki makamına çıkarak yakın kurmaylarıyla bir araya geldi. Sürece dair genel bir değerlendirme yapması beklenen Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim kadrosunu da belirleyeceği öğrenildi. Muhabir İlter Yeşiltaş, "Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla bir genel değerlendirme yapacak, ardından 7 veya 8 kişiden oluşabilecek yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu belirleyecek" ifadelerini kullandı. Parti içindeki taşların yeniden yerinden oynamasıyla birlikte, Kılıçdaroğlu'nun yerel yönetimlerdeki yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarına dair de çok çarpıcı açıklamalar yapması bekleniyor.

GRUP BAŞKANLIĞI SEÇİMİNE "USULSÜZLÜK" İTİRAZI

Kılıçdaroğlu’nun dönüşüyle birlikte Meclis grubunda da kriz patlak verdi. Özgür Özel’in grup başkanlığı koltuğuna yönelik sert bir itiraz süreci başlatıldı. Yeşiltaş bu gelişmeyi, "Kılıçdaroğlu’nun avukatları, Özgür Özel’in grup başkanlığı seçiminin iptali için TBMM’ye dilekçe verdi, bu seçimin usulsüz yapıldığını iddia ediyorlar" cümleleriyle paylaştı. Kılıçdaroğlu tarafı, seçim gündeminin önceden milletvekilleriyle paylaşılmadığını gerekçe göstererek Özgür Özel’in başkanlığının hukuken geçersiz olduğunu savunuyor.

15:00

YAVAŞ ÖZEL'İN SAFINDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Özgür Özel'in bayramlaşma programına katıldı.

 

13:24

KILIÇDAROĞLU 2,5 YIL SONRA MAKAM ODASINDA

Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararının ardından 2,5  yıl sonra CHP’deki makam odasında geldi. 

 KILIÇDAROĞLU 12. KATTA, ÖZGÜR ÖZEL SOKAKTA
Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında eşi benzeri görülmemiş bir siyasi deprem yaşanıyor! Yargıdan çıkan "mutlak butlan" kararı sonrası siyasetin rotası bir anda değişirken, Kemal Kılıçdaroğlu tam 2,5 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ne adeta gövde gösterisiyle geri döndü. Bir yanda 12. kattaki makam odasına yerleşen Kılıçdaroğlu, diğer yanda Güvenpark’ta destekçileriyle buluşan Özgür Özel... Başkent Ankara’da siyasetin tansiyonu hiç olmadığı kadar yüksek! İşte adım adım CHP’deki o sıcak temas ve "arınma" savaşının tüm detayları...


CHP’DE İKİ AYRI CEPHE: GENEL MERKEZ VE GÜVENPARK
Parti tabanında yaşanan derin ayrışma, Ankara’nın iki farklı noktasında aynı anda vücut buldu. A Haber muahbiri İlter Yeşiltaş, "CHP’de ayrışmayı gözler önüne seren bir tablodan bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda makamında görevine başlamışken, Özgür Özel ise Güvenpark’ta partililerle bir araya geldi. Neden bölünmüş bir tablo var diyoruz? Çünkü Genel Merkez’dekiler de CHP’li, Güvenpark’ta toplanan kalabalık da CHP’li. Mahkeme kararıyla birlikte bu ayrışma artık tamamen gün yüzüne çıkmış durumda" şeklinde konuştu. Siyasetin kalbindeki bu bölünme, partinin geleceğine dair belirsizliği de beraberinde getirdi.


BİLMECEYE DÖNEN "ARINMA" ÇAĞRISI VE BELEDİYE MESAJLARI
Kılıçdaroğlu’nun dönüşüyle birlikte en çok konuşulan konu ise gizemli "arınma" çağrısı oldu. İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki yönetime yönelik hangi eleştirileri getireceği, özellikle de 'arınma çağrısı'na dair yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor. Arınma çağrısını neden yaptı? Hangi belediyelere yönelik bu mesajı verdi? Milletvekili grubuyla ilgili nasıl bir değerlendirme yapacak? Bu soruların cevabı CHP’deki yeni dönemin şifrelerini çözecek" sözleriyle bölgedeki sıcak bekleyişi özetledi.

12:57

KENDİ İÇİNDE ADALETİ SAĞLAYAMAYAN CHP ÜLKEYE NASIL DEMOKRASİ VERECEK?

CHP’de aynı gün ve saatte iki farklı bayramlaşma töreninin düzenlenmesi, parti içindeki bölünmüşlüğü net bir şekilde ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de partililerle buluşmaya hazırlanırken, Özgür Özel’in Ankara İl Başkanlığı önünde program yapması dikkat çekti. Süreci yorumlayan Hukukçu Aydoğan Ahıakın, "Bugün kutuplaşmanın zirveye çıktığı bir güne şahitlik ediyoruz. Asıl problem, kendi içinde adaleti, dürüstlüğü ve şeffaflığı sağlayamamış bir partinin ülkeye nasıl demokrasi vaat edeceğidir" ifadelerini kullandı. Özgür Özel’in davet metinlerinde "CHP Lideri" olarak anılmasının hukuki tartışmaları gölgeleyemeyeceğini belirten Ahıakın, "Kemal Bey mahkeme kararıyla göreve iadesi yönünde bir süreçle karşı karşıya ve kendisi partinin 7. Genel Başkanı olarak hukuki gücünü koruyor" sözlerini ekledi.

BİR YANDA GENEL MERKEZ DİĞER YANDA İL BAŞKANLIĞI

YOLSUZLUK VE RÜŞVET İDDİALARI PARTİYİ SARSTI

Parti içindeki çekişmenin temelinde ağır yolsuzluk iddialarının yattığını vurgulayan Ahıakın, Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki vizyon farkına değindi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi arındırma mesajı verdiğini söyleyen Ahıakın, "Kemal Bey bir arınma sürecinden, partinin yolsuzluk ve rüşvet iddialarına bulaşanlardan kurtarılmasından bahsederken; Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk davalarını ve şaibeli süreçleri gündem değiştirerek örtbas etmeye çalışıyor. Ancak bunlar siyasi davalar değil, yargının doğrudan müdahale ettiği dosyalardır" şeklinde konuştu.

"ŞAİBELİ KURULTAY" VE PARA TRAFİĞİ

Özgür Özel’in genel başkanlık koltuğuna oturduğu kurultaya ilişkin çarpıcı iddiaları hatırlatan Ahıakın, "Kurultayda delegelere para dağıtılması, KİPTAŞ’tan daireler verilmesi ve belediyelerde iş vaatleri gibi somut delillerden bahsediliyor. Özgür Özel’in şaibeli bir şekilde genel başkan olduğu çok açık ve net. Kendi içinde eşitliği sağlayamayan bir yapının Türkiye’ye vereceği bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN RADİKAL MANİFESTO BEKLENTİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun elindeki bilgi ve belgelerle partide büyük bir temizlik başlatabileceğini öngören Ahıakın, beklenen hamleyi şu sözlerle aktardı: "Kemal Bey’in önümüzdeki süreçte bir manifesto yayınlayarak CHP’yi bu kirli menfaat ağlarından kurtarmaya çalışacağını düşünüyorum. Tıpkı Deniz Baykal’ın 2000 yılında yaptığı gibi, yolsuzluğa ve şaibeye bulaşan isimleri derhal istifaya davet edebilir. CHP içinde kaos ve kriz ortamı devam ederken, Kemal Bey partisini güvenli limana ulaştırmak için disiplin mekanizmasını her an işletebilir."

HUKUKİ SÜREÇ ÖZGÜR ÖZEL’İ ZORLAYACAK

Mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından Yargıtay sürecinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürebileceğini belirten Ahıakın, "Karar kesinleşene kadar CHP’nin hukuken yeni bir kurultay yapması imkansız. Bu aşamada Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem Parti Meclisi hem de etik kurulları üzerinden tasfiye listesini hayata geçirme ihtimali oldukça yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

10:56

PARTİLİLER GELMEYE BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek "Halkla Bayramlaşma" programı kapsamında partililer genel merkeze gelmeye başladı.

İstinafın CHP kurultay davası kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kılıçdaroğlu'nun, kararın ardından ilk kez parti genel merkezine gideceği program için hazırlıklar tamamlandı.

Program dolayısıyla genel merkez binasına ve çevresine Kılıçdaroğlu'nun, "Liyakat ve adalet" ve "Şimdi arınma zamanı" yazılı posterleri asıldı. Parti otobüsüne ise "Türkiye için tertemiz bir başlangıç" sloganı giydirildi.

09:55

BİR PARTİ İKİ BAYRAM: CHP’DE SAFLAR NETLEŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde sabahın erken saatlerinden itibaren olağanüstü bir hareketlilik hakim. Parti bahçesinin bayraklarla donatıldığını belirten A Haber Muhabiri Burcu Özüduru, "Burada adeta bir seçim havası olduğunu söyleyebiliriz. Seçim zamanlarında ekrana getirdiğimiz bu görüntüler, bugün gerçekleşecek bayramlaşma programı için yeniden oluşturulmuş durumda," ifadelerini kullandı. Özellikle parti binasına asılan dev afişe dikkat çeken Özüduru, "En çok dikkat çeken şey, parti binası üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının asılması oldu. Fotoğrafın üzerinde 'Şimdi arınma zamanı' yazıyor. Hazırlıklar dün sabahın erken saatlerinde başladı ve Kemal Kılıçdaroğlu bu güne büyük önem veriyor," sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

CHP'DE ÇİFTE BAYRAMLAŞMA: KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL AYNI ANDA SAHAYA ÇIKIYOR

KILIÇDAROĞLU’NDAN MANİDAR ŞİİR VE BEYAZ GÜVERCİN HAMLESİ

Mahkeme kararının ardından ilk kez Genel Merkez binasına gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun programı titizlikle planlandı. Herhangi bir otobüs veya sahne yerine parti binasının merdivenlerini kullanacak olan Kılıçdaroğlu’nun konuşma detaylarını paylaşan Burcu Özüduru, "Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet’in 'Yürümek' adlı şiiri eşliğinde kürsüye çıkacak. Bu şiir daha önce Maltepe mitinginde de okunmuştu ancak bu kez mesajın adresi iktidar değil, parti içi olacak gibi görünüyor. Konuşmanın ardından ise gökyüzüne beyaz güvercinler salınacak," şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde evinin bahçesinden yaptığı "Halkla buluşmamda bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı anlatacağım" çıkışının ardından, bugünkü konuşmasında "arınma" vurgusuyla önemli ifşaatlarda bulunması bekleniyor.

CHP’DE SAFLAR NETLEŞİYOR: ÖZGÜR ÖZEL GÜVENPARK’TA

CHP’deki bölünme görüntüsü, bugün Ankara’nın iki farklı noktasında düzenlenecek programlarla tescillenmiş olacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de taraftarlarıyla buluşurken, Özgür Özel ve kurmayları Ankara İl Başkanlığı önünde olacak. Bu durumun partideki saflaşmayı gözler önüne serdiğini ifade eden Burcu Özüduru, "Bugün iki ayrı bayramlaşma olacak. Özgür Özel, Güvenpark’ta Ankara İl Başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya gelecek. Milletvekilleri de bu bayramlaşmanın kalabalık geçmesi için mahalle mahalle gezerek davetlerde bulundu. Bu iki ayrı programla birlikte bugün CHP’de saflar da iyice belli olacak," ifadelerini kullandı. Bölgede emniyet güçlerinin de teyakkuzda olduğu ve her iki noktada da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

 

