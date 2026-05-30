CANLI | CHP'de kılıçlar çekildi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ne mesaj verdi?
Ankara’da siyasetin kalbi bugün CHP’deki “çift listeli” bayramlaşma yarışıyla atıyor. 'Mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 buçuk yıl sonra parti genel merkezine gelirken CHP Grup Başkanı Özgür Özel de aynı saatte Güvenpark’ta partililerle buluştu. Kürsüye çıkan Kemal Kılıçdaroğlu partililere hitap ederek, "CHP'yi pavyon masasına meze ettiler. CHP içindeki FETÖ artıklarını fark edemedim" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise safını seçerek Özgür Özel'in bayramlaşma programına katıldı.
CHP'de 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde köklü değişiklikler yaşandı. Karar doğrultusunda genel başkanlık görevinden düşürülen Özgür Özel, CHP TBMM Grup Başkanlığı görevine getirildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine döndü.
ÖZGÜR ÖZEL ANITKABİR'E YÜRÜDÜ
Ankara’da Kurban Bayramı’nın dördüncü gününde Cumhuriyet Halk Partisi’nde eşine az rastlanır bir "iki başlılık" manzarası yaşandı. Parti içinde sular durulmazken, aynı saatte iki farklı noktada düzenlenen bayramlaşma törenleri krizin boyutunu gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de partililerle buluşurken, "değişim" bayrağını açan Özgür Özel, Güvenpark’taki programın ardından kalabalık bir grupla Anıtkabir’e yürüdü. Özel, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamalarda mevcut yönetime sert sözlerle yüklendi.
CHP’DE BAYRAMLAŞMA BÖLÜNDÜ: AYNI SAATTE İKİ AYRI ADRES
Ankara bugün CHP’deki güç savaşının merkezi oldu. Bayramın dördüncü gününde Başkent’in iki farklı noktasında bayramlaşma programı organize edildi. Bir tarafta Genel Merkez binasında Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl aradan sonra yeniden Genel Başkan sıfatıyla partilileri ağırlarken; diğer tarafta Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı’nın Güvenpark’ta düzenlediği alternatif programda taraftarlarıyla bir araya geldi. Bu durum, kulislerde "parti içinde resmen iki ayrı yönetim var" yorumlarına neden oldu.
ÖZGÜR ÖZEL’DEN KILIÇDAROĞLU’NA KURULTAY RESTİ
Güvenpark’taki kalabalığa hitap eden Özgür Özel, parti yönetimine yönelik eleştirilerinin dozunu artırarak, "Derhal kurultay yapılmalıdır, hangi delegeyle istiyorsanız, son delegeyle, önceki delegeyle, hangisiyle istiyorsanız bir kurultay yapın, CHP atama bir genel başkanı kabul etmez" ifadelerini kullandı. Mevcut belirsizliğin partiye zarar verdiğini savunan Özel, "2 milyon CHP üyesini çağıralım ve genel başkana onlar karar versin, kurultaya da sandıktan kim çıkarsa onunla gidelim, ben kurultaydan korkmuyorum" sözleriyle Kılıçdaroğlu yönetimine meydan okudu.
"MAZBATASIZ BİRİ O KOLTUKTA OTURAMAZ"
Genel başkanlık koltuğu için ön seçim şartını dile getiren Özgür Özel, "Ayrıca ön seçim istiyorum, yüzde 85'in altında ön seçimde oy alırsam göreve talip olmayacağım, CHP'nin genel başkanlığına mazbatasız biri oturamaz, hiç kimsenin partinin kurultayını geciktirmeye hakkı yoktur" şeklinde konuştu. Özel’in "mazbatasız" vurgusu, parti tabanındaki meşruiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
ANITKABİR YOLUNDA GÜVENLİK TEYAKKUZU
Konuşmaların ardından Özgür Özel ve beraberindeki kalabalık grup, sloganlar eşliğinde Anıtkabir’e doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş güzergahı boyunca polis ekipleri ve çevik kuvvet birimleri yoğun güvenlik önlemleri alırken, grubun Anıtkabir’in Aslanlı Yol girişine ulaşmasıyla bölgedeki hareketlilik zirveye çıktı. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, Anıtkabir girişinde bekleyen kalabalığın ve güvenlik güçlerinin son durumunu aktarırken, CHP içindeki bu gövde gösterisinin parti içindeki kurultay sürecini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN "KURULTAY" MESAJI
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Güvenpark'ta konuştu. Kurultay mesajı veren Özel, "Biz kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değil seçilmiş CHP'yiz. Kimse bu milleti de devleti de küçük görmesin. Bu millet devletine de Cumhuriyetin kurucu partisine sahip çıktı, çıkacaktır da. Derhal kurultay yapılmalıdır. Kurultayı geciktirmeye kimsenin hakkı yoktur. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal kurultay yapın ve partiyi seçilmiş bir genel başkana kavuşturun. CHP atanmış bir genel başkan kabul etmez.Türkiye’nin teminatı bu partidir. Derhal kurultay yapılmalıdır. Hiçbir bahaneye sığınmadan her delege ile yarışmaya varım. Tarihi ilan edin. CHP’nin genel başkanı kim olacağını 2 milyon partili karar versin. Sandıktan kim çıkarsa onun genel başkanlığında seçimlere gidelim. Genel başkanlık için ön seçim istiyorum. Sözüm sözdür. Eğer bu ön seçimde Manisa’da yüzde 85’den az oy alırsam aday olmayacağım." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'I YİNE HEDEF ALDI
Özel, butlan davasını CHP'lilerin açmasına rağmen yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedaf alarak, "Bugün iktidar yürüyüşünü tekrar başlatmanın günüdür. Keşke bu mesele parti içi bir mesele olsa. Bu mesele CHP'nin iç meselesi değildir. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan ile milletin meselesidir. Meydan alabileceğini aldı, doldu taştı. Bugün ses sistemi güçlü otobüsümüz yok, telsiz mikrofonumuz yok, evet paramız yok, binamız yok ama siz varsınız." ifadelerini kullandı.
SOKAK AĞZIYLA A HABER'İ AĞZINA DOLADI
A Haberi de sokak ağzıyla diline dolayan Özel, "Bugün polis tarafından alınan binada, TGRT ile A Haber ile taşımalı cılız kalabalık ile bir meşruiyet arayışı var diğer tarafta milletin ta kendisi var." şeklinde skandal ifadelerine bir yenisini daha ekledi.
KILIÇDAROĞLU: CHP'Yİ PAVYON MASASINA MEZE ETTİLER
Mutlak butlan kararı sonrasında, tekrardan Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;
Bugün burada bu bina önünde sizlere bakarken sadece bir merkez görmüyorum. Ben kardeşlerime, yoldaşlarıma bakarken adalet yürüyüşünde attığımız her adımda toprağa düşen helal alın terini görüyorum. Hak, hukuk, adalet mücadelesinde vatanperver CHP'lileri görüyorum. Yoksulun yetimin hak mücadelesi için çarpan binlerce yürek görüyorum. Helalleşerek, kucaklaşarak ülkenin geleceği için buradasınız, beraber mücadele edeceğiz. Burası hepimizin, halkın yuvasıdır.
CHP'nin tarihsel namusunu, millet iradesinin onurunu korumak için bulunuyorum. Mesele sadece kurultay ya da genel başkan kimin olacağı meselesi değil. Mesele ahlakla mı parayla mı, millet iradesi ile mi aparatlar ile mi şekilleneceğiz meselesidir. Bugün çok açık konuşacağım. Öfke ile değil ama sert konuşacağım, gerçeği söyleyeceğim ama kimseyi hedef göstermeden. Çünkü bizim geleneğimiz budur. Bizim kitabımızda iftira, kin yok. Bizim kitabımızda mertçe hesaplaşma var. Bu hesaplaşma kişisel değil ahlakidir. Bizim kitabımızda arınma vardır ama bu arınma tasfiye değil yeniden doğulur. 38. Kurultay'da bir bayrak değişimi oldu. CHP'de demokrasi esas dedik ama maalesef gördük ki durum öyle değil. O kurultay Türkiye siyasetinde bir milattı. Kamuoyundaki derin kuşkular hepimize bir siyasi partinin iç demokrasisi sakatlanırsa ülke demokrasisi de sakatlanır. Delegenin iradesi şaibeli hale gelirse milletin siyasete güveni derin yara alır. Atamızın Emaneti olan partiyi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı. partimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü. Kimler kişisel ikbal hırsı ile hareket etti. Ben hesap soracağım hesap. Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız. Partililerimiz o güvenli limanı inşa edecek, doğru düzgün limana gideceğiz. O sandıktan kim çıkarsa partinin meşru lideri ve başımızın tacı olacak. Biz usulsüzlüğe de koltuk sevdasına da geçit vermeyiz. Kul hakkı yemedim, yedirmedim. Boğazımdan haram lokma geçmedi. Bundan sonra da açıkça söylüyorum, yedirmeyeceğim. Kul hakkını kimseye yedirmeyeceğim.
Benim hayatım ortada. Bir ömür boyunca dürüstlükten, ahlaktan zerre ayrılmadım. Tüm dünya dinlesin, FETÖ başta olmak üzere hiçbir örgüt ile, hiçbir yurtdışı odaklı yapı ile en ufak teması olmamış alnı dik, başı dik bir adam duruyor karşınızda. Sizi utandıracak hiçbir işin içinde olmamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum, benim tek bağım bu aziz milletle. Tek odağım vatandır ve Türkiye'dir. Bize çamur atmaya çalışanların çamuru kendi ellerinde kaldı.
78 yaşında ama bir derdi olan, derdini anlatmaktan vazgeçmeyen bir kişi olarak karşınızdayım. Bu yürüyüş adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin nöbetidir. Bu yürüyüş bu asırlık çınarı kuruluş kodlarına geri oturtma yürüyüşü. Birilerinin siparişi ile atılan o sloganları duydum. 78 yıllık ömrünü bu vatana adayan kişiye hain diye atılan sloganları duydum. İhanet ile hainlik arasındaki çizgi kıldan ince kılıçtan keskindir.
"FETÖ AJANLARINI FARK EDEMEDİM, ÖZÜR DİLERİM"
Atatürk, milli kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı ve üzerinde de hain ilanı vardı. Bize hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Kendi acizliklerinin kendi korkularının göstergesidir. Benim bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcu var. Bu milletin geleceği için arkamızdan sinsice sızan, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin, o nasırlı ellerinizle helal lokmalardan artırarak kendi kurdukları haram sofralarına meze yapanların hortumlarını zamanında kesmediğim için özrü diliyorum. Pavyon masalarında delegeleri pazarlık yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını atamadığım için tarih önünde halk deryasından özür diliyorum. Temiz siyasetimi sırtımdan hançerlemek için kullananları göremedim, beni affedin.
Uşak'ta rüşvete göz yummak baba ocağının kitabında yazar mı? Baba ocağında market poşetleri içinde rüşvet parası olur mu? Baba ocağında helaldir, temizdir. Baba ocağı vatandır. Baba ocağının sofrasında asla haram lokma olmaz. Baba ocağında oturanlar rüşvet iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Nasıl yol yürüyeceğimize siz karar vereceksiniz. Kapatma olursa yeni parti için hazırız diyenler iyi bilsin ki, ülkeye, millete hizmet etmeyi şiar edinenlerin partisi. Hiçbir CHP'li çift ajandalı değildir. CHP, mandacılara ya istiklal ya ölüm diyenlerin partisidir. Arınacağız, önce CHP sonra Türkiye arınacak. Bu milletin dertlerini de unutmayacağız.
Adalet yolunda birlikte yürüyeceğimiz milyonlara selam olsun. Halkımız ile kurduğumuz o dostluk köprüleri bu ülkenin çimentosudur. Seçimlerde broşürlerimizi dağıtan başörtüsü bacılarıma selam olsun. Emekçilerimize selam olsun.
Bu iradenin sönmez ruhu Atatürk'tür. O kurucu iradeye canımız pahasına sahip çıkıyor o ebedi ruhu şerefle taşıyoruz. On milyonların iradesini kimsenin çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Biz sadece geçmişi temizlemeyeceğiz, geleceği de inşa edeceğiz.