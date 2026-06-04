CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı yanıtı
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CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası Genel Merkez'de hareketli günler yaşanıyor. Parti yönetiminde kritik temaslar sürerken, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Haftaya Grup Toplantısı'nda sizi göreceğiz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Umarım, hep beraber." yanıtını verdi.
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı.
YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.
Açılışını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN 'UMARIM' YANITI
Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.
Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki hafta yapılacak grup toplantısında konuşma yapacağını duyurmuştu.