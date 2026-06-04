CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısı yanıtı

CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası Genel Merkez'de hareketli günler yaşanıyor. Parti yönetiminde kritik temaslar sürerken, CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) bugün toplandı. Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, "Haftaya Grup Toplantısı'nda sizi göreceğiz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Umarım, hep beraber." yanıtını verdi.