Özgür Özel'den 81 ilde kaos planı! CHP'li başkanlara "Kılıçdaroğlu" talimatı

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre genel merkez kanadının tüm kararlarını çiğneyerek, hakarete varan ifadelerle mevcut parti yönetimini eleştirmeye devam eden Özgür Özel, bir yandan da il-ilçe örgütlerindeki gücünü muhafaza etmeye çalışıyor.

Mutlak butlan kararının çıktığı ilk günden bu yana çift başlı bir görüntüye bürünen CHP'de sular durulmuyor.

"KARARLARI TANIMAYIN" Partili kaynaklardan edinilen son bilgilere göre Özel, kurmayları aracılığıyla il-ilçe başkanlarına gönderdiği mesajda "Kemal Bey'in kararlarını tanımayın, sonuna kadar direnin" talimatı verdi.

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu ve MYK'sının kararıyla kısa süre içerisinde 40'ı aşkın il başkanı ile birçok ilçe başkanının görevden alınması bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun bu hazırlığına karşılık Özel'den de karşı bir hamle geldiği bildirildi.

İL BAŞKANLARI DEĞİŞECEK Yurt genelindeki CHP'li il-ilçe başkanlarının önemli bir kısmı, mutlak butlan kararından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik çok ağır ifadelerle eleştiriler yöneltiyor.

Bu kapsamda bazı il ve ilçelerde parti binalarının son ana kadar boşaltılmayabileceği iddia ediliyor. Özgür Özel'in bu hamlesiyle Ankara'da kaosu 81 ile yaymayı hedeflediği de öne sürülüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (İHA)

'VEKİLLİK VADEDİYOR' İDDİASI



Genel merkeze yakın kaynakların bir diğer iddiasına göre de Özel'in il başkanlarının desteğini muhafaza edebilmek için kendilerine vekillik vadettiği de öne sürülüyor.

Özgür Özel'in son ana kadar istifa etmeyip kendisini ihraç ettirmek için mücadele edeceğini savunan partililer, böylelikle kamuoyunda yeni bir 'mağduriyet algısı' inşa edilmeye çalışacağını da ifade ediyor.