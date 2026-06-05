Bir faili meçhul daha çözüldü: 27 ay sonra yangının küllerinden cinayet çıktı
Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 Mart 2024'te meydana gelen ve Durmuş ile Elif Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği yangının ardındaki sır perdesi 27 ay sonra aralandı. JASAT'ın yürüttüğü kapsamlı soruşturma sonucu olayın kundaklama kaynaklı planlı bir cinayet olduğu ortaya çıkarken, 46 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın felaketinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Emekli Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği olayın kaza değil, planlı bir cinayet olduğu JASAT ekiplerinin 27 aylık titiz çalışmasıyla kanıtlandı. Evi kundakladığı belirlenen 46 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FAİLİ MEÇHUL DOSYASI YENİDEN AÇILDI
Mersin'de yaklaşık iki yıl önce yaşanan ve kamuoyunda büyük üzüntü yaratan yangın hadisesiyle ilgili sarsıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Haberin detaylarını aktaran muhabir, "Mersin'de yaklaşık iki yıldan biraz daha uzun bir süre önce bir evde yangın çıkmış ve iki yaşlı çift hayatını kaybetmişti. Ancak önce bir yangın olarak adlandırılan bu olayın aslında yangın olmadığı detaylandırıldı ve bir cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı" sözleriyle olayın seyrinin nasıl değiştiğini vurguladı. Emekli çiftin şüpheli ölümü sonrası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, olayın bir kaza değil vahşet olduğunu belgeledi.
BİLİRKİŞİ RAPORU: "DOĞAL YOLLARLA ÇIKMAMIŞ"
Yangın sonrası olay yerinde yapılan incelemeler ve uzmanların hazırladığı teknik raporlar, dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Uzman olan bilirkişinin yangının kundaklama şeklinde çıkarıldığına dair rapor vermesi üzerine ekipler harekete geçti. Elektrik kaçağı veya priz gibi doğal bir sebep bulunamadı. Bir koltukta veya eşyada başlayan tutuşma emareleri, direkt kundaklama şüphesini doğurdu" ifadelerini kullandı. Bu raporun ardından jandarma ekipleri, o gece bölgede bulunan şüpheli isimler üzerinde teknik ve fiziki takibi derinleştirdi.
TELEFON SİNYALLERİ VE "CENAZE" BAHANESİ ELE VERDİ
Soruşturma kapsamında incelenen baz istasyonu kayıtları, 46 yaşındaki şüphelinin olay gecesi saat 22:30'a kadar Bütüner çiftinin evinde olduğunu ortaya koydu. Şüphelinin davranışlarındaki anormalliklere dikkat çeken Almaçayır, "Şüphelinin hayatını kaybeden çiftin cenazesine katılmadığı tespit edildi. Zanlı savunmasında ise, 'Cenazeleri sevmediğim için katılmıyorum' diyerek kendisini savunmaya çalıştı ancak bu durum hayatın olağan akışına ters bulundu" sözleriyle zanlının çelişkili ifadelerine işaret etti.
CANİ ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Toplanan deliller ve JASAT ekiplerinin ısrarlı takibi sonucunda gözaltına alınan zanlı, sorgusunda olay gecesi evde olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi. Olayın detaylarını aktaran yetkililer, "Yangın gecesi evde olduğunu itiraf eden şüpheli, planlayarak kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı" bilgisini paylaştı. 27 ay sonra aydınlatılan bu vahşet, adaletin yerini bulmasıyla Mersin halkına derin bir nefes aldırdı.