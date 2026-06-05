Bir faili meçhul daha çözüldü: 27 ay sonra yangının küllerinden cinayet çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın felaketinde korkunç gerçek ortaya çıktı. Emekli Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği olayın kaza değil, planlı bir cinayet olduğu JASAT ekiplerinin 27 aylık titiz çalışmasıyla kanıtlandı. Evi kundakladığı belirlenen 46 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FAİLİ MEÇHUL DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Mersin'de yaklaşık iki yıl önce yaşanan ve kamuoyunda büyük üzüntü yaratan yangın hadisesiyle ilgili sarsıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Haberin detaylarını aktaran muhabir, "Mersin'de yaklaşık iki yıldan biraz daha uzun bir süre önce bir evde yangın çıkmış ve iki yaşlı çift hayatını kaybetmişti. Ancak önce bir yangın olarak adlandırılan bu olayın aslında yangın olmadığı detaylandırıldı ve bir cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı" sözleriyle olayın seyrinin nasıl değiştiğini vurguladı. Emekli çiftin şüpheli ölümü sonrası Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma, olayın bir kaza değil vahşet olduğunu belgeledi.