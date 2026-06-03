CANLI YAYIN

CHP'de bölünme hazırlığı! Özgür Özel duyurdu: İkinci parti hazır

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'de bölünme hazırlığı! Özgür Özel duyurdu: İkinci parti hazır

CHP'ye yönelik alınan mutlak butlan kararı sonrası Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen yeni parti çıkışını Özgür Özel de sahiplendi. Özel yaptığı açıklamada en kötü senaryoya da hazır olduklarını ve yeni partinin hazırda beklediğini duyurdu. Kurulacak yeni parti için "Yüzde 35 oyu var" iddiasında bulunan Özel CHP'den ayrılmamak adına her şeyi yapacaklarını söyledi.

TBMM Grup Yönetim Kurulu salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özel, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği bir röportajda dile getirdiği "yeni parti" senaryolarına değindi.

"EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

İmamoğlu'nun açıklamalarıyla paralellik gösteren bir yol haritası çizen Özgür Özel, CHP'nin alternatifi olarak kurulacak olası bir yeni partinin arkasındaki stratejiyi paylaştı. Özel, bu hamlenin siyasi riskleri gözeterek atıldığını belirterek, "En kötü senaryoya karşı bir hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'de bölünme hazırlığı! Özgür Özel duyurdu: İkinci parti hazır - 1

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI "İKİNCİ PARTİ"

İmamoğlu'nun açık beyanı sonrası, olası bir baskın seçim veya felaket senaryosuna karşı alternatif yapının gerekliliğini savunan Özel, "Yeni bir parti olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük. Butlan yaptı, baskın seçim yapıyorsa mesela… Yeni parti yoksa şok yaşarsın. Başka taraf yerine 'en kötü senaryoda kullanılmak üzere' dedim. İkinci parti hazır olmalı." diye konuştu.

CHP'de bölünme hazırlığı! Özgür Özel duyurdu: İkinci parti hazır - 2

KOVULANA KADAR CHP

Kendilerini partiden attırana kadar devam edeceklerinin sinyalini veren Özel, CHP'yi bırakma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu yönetimini hedef alan Özel, "Bizim CHP'yi bırakıyoruz diye bir durumumuz yok. Biz partide mücadele edeceğiz. Şu an parti zaman kaybediyor. Seçim yaklaşıyor her gün. Sandık görevlilerimi atamışım, bu iş duracak şimdi. Parti kan kaybetmiyor, zaman kaybediyor. Özgür Özel arkadaşlarıyla partisinin içinde çünkü. TGRT ekranından çağrı yapıyorlar. Kişisel oyunuz var, gidin diye. Sana ne? Burayı bırakıp başka mücadele mi vereceğiz? Hakaret ettikleri Kemal Bey'e başka dil geliştirmişler. 5 Kasım'dan beri CHP'yi yöneten akıl beklenen gibi olmadı. Onların işine geldiği gibi olmadığı için hedefteyiz. İddianız varsa problem oluyor." ifadelerini kullandı.

CHP Manisa Milletvekili Özel ve Tutuklu Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)CHP Manisa Milletvekili Özel ve Tutuklu Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

YENİ PARTİ İÇİN YÜZDE 35 İDDİASI

CHP'yi bölerek kurulacak partinin oy oranına dair yüksekten uçan Özgür Özel, sipariş anketlere tutundu.

Özel, "Diktatörle müzakere değil, mücadele olur diyorlardı. Şimdi gördük nasıllar. Bu iktidara muhalefet etme imkanları kalmadı. Biz parti kursak bize yaparlar. Son anket, CHP 5,5 puan önde. Yeni parti 35 gibi." sözlerini sarf etti.

KILIÇDAROĞLU'NA "MECLİS'E GELEMEZ" TEHDİDİ

Son grup toplantısının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise gelme ihtimali sorulan Özel, tehditvari bir üslupla, "Bugün gördünüz, öyle bir atmosfer var mı?" diyerek Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırgan tavra atıf yaptı.

Özgür Özel, korsan grup toplantısında Kılıçdaroğlu için "Hain Kemal" sloganları attırtmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu (AA)Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

"GRUP TOPLANTISI YAPMAYACAĞIZ"

Mecliste 111 milletvekiliyle sergiledikleri korsan grup toplantısı tutumunu savunan Özel, gelecek hafta bu toplantılara ara vereceklerini duyurdu.

Gerekçe olarak eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünü gösteren Özel, "Meclisin muhatabı grup yönetimidir. Meclis, vekil dışındakileri muhatap alamaz. İlk kez grup başkanı, genel başkan farklı değil ki. Grup başkanı toplantı yapabilir. Grup başkanı seçildim. 111 vekille bir tutum sergiledik. Ben genel başkanım, grup yaptırmam demek doğru değil. Atanmış genel başkan grup yaptırmazsa parti düşüşe geçer. Biz siyasete devam edeceğiz. Haftaya grup olmaması lazım. Ferdi Zeyrek ölüm yıldönümü Manisa'da olmalı. 16 Haziran'da yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

İMAMOĞLU'NA LİDERLİK İDDİASI

Özgür Özel, kendisini diskalifiye etmek için Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na genel başkanlık teklif ettiğini öne sürdü.

Özel, "Ekrem İmamoğlu seçilmiş başkandır. Görevden uzaklaştırılmış olması partiden ihracını kolaylaştırmaz. Ekrem İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di. Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca 'Birlikte olalım. Özgür Bey'i dışlayalım. Biz bir olalım. Özgür Bey'i indirelim' dediler. Ekrem Bey'e cezaevindeyken genel başkanlık teklif ettiler." dedi.

CHPdeki FETÖcüler kimler?CHPdeki FETÖcüler kimler? CHP'DEKİ FETÖ'CÜLER KİMLER?

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın