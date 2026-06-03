CHP'de bölünme hazırlığı! Özgür Özel duyurdu: İkinci parti hazır
CHP'ye yönelik alınan mutlak butlan kararı sonrası Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen yeni parti çıkışını Özgür Özel de sahiplendi. Özel yaptığı açıklamada en kötü senaryoya da hazır olduklarını ve yeni partinin hazırda beklediğini duyurdu. Kurulacak yeni parti için "Yüzde 35 oyu var" iddiasında bulunan Özel CHP'den ayrılmamak adına her şeyi yapacaklarını söyledi.
TBMM Grup Yönetim Kurulu salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özel, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği bir röportajda dile getirdiği "yeni parti" senaryolarına değindi.
"EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRIZ"
İmamoğlu'nun açıklamalarıyla paralellik gösteren bir yol haritası çizen Özgür Özel, CHP'nin alternatifi olarak kurulacak olası bir yeni partinin arkasındaki stratejiyi paylaştı. Özel, bu hamlenin siyasi riskleri gözeterek atıldığını belirterek, "En kötü senaryoya karşı bir hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI "İKİNCİ PARTİ"
İmamoğlu'nun açık beyanı sonrası, olası bir baskın seçim veya felaket senaryosuna karşı alternatif yapının gerekliliğini savunan Özel, "Yeni bir parti olmalı ama bunu felaket senaryosu için düşündük. Butlan yaptı, baskın seçim yapıyorsa mesela… Yeni parti yoksa şok yaşarsın. Başka taraf yerine 'en kötü senaryoda kullanılmak üzere' dedim. İkinci parti hazır olmalı." diye konuştu.
KOVULANA KADAR CHP
Kendilerini partiden attırana kadar devam edeceklerinin sinyalini veren Özel, CHP'yi bırakma niyetinde olmadıklarını söyledi.
Kılıçdaroğlu yönetimini hedef alan Özel, "Bizim CHP'yi bırakıyoruz diye bir durumumuz yok. Biz partide mücadele edeceğiz. Şu an parti zaman kaybediyor. Seçim yaklaşıyor her gün. Sandık görevlilerimi atamışım, bu iş duracak şimdi. Parti kan kaybetmiyor, zaman kaybediyor. Özgür Özel arkadaşlarıyla partisinin içinde çünkü. TGRT ekranından çağrı yapıyorlar. Kişisel oyunuz var, gidin diye. Sana ne? Burayı bırakıp başka mücadele mi vereceğiz? Hakaret ettikleri Kemal Bey'e başka dil geliştirmişler. 5 Kasım'dan beri CHP'yi yöneten akıl beklenen gibi olmadı. Onların işine geldiği gibi olmadığı için hedefteyiz. İddianız varsa problem oluyor." ifadelerini kullandı.