CHP'de bölünme hazırlığı! Özgür Özel duyurdu: İkinci parti hazır

CHP Manisa Milletvekili Özel ve Tutuklu Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (ahaber.com.tr)

YENİ PARTİ İÇİN YÜZDE 35 İDDİASI

CHP'yi bölerek kurulacak partinin oy oranına dair yüksekten uçan Özgür Özel, sipariş anketlere tutundu.

Özel, "Diktatörle müzakere değil, mücadele olur diyorlardı. Şimdi gördük nasıllar. Bu iktidara muhalefet etme imkanları kalmadı. Biz parti kursak bize yaparlar. Son anket, CHP 5,5 puan önde. Yeni parti 35 gibi." sözlerini sarf etti.

KILIÇDAROĞLU'NA "MECLİS'E GELEMEZ" TEHDİDİ

Son grup toplantısının ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclise gelme ihtimali sorulan Özel, tehditvari bir üslupla, "Bugün gördünüz, öyle bir atmosfer var mı?" diyerek Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırgan tavra atıf yaptı.

Özgür Özel, korsan grup toplantısında Kılıçdaroğlu için "Hain Kemal" sloganları attırtmıştı.