Özgür Özel'den Anıtkabir'de korsan çelenk girişimi: Mozoleye "Genel başkan" bandını takmaya çalıştı
Mutlak butlan kararının ardından görevden alınan Özgür Özel, bayramlaşma programı sonrası Anıtkabir'de yaptığı korsan çelenk girişimiyle yeni bir skandala daha imza attı. Özel, resmi tören kapsamında olmayan programda devlet kurallarını hiçe sayarak üzerinde "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazılı mozoleyi Anıtkabir'e sokmak istedi fakat görevliler tarafından mevzuat gereğince izin verilmedi. Yaşanan gerilimin ardından çelenk üzerindeki bandı alan Özel, Anıtkabir içerisindeki başka bir mozolenin üzerine cebinden çıkardığı "Genel Başkan" yazan bandı eklemesiyle görevliler müdahale etmek zorunda kaldı. Özgür Özel'in kanun tanımaz tavırları büyük tepki çekerken o anlar A Haber ekranlarında analiz edildi.
Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törenin ardından Özgür Özel, etkinliğe katılanlarla Anıtkabir'e yürüdü.
Özel'in Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaret önceden planlanan resmi bir tören olmadığı için Atatürk mozolesinin olduğu alana katılımcıların girişine izin verilmedi.
ÖZEL'DEN UNVAN DAYATMASI! KURALLARI HİÇE SAYDI
Özel, Atatürk mozolesine bıraktığı çelenkte Cumhuriyet Halk Partisi yazısının üstüne "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazısını ekledi. Anıtkabir'de görevli askerler bu duruma müdahale etti.
Saygı duruşunun tamamlanmasının ardından görevli asker, çelengin üzerindeki yazıyı kaldıracakken Özgür Özel yazıyı aldı ve bir kez daha katlayarak korumalarına verdi. Özgür Özel'in bu ısrarcı tavrı tepkilere neden oldu.
"MOZOLEYE CEPTEN ÇIKAN ŞERİTLE YAZI EKLEYEN BİR GENEL BAŞKAN GÖRÜLMEDİ"
Siyaset dünyasını sarsan görüntüleri değerlendiren Mehmet Karataş, "Bu durum gerçekten fıkra gibi. Özgür Özel'in cebinden bir gün kırmızı kart çıkıyor, bir gün işte böyle şerit çıkıyor. Kendi kendini ilan eden, cebinden şerit çıkararak 'Ben genel başkanım' deyip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin başında, Anıtkabir'de, mozoleye bu şekilde bir şerit bağlayan bir genel başkan gelmedi, bundan sonra da geleceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu bu tablo üzerinden özetleyen Karataş, yaşananların ciddiyetten uzak olduğunu vurguladı.
EŞOFMANLI VE TİŞÖRTLÜ ZİYARET: CİDDİYETTEN UZAK GÖRÜNTÜLER!
Ziyaretin organizasyonundaki başıboşluğa dikkat çeken Mehmet Karataş, "Normal şartlarda eğer Anıtkabir'e gidecekseniz, bir düzen, bir plan içerisinde olunur. Bakın oraya eşofmanla gelen var, tişörtle gelen var. Burada bir kural yok, bir düzen yok. Siz burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gidiyorsunuz. Ama bakıyorsunuz düzensiz, programsız, çelengi kucaklayıp öylece gelmişler" sözleriyle Anıtkabir'deki disiplinsizliği yerle bir etti.