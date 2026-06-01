CANLI YAYIN

Özgür Özel'den Anıtkabir'de korsan çelenk girişimi: Mozoleye "Genel başkan" bandını takmaya çalıştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Özgür Özel'den Anıtkabir'de korsan çelenk girişimi: Mozoleye "Genel başkan" bandını takmaya çalıştı

Mutlak butlan kararının ardından görevden alınan Özgür Özel, bayramlaşma programı sonrası Anıtkabir'de yaptığı korsan çelenk girişimiyle yeni bir skandala daha imza attı. Özel, resmi tören kapsamında olmayan programda devlet kurallarını hiçe sayarak üzerinde "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazılı mozoleyi Anıtkabir'e sokmak istedi fakat görevliler tarafından mevzuat gereğince izin verilmedi. Yaşanan gerilimin ardından çelenk üzerindeki bandı alan Özel, Anıtkabir içerisindeki başka bir mozolenin üzerine cebinden çıkardığı "Genel Başkan" yazan bandı eklemesiyle görevliler müdahale etmek zorunda kaldı. Özgür Özel'in kanun tanımaz tavırları büyük tepki çekerken o anlar A Haber ekranlarında analiz edildi.

Özgür Özel, Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törenin ardından Özgür Özel, etkinliğe katılanlarla Anıtkabir'e yürüdü.

Özel'in Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaret önceden planlanan resmi bir tören olmadığı için Atatürk mozolesinin olduğu alana katılımcıların girişine izin verilmedi.

Özgür Özel ʺCHP Genel Başkanı Özgür Özelʺ yazılı bandı Anıtkabir'deki mozolenin üzerine takmaya çalışması görevliler tarafından engellendi. (AA) Özgür Özel ʺCHP Genel Başkanı Özgür Özelʺ yazılı bandı Anıtkabir'deki mozolenin üzerine takmaya çalışması görevliler tarafından engellendi. (AA)

ÖZEL'DEN UNVAN DAYATMASI! KURALLARI HİÇE SAYDI

Özel, Atatürk mozolesine bıraktığı çelenkte Cumhuriyet Halk Partisi yazısının üstüne "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazısını ekledi. Anıtkabir'de görevli askerler bu duruma müdahale etti.

Saygı duruşunun tamamlanmasının ardından görevli asker, çelengin üzerindeki yazıyı kaldıracakken Özgür Özel yazıyı aldı ve bir kez daha katlayarak korumalarına verdi. Özgür Özel'in bu ısrarcı tavrı tepkilere neden oldu.

ÖZEL'DEN KORSAN ÇELENKLE UNVAN DAYATMASI

"MOZOLEYE CEPTEN ÇIKAN ŞERİTLE YAZI EKLEYEN BİR GENEL BAŞKAN GÖRÜLMEDİ"

Siyaset dünyasını sarsan görüntüleri değerlendiren Mehmet Karataş, "Bu durum gerçekten fıkra gibi. Özgür Özel'in cebinden bir gün kırmızı kart çıkıyor, bir gün işte böyle şerit çıkıyor. Kendi kendini ilan eden, cebinden şerit çıkararak 'Ben genel başkanım' deyip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin başında, Anıtkabir'de, mozoleye bu şekilde bir şerit bağlayan bir genel başkan gelmedi, bundan sonra da geleceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu bu tablo üzerinden özetleyen Karataş, yaşananların ciddiyetten uzak olduğunu vurguladı.

Foto: AA Foto: AA

EŞOFMANLI VE TİŞÖRTLÜ ZİYARET: CİDDİYETTEN UZAK GÖRÜNTÜLER!

Ziyaretin organizasyonundaki başıboşluğa dikkat çeken Mehmet Karataş, "Normal şartlarda eğer Anıtkabir'e gidecekseniz, bir düzen, bir plan içerisinde olunur. Bakın oraya eşofmanla gelen var, tişörtle gelen var. Burada bir kural yok, bir düzen yok. Siz burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna gidiyorsunuz. Ama bakıyorsunuz düzensiz, programsız, çelengi kucaklayıp öylece gelmişler" sözleriyle Anıtkabir'deki disiplinsizliği yerle bir etti.

Özgür Özel, Anıtkabir'e yapılan izinsiz ziyaretin ardından görevliler tarafından elindeki mozolenin bırakılmasına izin verilmezken, ʺCHP Genel Başkanı Özgür Özelʺ yazılı bandı alarak içerideki bir başka mozoleye yazıyı eklemesi tepkilere neden oldu. (AA) Özgür Özel, Anıtkabir'e yapılan izinsiz ziyaretin ardından görevliler tarafından elindeki mozolenin bırakılmasına izin verilmezken, ʺCHP Genel Başkanı Özgür Özelʺ yazılı bandı alarak içerideki bir başka mozoleye yazıyı eklemesi tepkilere neden oldu. (AA)

"ÇELENK ÜZERİNDEN MAĞDURİYET OLUŞTURMAK İSTENDİ"

Anıtkabir'deki subayların görevlerini titizlikle yaptığını belirten Mehmet Karataş, "İçeride haklı olarak subaylar görevini yapıyor. Bakıyorsunuz, o çelengi getiriyorlar, ilk bırakıldığında üzerinde 'Anıtkabir Komutanlığı' yazıyor. Çelenk ilk olarak o şekilde indiriliyor ardından Özgür Özel cebinden bir anda "Genel Başkan" yazısını çıkarıyor. Haliyle oradaki görevlilerde bu duruma müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Karataş, Özgür Özel'in Anıtkabir'deki görevlilerin kendisine müdahale etmek isteyeceğini açıkca belirterek "Oradaki subayların müdahale etmesini aslında Özel çok isterdi; çünkü buradan bir mağduriyet oluşturabilirlerdi. 'Atamızın huzuruna çelenk bırakacaktık, bıraktırmadılar' diyebilirlerdi" ifadelerini kullandı.

Anıtkabir'de korsan çelenk krizinin ardından arbede yaşandı. (A Haber -Ekran Görüntüsü)Anıtkabir'de korsan çelenk krizinin ardından arbede yaşandı. (A Haber -Ekran Görüntüsü)

"ANITKABİR'DE ARBEDE YAŞANMASI NORMAL DEĞİL"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olay yerinde olduğunu hatırlatan Mehmet Karataş, "Mansur Bey de sağ olsun Ankara'dan habersiz gibi. Sen oranın belediye başkanısın. 'Efendim buraya düzensiz, plansız gidilmez, bizim partimizin kurucusunun huzuruna bu şartlarda gitmemiz doğru değil' demesini beklerdi insanlar. Ama maalesef orada bir arbede yaşanıyor, bunlar hiç normal değil. Karşımızda tebligatı bile bir senaryo yazıp yırtan bir adam var" sözleriyle tepkisini sürdürdü.

Kamer Genç’in mezarında rakı skandalı!Kamer Genç’in mezarında rakı skandalı! KAMER GENÇ'İN MEZARINDA RAKI SKANDALI!

GEÇMİŞTEKİ "RAKI" SKANDALI VE AHLAKİ KIRILMA!

Özgür Özel ve ekibinin kuralsızlığı bir alışkanlık haline getirdiğini vurgulayan Mehmet Karataş, "Sayın Özgür Özel sadece siyaseten kuralsızlık tanımıyor, kabir başına giderken ahlaki kuralları da hiçe sayıyor. Hatırlayın, daha önce bir kabrin başında rakı içmişlerdi. Birinde rakı meselesi oluyor, öbüründe çelenk çıkarıp asıyor. Şu an CHP Genel Başkanı olduğunu iddia eden Özel'in gerçekleştirdiği eylemlerin hiçbirinin hukuki ve ahlaki bir tarafı yok" diyerek tarihi bir saptamada bulundu.

CHPde yeni kriz çıkaracak iddiaCHPde yeni kriz çıkaracak iddia CHP'DE YENİ KRİZ ÇIKARACAK İDDİA
Kılıçdaroğlu ve Özel ne mesaj verdi?Kılıçdaroğlu ve Özel ne mesaj verdi? KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL NE MESAJ VERDİ?
Kılıçdaroğlu ihanetin biletini kesti!Kılıçdaroğlu ihanetin biletini kesti! KILIÇDAROĞLU İHANETİN BİLETİNİ KESTİ!

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın