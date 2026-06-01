Özgür Özel'den Anıtkabir'de korsan çelenk girişimi: Mozoleye "Genel başkan" bandını takmaya çalıştı

Özel'in Anıtkabir'e gerçekleştirdiği ziyaret önceden planlanan resmi bir tören olmadığı için Atatürk mozolesinin olduğu alana katılımcıların girişine izin verilmedi.

Özgür Özel ʺCHP Genel Başkanı Özgür Özelʺ yazılı bandı Anıtkabir'deki mozolenin üzerine takmaya çalışması görevliler tarafından engellendi. (AA)

ÖZEL'DEN UNVAN DAYATMASI! KURALLARI HİÇE SAYDI

Özel, Atatürk mozolesine bıraktığı çelenkte Cumhuriyet Halk Partisi yazısının üstüne "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" yazısını ekledi. Anıtkabir'de görevli askerler bu duruma müdahale etti.

Saygı duruşunun tamamlanmasının ardından görevli asker, çelengin üzerindeki yazıyı kaldıracakken Özgür Özel yazıyı aldı ve bir kez daha katlayarak korumalarına verdi. Özgür Özel'in bu ısrarcı tavrı tepkilere neden oldu.

"MOZOLEYE CEPTEN ÇIKAN ŞERİTLE YAZI EKLEYEN BİR GENEL BAŞKAN GÖRÜLMEDİ"

Siyaset dünyasını sarsan görüntüleri değerlendiren Mehmet Karataş, "Bu durum gerçekten fıkra gibi. Özgür Özel'in cebinden bir gün kırmızı kart çıkıyor, bir gün işte böyle şerit çıkıyor. Kendi kendini ilan eden, cebinden şerit çıkararak 'Ben genel başkanım' deyip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin başında, Anıtkabir'de, mozoleye bu şekilde bir şerit bağlayan bir genel başkan gelmedi, bundan sonra da geleceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu durumu bu tablo üzerinden özetleyen Karataş, yaşananların ciddiyetten uzak olduğunu vurguladı.