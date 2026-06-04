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Özel dönemi CHP’sine çifte standart tepkisi: Rüşvetçiye değil eleştirene kapı gösterildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Özel dönemi CHP’sine çifte standart tepkisi: Rüşvetçiye değil eleştirene kapı gösterildi

CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu’nun disiplin kurulu toplantısının ardından parti içinde ihraç edilecek isimler merak konusu oldu. A Haber’de konuşan Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP’de son dönemde yeniden gündeme gelen yolsuzluk, rüşvet ve etik tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Selvi, parti içinde yaşanan krizlerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını, eleştiren isimlerin ise tasfiye edildiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Milyon dolarlık çantalar, milletvekili dokunulmazlığı tartışmaları ve "para kuleleri" olarak anılan skandalların siyasi gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.

CHP'de mutlak butlan tartışmaları ve olası ihraç süreçleri gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken, parti içindeki krizlere ilişkin yeni iddialar da peş peşe gündeme geliyor. A Haber'de konuşan Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'de son dönemde yeniden tartışma konusu olan yolsuzluk, rüşvet ve etik ihlali iddialarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CHP'DE TASFİYE VE YOLSUZLUK TARTIŞMASI: "ÖZEL DÖNEMİNDE ELEŞTİRENLER İHRAÇ EDİLDİ"

CHP'DE ELEŞTİRENLER TASFİYE EDİLİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan tasfiyelerin perde arkasındaki gerçekler ateş hattındaki iddialarla sarsılıyor. Partinin sembol isimlerinden Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi isimlerin neden hedef tahtasına oturtulduğu netleşti. Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Bunların ortak bir özelliği var; bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yolsuzluk, hırsızlık ve gayriahlaki ilişkilerle ilgili eleştirilerde bulunan isimler" ifadelerini kullandı. Bu isimlerin yolsuzluk yaptıkları için değil, tam tersine partideki yolsuzluk çarkına çomak soktukları için ihraç edildiğini belirten Selvi, "Bunlar yolsuzluk yaptığı için ya da rüşvet aldığı için ihraç edilen isimler değildi. Sadece muhalif oldukları gerekçesiyle kapıya kondular" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan tasfiyelerin perde arkasındaki gerçekler ateş hattındaki iddialarla sarsılıyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan tasfiyelerin perde arkasındaki gerçekler ateş hattındaki iddialarla sarsılıyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

RÜŞVETÇİYE DEĞİL ELEŞTİRENE KAPI GÖSTERİLDİ

CHP yönetiminin rüşvet ve yolsuzluk iddiaları karşısında takındığı tavır, dehşet verici bir çifte standardı da gözler önüne seriyor. Parti içinde rüşvet trafiğini itiraf edenlerin ödüllendirildiğini, karşı çıkanların ise cezalandırıldığını vurgulayan Selvi, "Rüşvet aldım, rüşvet verdim diyen 34 delege var, bunların hiçbirisini ihraç etmediler. Ancak 'CHP kirleniyor, Atatürk'ün partisine bunlar yakışmıyor' diye eleştiri getirenleri anında kapıya koydular" sözleriyle partideki etik çöküşün boyutlarını aktardı.

ANTALYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN MİLYON EUROLUK PAZARLIK

CHP koridorlarındaki en çarpıcı iddialardan biri de Veli Ağbaba ve Muhittin Böcek arasında yaşandığı iddia edilen milyon euroluk pazarlık oldu. Sıcak temasın ayrıntılarını paylaşan Selvi, "Muhittin Böcek tekrar aday gösterilsin diye Veli Ağbaba, iddiaya göre Muhittin Böcek ve ailesinden 1 milyon euro istiyor" ifadelerini kullandı. Adeta bir polisiye filmi andıran bu devasa rüşvetin teslimat sürecine ilişkin konuşan Selvi, Gökhan Böcek'in bu parayı bir çantaya koyarak Ankara'ya götürdüğünü, 1A ve 1B koltuklarında seyahat edildiği ve gece yarısı hareketiyle paranın teslim edildiği iddiasını dile getirdi.

CHP koridorlarındaki en çarpıcı iddialardan biri de Veli Ağbaba ve Muhittin Böcek arasında yaşandığı iddia edilen milyon euroluk pazarlık oldu (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)CHP koridorlarındaki en çarpıcı iddialardan biri de Veli Ağbaba ve Muhittin Böcek arasında yaşandığı iddia edilen milyon euroluk pazarlık oldu (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ANKARA'DA GECE YARISI TRAFİĞİ: ADRES SHERATON OTEL

Rüşvet trafiğinin Ankara ayağı, detaylı bir takip planı gibi işlenmiş durumda. Paranın teslimat sürecindeki teknik detayları aktaran Abdülkadir Selvi, "Gece 02:00'de Ankara Sheraton Otel'e giriş yapıyorlar. Sabah kalkınca Veli Ağbaba ile irtibat kuruyorlar ve CHP Genel Merkezi'nde 6. katta bir isme yönlendiriliyorlar" şeklinde konuştu. Genel merkezdeki güvenlik önlemlerinin dahi bu kirli çark için nasıl kullanıldığına dikkat çeken Selvi, "CHP Genel Merkezi akıllı bina olduğu için asansörün düğmesine basıp her yere çıkamıyorsunuz, 6. kat kartla çıkılan yerlerden biri. Gökhan Böcek oraya çıkıyor ve parayı teslim ediyor" ifadelerini kullandı.

Rüşvet trafiğinin Ankara ayağı, detaylı bir takip planı gibi işlenmiş durumda (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Rüşvet trafiğinin Ankara ayağı, detaylı bir takip planı gibi işlenmiş durumda (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

"ZIP ZIP ALİ" VE KILIÇDAROĞLU'NA BEDDUA SEANSLARI

CHP içerisindeki bir diğer önemli figür olan Ali Mahir Başarır hakkındaki iddialar ise partideki hiyerarşik saygının nasıl yerle bir olduğunu gösteriyor. Parti içinde kendisine "Zıp Zıp Ali" lakabının takıldığını hatırlatan Selvi, "Ali Mahir Başarır, Genel Başkan'a hakaretten dolayı, Kılıçdaroğlu kurultayı kaybettiğinde salonda sevincinden zıplıyordu. En sonunda işi hakaretten bedduaya kadar götürdü" sözleriyle Başarır'ın parti yönetimindeki tutumunu aktardı.

ADANA'DA 1 MİLYON DOLARLIK HAK EDİŞ OPERASYONU

Yolsuzluk iddialarının bir diğer ucu ise Adana'dan Ankara'ya uzanıyor. Burhanettin Bulut ve Özgür Özel arasındaki yakın dostluğun rüşvet çarkında nasıl bir rol oynadığına dair şok edici iddialara ilişkin konuşan Selvi, Aziz İhsan Aktaş'ın itiraflarına dayandırılan olayda, "Burhanettin Bulut benden 1 milyon dolar istedi. Ben de şu bankadan, şu hesaplardan bu kadar parayı çektim, verdim" ifadeleriyle rüşvetin detaylarının ortaya çıktığını söyledi. Öte yandan Burhanettin Bulut'un Özgür Özel ile eski ev arkadaşı ve meslektaş olmasının, bu ilişkiler ağındaki önemine vurgu yapıldı.

Selvi, Burhanettin Bulut ve Özgür Özel arasındaki yakın dostluğun rüşvet çarkında nasıl bir rol oynadığına dair şok edici iddialara ilişkin konuştu (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Selvi, Burhanettin Bulut ve Özgür Özel arasındaki yakın dostluğun rüşvet çarkında nasıl bir rol oynadığına dair şok edici iddialara ilişkin konuştu (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

PARA KULELERİ VE DOKUNULMAZLIK KALKANI: TURAN TAŞKIN ÖZER

Siyasetin merkezindeki en büyük depremlerden biri de Turan Taşkın Özer hakkında hazırlanan fezlekelerle yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun eski avukatı olan Özer'in, "para kuleleri" skandalında kilit rol oynadığı öne sürülüyor. İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından önceden haber alındığını ve bir eko-sistem kurulduğunu belirten Selvi, "Müteahhit ve bürokratların üzerindeki kirli paranın, milletvekili dokunulmazlığı olduğu için Turan Taşkın Özer'e teslim edilmesi talimatı verildi" şeklinde konuştu.

KİRLİ PARAYI MİLLETVEKİLİ ARACIYLA TAŞIDILAR

Dokunulmazlığın rüşveti gizlemek için bir kalkan olarak kullanıldığı iddiası, skandalın boyutunu "tarihi bir tanıklık" seviyesine taşıyor. Tanık ifadelerine dayandırılan dehşet anlarını aktaran konuşmacı, "Parayı aldık ama milletvekili dokunulmazlığına haiz olduğu ve milletvekili kartı olduğu için Turan Taşkın Özer'in aracıyla taşıdık, onun aracılığıyla götürdük" ifadelerini kullandı. Bu yöntemin, paraların aranmadan ve takibe takılmadan transfer edilmesi için özellikle seçildiği vurgulandı. CHP'nin zirvesine uzanan bu rüşvet, yolsuzluk ve kirli pazarlık ağının sarsıcı detayları, siyasetin ne denli derin bir çukura sürüklendiğini kanıtlar nitelikte.

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