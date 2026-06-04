Özel dönemi CHP’sine çifte standart tepkisi: Rüşvetçiye değil eleştirene kapı gösterildi

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan tasfiyelerin perde arkasındaki gerçekler ateş hattındaki iddialarla sarsılıyor. Partinin sembol isimlerinden Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi isimlerin neden hedef tahtasına oturtulduğu netleşti. Gazeteci Abdülkadir Selvi , "Bunların ortak bir özelliği var; bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yolsuzluk, hırsızlık ve gayriahlaki ilişkilerle ilgili eleştirilerde bulunan isimler" ifadelerini kullandı. Bu isimlerin yolsuzluk yaptıkları için değil, tam tersine partideki yolsuzluk çarkına çomak soktukları için ihraç edildiğini belirten Selvi, "Bunlar yolsuzluk yaptığı için ya da rüşvet aldığı için ihraç edilen isimler değildi. Sadece muhalif oldukları gerekçesiyle kapıya kondular" şeklinde konuştu.

CHP'de mutlak butlan tartışmaları ve olası ihraç süreçleri gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken, parti içindeki krizlere ilişkin yeni iddialar da peş peşe gündeme geliyor. A Haber'de konuşan Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'de son dönemde yeniden tartışma konusu olan yolsuzluk, rüşvet ve etik ihlali iddialarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan tasfiyelerin perde arkasındaki gerçekler ateş hattındaki iddialarla sarsılıyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

RÜŞVETÇİYE DEĞİL ELEŞTİRENE KAPI GÖSTERİLDİ

CHP yönetiminin rüşvet ve yolsuzluk iddiaları karşısında takındığı tavır, dehşet verici bir çifte standardı da gözler önüne seriyor. Parti içinde rüşvet trafiğini itiraf edenlerin ödüllendirildiğini, karşı çıkanların ise cezalandırıldığını vurgulayan Selvi, "Rüşvet aldım, rüşvet verdim diyen 34 delege var, bunların hiçbirisini ihraç etmediler. Ancak 'CHP kirleniyor, Atatürk'ün partisine bunlar yakışmıyor' diye eleştiri getirenleri anında kapıya koydular" sözleriyle partideki etik çöküşün boyutlarını aktardı.

ANTALYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN MİLYON EUROLUK PAZARLIK

CHP koridorlarındaki en çarpıcı iddialardan biri de Veli Ağbaba ve Muhittin Böcek arasında yaşandığı iddia edilen milyon euroluk pazarlık oldu. Sıcak temasın ayrıntılarını paylaşan Selvi, "Muhittin Böcek tekrar aday gösterilsin diye Veli Ağbaba, iddiaya göre Muhittin Böcek ve ailesinden 1 milyon euro istiyor" ifadelerini kullandı. Adeta bir polisiye filmi andıran bu devasa rüşvetin teslimat sürecine ilişkin konuşan Selvi, Gökhan Böcek'in bu parayı bir çantaya koyarak Ankara'ya götürdüğünü, 1A ve 1B koltuklarında seyahat edildiği ve gece yarısı hareketiyle paranın teslim edildiği iddiasını dile getirdi.