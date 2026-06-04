Özel dönemi CHP’sine çifte standart tepkisi: Rüşvetçiye değil eleştirene kapı gösterildi
CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu’nun disiplin kurulu toplantısının ardından parti içinde ihraç edilecek isimler merak konusu oldu. A Haber’de konuşan Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP’de son dönemde yeniden gündeme gelen yolsuzluk, rüşvet ve etik tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Selvi, parti içinde yaşanan krizlerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını, eleştiren isimlerin ise tasfiye edildiği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı. Milyon dolarlık çantalar, milletvekili dokunulmazlığı tartışmaları ve "para kuleleri" olarak anılan skandalların siyasi gündemdeki yerini koruduğunu belirtti.
CHP'de mutlak butlan tartışmaları ve olası ihraç süreçleri gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken, parti içindeki krizlere ilişkin yeni iddialar da peş peşe gündeme geliyor. A Haber'de konuşan Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'de son dönemde yeniden tartışma konusu olan yolsuzluk, rüşvet ve etik ihlali iddialarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
CHP'DE ELEŞTİRENLER TASFİYE EDİLİYOR
Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan tasfiyelerin perde arkasındaki gerçekler ateş hattındaki iddialarla sarsılıyor. Partinin sembol isimlerinden Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi isimlerin neden hedef tahtasına oturtulduğu netleşti. Gazeteci Abdülkadir Selvi, "Bunların ortak bir özelliği var; bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu yolsuzluk, hırsızlık ve gayriahlaki ilişkilerle ilgili eleştirilerde bulunan isimler" ifadelerini kullandı. Bu isimlerin yolsuzluk yaptıkları için değil, tam tersine partideki yolsuzluk çarkına çomak soktukları için ihraç edildiğini belirten Selvi, "Bunlar yolsuzluk yaptığı için ya da rüşvet aldığı için ihraç edilen isimler değildi. Sadece muhalif oldukları gerekçesiyle kapıya kondular" şeklinde konuştu.
RÜŞVETÇİYE DEĞİL ELEŞTİRENE KAPI GÖSTERİLDİ
CHP yönetiminin rüşvet ve yolsuzluk iddiaları karşısında takındığı tavır, dehşet verici bir çifte standardı da gözler önüne seriyor. Parti içinde rüşvet trafiğini itiraf edenlerin ödüllendirildiğini, karşı çıkanların ise cezalandırıldığını vurgulayan Selvi, "Rüşvet aldım, rüşvet verdim diyen 34 delege var, bunların hiçbirisini ihraç etmediler. Ancak 'CHP kirleniyor, Atatürk'ün partisine bunlar yakışmıyor' diye eleştiri getirenleri anında kapıya koydular" sözleriyle partideki etik çöküşün boyutlarını aktardı.
ANTALYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN MİLYON EUROLUK PAZARLIK
CHP koridorlarındaki en çarpıcı iddialardan biri de Veli Ağbaba ve Muhittin Böcek arasında yaşandığı iddia edilen milyon euroluk pazarlık oldu. Sıcak temasın ayrıntılarını paylaşan Selvi, "Muhittin Böcek tekrar aday gösterilsin diye Veli Ağbaba, iddiaya göre Muhittin Böcek ve ailesinden 1 milyon euro istiyor" ifadelerini kullandı. Adeta bir polisiye filmi andıran bu devasa rüşvetin teslimat sürecine ilişkin konuşan Selvi, Gökhan Böcek'in bu parayı bir çantaya koyarak Ankara'ya götürdüğünü, 1A ve 1B koltuklarında seyahat edildiği ve gece yarısı hareketiyle paranın teslim edildiği iddiasını dile getirdi.
ANKARA'DA GECE YARISI TRAFİĞİ: ADRES SHERATON OTEL
Rüşvet trafiğinin Ankara ayağı, detaylı bir takip planı gibi işlenmiş durumda. Paranın teslimat sürecindeki teknik detayları aktaran Abdülkadir Selvi, "Gece 02:00'de Ankara Sheraton Otel'e giriş yapıyorlar. Sabah kalkınca Veli Ağbaba ile irtibat kuruyorlar ve CHP Genel Merkezi'nde 6. katta bir isme yönlendiriliyorlar" şeklinde konuştu. Genel merkezdeki güvenlik önlemlerinin dahi bu kirli çark için nasıl kullanıldığına dikkat çeken Selvi, "CHP Genel Merkezi akıllı bina olduğu için asansörün düğmesine basıp her yere çıkamıyorsunuz, 6. kat kartla çıkılan yerlerden biri. Gökhan Böcek oraya çıkıyor ve parayı teslim ediyor" ifadelerini kullandı.