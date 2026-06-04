Özel "iğrenç bıyıklı" demişti! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez A Haber'e konuştu

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, salı günü TBMM'de yaptığı grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'e "iğrenç bıyıklı" diyerek hakaret etmesi siyaset kulislerinde tepkilere neden olmuştu. Atakan Sönmez, Özel'in aşağılayıcı sözlerine ilişkin sessizliğini bozarak ilk kez A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Sönmez söz konusu olaya ilişkin "Cevap vermem doğru olmaz. Özgür Özel partimizin bir milletvekilidir." ifadelerinin kullandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Asliye Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel, salı günü TBMM'de yaptığı konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i hedef alarak "iğrenç bıyıklı" ve "berduş" diyerek hakaret etmişti.

Özel'in sarf ettiği aşağılayıcı ifadeleri siyaset gündeminde tepki çekerken, sessizliğini koruyan Atakan Sönmez konuyla ilgili ilk kez A Haber'e konuştu.

ATAKAN SÖNMEZ'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından basın danışmanı görevine başlayan Atakan Sönmez, Özgür Özel'in şahsına yönelik ağır sözlerine ilişkin sessizliğini bozarak ilk kez A Haber'e konuştu.

Atakan Sönmez "iğrenç bıyıklı" hakaretlerine yönelik Özgür Özel'e "Cevap vermem doğru olmaz. Özgür Özel partimizin bir milletvekilidir." ifadelerinin kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN ÖZÜR DİLEMESİ GEREKİR"

A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Gazeteci Dr. Murat Özeri Özgür Özel'in her geçen gün skandallara imza atarak kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

CHP içindeki üslup sorununa ve Özgür Özel'in tavırlarına dikkat çeken Murat Özer, "Hala özür dilemedi ya çok tuhaf. Ben onu bir anda ağzından çıkmış gibi düşündüm, hemen peşinden özür dileyeceğini düşündüm ama asla dilemedi" ifadelerini kullandı.

CHP'DE KONTROL KAYBI

Partideki kontrol sorununun sadece Özgür Özel ile sınırlı kalmadığını belirten Murat Özer, "Bir kontrol problemi yaşıyorlar; sadece Özgür Bey'de değil, Ali Mahir Başarır'da, hepsinde bir kontrol sorunu var" değerlendirmesinde bulundu.



"ÖZGÜR ÖZEL'İN UTANMASI GEREKİRDİ"

CHP Basın Danışmanı Atakan Sönmez'in açıklamalarını değerlendiren Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, "Atakan Sönmez, Özgür Özel'in göstermediği duruşu ve olgunluğu gösteriyor. Atakan Bey, Özgür Özel için 'Partimizin bir milletvekilidir' demiş. Özgür Özel'in bundan utanması gerekirdi" ifadelerini kullandı.