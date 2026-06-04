Kılıçdaroğlu kimleri ihraç defterine not etti? 8 isim için tasfiye iddiası

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddiayı değerlendiren program sunucusu Melih Altınok, "Özgür Özel bugün bir açıklama yaptı ve oldukça ilginç bir detayı paylaştı. Ekrem Bey'in yargı süreciyle ilgili o kritik günlerde Kemal Bey'in, İmamoğlu'nun eşiyle görüştüğü ve 'Bir olalım, Özgür Özel'i indirelim ve Ekrem Bey ile yola devam edelim, Ekrem Bey Genel Başkan olsun' dediği öne sürülüyor" ifadelerini kullandı. Altınok, bu çarpıcı iddianın CHP içindeki yankılarını sorgulayarak, "Bu konu CHP'liler arasında gerçekten konuşuldu mu? Özgür Özel neden şimdi böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu?" sözleriyle Ankara kulislerindeki o sıcak temasın perde arkasına dikkat çekti.

Parti içindeki güç savaşının yeni bir safhaya geçtiğini belirten İlter Yeşiltaş, "Şu an gelinen noktada, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan veya onu destekleyen isimler arasında çok çarpıcı bir söylem dillendiriliyor. Bu kesimler, Özgür Özel'in bir an önce Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılması gerektiğini savunuyorlar" sözleriyle CHP içindeki o büyük çatlağı gözler önüne serdi. Yeşiltaş, partililerin bu yoldaşlığın partiye zarar verdiğini düşündüğünü ifade ederek , "Bu yoldaşlık artık iyiye gitmiyor, bu sürece bir son verilmeli şeklinde cümleler kuruluyor" ifadelerini kullandı.

CHP içindeki liderlik tartışmalarının kökenine inen A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş , "Kurultay sürecinde bu durum aslında açıkça konuşuluyordu. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın duran ve onunla uzun yıllardır siyaset yapan isimler, İmamoğlu'na 'Partinin başına artık siz geçmelisiniz' diyerek net bir baskı uyguluyorlardı" şeklinde konuştu. Yeşiltaş, bu baskıların sadece birer iddiadan ibaret olmadığını, partinin karar mekanizmalarında ciddi bir karşılığı olduğunu vurguladı.

İlter Yeşiltaş, ʺÖzellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan veya onu destekleyen isimler arasında çok çarpıcı bir söylem dillendiriliyor. Özgür Özel'in bir an önce Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılması gerektiğini savunuyorlarʺ dedi (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDAKİ DERİN ÇATLAK

CHP kulislerindeki "vesayet" tartışmalarına da değinen İlter Yeşiltaş, "Milletvekilleri arasında, Özgür Özel'in eğer Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden çıkabilir ve ondan bağımsız hareket edebilirse çok daha başarılı bir siyasetçi olabileceğini düşünenler var. Özel'in tek başına çok daha büyük işler yapabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor" şeklinde konuştu. Yeşiltaş, bu görüşün meclis grubunda ve parti teşkilatlarında ciddi bir taraftar topladığını belirterek, CHP'li vekillerin "Özgür Özel kendi yolunu çizmeli" dediğini aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "YOLA DEVAM" MESAJI

Tüm bu baskı ve operasyon iddialarına rağmen Özgür Özel'in geri adım atmadığını belirten İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel'in tavrı çok net. Ben Ekrem İmamoğlu ile birlikte bu yola çıktım ve bu yolu sonuna kadar onunla birlikte yürümeye devam edeceğim şeklinde mesajlar veriyor, hatta bu konuda resmi açıklamalar yapıyor" sözleriyle Özel'in mevcut konumunu koruma kararlılığını ifade etti. Ancak Yeşiltaş, kulislerdeki o büyük gerilimin altını çizerek, "Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki bu ilişki biçimi sert şekilde eleştiriliyor ve bu kopuşun yaşanması gerektiğini düşünen milletvekillerinin sayısı her geçen gün artıyor" diyerek CHP'deki 'sıcak temas' ve 'ateş hattı' atmosferinin süreceğine işaret etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU HAKKINDA PİŞMANILIĞI VAR"

Yeşiltaş, öte yandan Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisine değinerek "Kemal Kılıçdaroplu'nun Ekrem İmamoğlu konusunda bir pişmanlığının olduğu da ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.