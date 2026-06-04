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Kılıçdaroğlu kimleri ihraç defterine not etti? 8 isim için tasfiye iddiası

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu kimleri ihraç defterine not etti? 8 isim için tasfiye iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kriz büyüyor! Kulisleri hareketlendiren iddialara göre Kemal Kılıçdaroğlu, belediyelere yönelik kapsamlı bir denetim süreci ve parti içindeki değişimci kanada karşı yeni adımlar için hazırlıklarını hızlandırdı. Konuya ilişkin canlı yayında konuşan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Kılıçdaroğlu’nun masasındaki olası ihraç listesini açıkladı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş ise Özgür Özel’in liderliğine ilişkin senaryoları ve Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu konusunda pişmanlık yaşadığı yönündeki kulis bilgilerini değerlendirdi.

CHP'de 38. Kurultay'a ilişkin verilen mutlak butlan kararı sonrası yaşanan liderlik krizi ana muhalefet içinde derinleşiyor. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ilişki parti kulislerinde tartışılmaya devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden geldiği öne sürülen hamle siyaset gündemine düştü.

"ÖZGÜR ÖZEL DEVRE DIŞI MI BIRAKILMAK İSTENDİ?"

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddiayı değerlendiren program sunucusu Melih Altınok, "Özgür Özel bugün bir açıklama yaptı ve oldukça ilginç bir detayı paylaştı. Ekrem Bey'in yargı süreciyle ilgili o kritik günlerde Kemal Bey'in, İmamoğlu'nun eşiyle görüştüğü ve 'Bir olalım, Özgür Özel'i indirelim ve Ekrem Bey ile yola devam edelim, Ekrem Bey Genel Başkan olsun' dediği öne sürülüyor" ifadelerini kullandı. Altınok, bu çarpıcı iddianın CHP içindeki yankılarını sorgulayarak, "Bu konu CHP'liler arasında gerçekten konuşuldu mu? Özgür Özel neden şimdi böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu?" sözleriyle Ankara kulislerindeki o sıcak temasın perde arkasına dikkat çekti.

Melih Altınok, Özgür Özel'in devre dışı bırakılmak istendiği iddialarını değerlendirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Melih Altınok, Özgür Özel'in devre dışı bırakılmak istendiği iddialarını değerlendirdi (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

İMAMOĞLU'NA "GENEL BAŞKAN OL" BASKISI VE KURULTAY SÜRECİNDEKİ KRİTİK HAMLE

CHP içindeki liderlik tartışmalarının kökenine inen A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Kurultay sürecinde bu durum aslında açıkça konuşuluyordu. Özellikle Ekrem İmamoğlu'na yakın duran ve onunla uzun yıllardır siyaset yapan isimler, İmamoğlu'na 'Partinin başına artık siz geçmelisiniz' diyerek net bir baskı uyguluyorlardı" şeklinde konuştu. Yeşiltaş, bu baskıların sadece birer iddiadan ibaret olmadığını, partinin karar mekanizmalarında ciddi bir karşılığı olduğunu vurguladı.

SAVAŞ BALTALARI ÇEKİLDİ: "ÖZGÜR ÖZEL İLE İMAMOĞLU'NUN YOLLARI AYRILMALI"

Parti içindeki güç savaşının yeni bir safhaya geçtiğini belirten İlter Yeşiltaş, "Şu an gelinen noktada, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan veya onu destekleyen isimler arasında çok çarpıcı bir söylem dillendiriliyor. Bu kesimler, Özgür Özel'in bir an önce Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılması gerektiğini savunuyorlar" sözleriyle CHP içindeki o büyük çatlağı gözler önüne serdi. Yeşiltaş, partililerin bu yoldaşlığın partiye zarar verdiğini düşündüğünü ifade ederek, "Bu yoldaşlık artık iyiye gitmiyor, bu sürece bir son verilmeli şeklinde cümleler kuruluyor" ifadelerini kullandı.

İlter Yeşiltaş, ʺÖzellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan veya onu destekleyen isimler arasında çok çarpıcı bir söylem dillendiriliyor. Özgür Özel'in bir an önce Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılması gerektiğini savunuyorlarʺ dedi (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)İlter Yeşiltaş, ʺÖzellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan veya onu destekleyen isimler arasında çok çarpıcı bir söylem dillendiriliyor. Özgür Özel'in bir an önce Ekrem İmamoğlu'ndan ayrılması gerektiğini savunuyorlarʺ dedi (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

MİLLETVEKİLLERİ ARASINDAKİ DERİN ÇATLAK

CHP kulislerindeki "vesayet" tartışmalarına da değinen İlter Yeşiltaş, "Milletvekilleri arasında, Özgür Özel'in eğer Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinden çıkabilir ve ondan bağımsız hareket edebilirse çok daha başarılı bir siyasetçi olabileceğini düşünenler var. Özel'in tek başına çok daha büyük işler yapabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor" şeklinde konuştu. Yeşiltaş, bu görüşün meclis grubunda ve parti teşkilatlarında ciddi bir taraftar topladığını belirterek, CHP'li vekillerin "Özgür Özel kendi yolunu çizmeli" dediğini aktardı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "YOLA DEVAM" MESAJI

Tüm bu baskı ve operasyon iddialarına rağmen Özgür Özel'in geri adım atmadığını belirten İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel'in tavrı çok net. Ben Ekrem İmamoğlu ile birlikte bu yola çıktım ve bu yolu sonuna kadar onunla birlikte yürümeye devam edeceğim şeklinde mesajlar veriyor, hatta bu konuda resmi açıklamalar yapıyor" sözleriyle Özel'in mevcut konumunu koruma kararlılığını ifade etti. Ancak Yeşiltaş, kulislerdeki o büyük gerilimin altını çizerek, "Özellikle Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki bu ilişki biçimi sert şekilde eleştiriliyor ve bu kopuşun yaşanması gerektiğini düşünen milletvekillerinin sayısı her geçen gün artıyor" diyerek CHP'deki 'sıcak temas' ve 'ateş hattı' atmosferinin süreceğine işaret etti.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İMAMOĞLU HAKKINDA PİŞMANILIĞI VAR"

Yeşiltaş, öte yandan Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisine değinerek "Kemal Kılıçdaroplu'nun Ekrem İmamoğlu konusunda bir pişmanlığının olduğu da ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

Tüm bu baskı ve operasyon iddialarına rağmen Özgür Özel'in geri adım atmadığını belirten İlter Yeşiltaş, Özel'in konuya ilişkin tavrının net olduğunu söyledi (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Tüm bu baskı ve operasyon iddialarına rağmen Özgür Özel'in geri adım atmadığını belirten İlter Yeşiltaş, Özel'in konuya ilişkin tavrının net olduğunu söyledi (Fotoğraf: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

OLASI İHRAÇ LİSTESİ GÜNDEM OLDU

CHP içindeki iktidar savaşı yeni bir boyuta evrilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine bayrak açan isimleri partiden koparmak için düğmeye bastığı iddia edildi. Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, elindeki listeyi göstererek, "Kemal Bey'e yakın bir isimden aldığım bir liste bu isimler. Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Umut Akdoğan ve Gökhan Zeybek. Bu isimlerin ihraç edilmesi Kemal Bey için olmazsa olmaz" ifadelerini kullandı. Daşdemir'in açıkladığı bu isimlerin partinin yönetim kademesinde ve Meclis grubunda kritik görevlerde bulunması, operasyonun ne denli derin ve kapsamlı olduğunu gözler önüne serdi.

CHP'DE PARÇALANMA KAÇINILMAZ: YENİ PARTİ YOLDA MI?

Siyaset arenasındaki bu sıcak temas, partinin bölünüp bölünmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. Gazeteci Dr. Murat Özer, olası ihraçların siyasi sonuçlarını değerlendirirken, "Zaten bu isimler ihraç edilirse kesinlikle parti kurulur. Parti kurun demek bu zaten" şeklinde konuştu. Özer'in bu çıkışına destek veren Hilmi Daşdemir, "Bir defa parti kurmama ihtimalleri sıfır gibi bir şey, mutlaka parti kuracaklar. Amaçları, az önce Fatma Hocam da biraz değindi, burada direnerek 'biz CHP'den gönderildik, biz CHP'liyiz ama başka bir parti kurmaya zorlandık' gibi bir odakları olacak" sözleriyle aktardı. Daşdemir, bu grubun kendilerini 'mağdur' olarak konumlandırıp CHP tabanından kopuşu meşrulaştırmaya çalışacaklarını iddia etti.

Siyaset arenasındaki bu sıcak temas, partinin bölünüp bölünmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Siyaset arenasındaki bu sıcak temas, partinin bölünüp bölünmeyeceği sorusunu da beraberinde getirdi. (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

SİYASETTE EKSEN TARTIŞMASI: YENİ OLUŞUMUN RENGİ NE OLACAK?

Yeni kurulması muhtemel partinin siyasi yelpazedeki yeri ise büyük bir merak konusu haline geldi. Hilmi Daşdemir, kurulacak yapının kimliği üzerine, "Orada da karşımıza iki tartışma çıkacak. Merkez bir parti mi olacak bu parti, yoksa yine sosyal demokrat mı olacak? Demokratik sol diye bir şey yok zaten artık. Sosyal demokrat mı olacak yoksa daha sol mu olacak?" ifadeleriyle belirsizliğe dikkat çekti. Bu noktada devreye giren Melih Altınok, "Ama iktidar perspektifleri yok mu? Yani ikinci alternatifi seçmek kendilerini korumaya almak için küçük bir parti hedeflemeleri anlamına gelir ama 'iktidar perspektifimiz var' diyordu Özgür Özel. Dolayısıyla daha merkez bir parti hedefliyor olabilirler" şeklinde konuşarak, 'değişimci' kanadın daha geniş kitlelere hitap etme arzusunu vurguladı.

HDP DESTEĞİ VE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNE DAİR ÇARPICI İDDİA

Tartışmanın en can alıcı noktalarından biri de terörle iltisaklı yapılarla olan ilişkiler ve geçmişteki söylemler oldu. Hilmi Daşdemir, HDP desteği ve 'terörist Türkiye' tartışmalarına değinerek, "Orada bazı isimler diyor ki 'kim olursa olsun zaten biz Cumhurbaşkanlığını kazanırız'. HDP de yanımızda durursa eskisi gibi diye bir varsayım da var. Ama burada HDP'nin nerede duracağı ki destek verdiler HDP'liler. HDP'liler aslında kim? Hangi HDP ya da? Bu tartışmalar da yapılıyor" dedi. Daşdemir konuşmasının devamında, "Terörist Türkiye süreciyle ilgili bu tür çıkışlar da var. Sayın Bahçeli'nin endişelerinden birisi, Özgür Bey'in işte 'terörist Türkiye' sürecine destek veriyordu, bugün ne olur gibi bir endişesi de olabilir. Ama ben kuvvetle muhtemel Kemal Bey'in de bu sürece destek vermesini bekliyorum" sözleriyle, siyasetin ateş hattındaki gerilimi ve beklenen stratejik hamleleri özetledi.

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