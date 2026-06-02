FETÖ emretti Özgür Özel siyasette yükseldi! Enis Uludemir'den İmamoğlu ve Özel hakkında çarpıcı iddialar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Özgür Özel hakkında geçmiş yıllarda ifade veren itirafçı eski FETÖ üyesi Enis Uludemir'den dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. Uludemir'in ifadesinde Özel'in FETÖ tarafından siyasete nasıl sokulduğu, Ekrem İmamoğlu'nun mahrem toplantılardaki rolü, milyonlarca liralık rüşvet ve susturma videoları ile İBB kasasından soğuk cüzdanlarla yurt dışına kaçırılan kripto paralar tek tek deşifre edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği iddia edilen FETÖ çıkışı siyaset gündeminde bomba etkisi oluşturdu.
FETÖ ile iltisaklı eski Manisa İş Adamları Derneği (MASİAD) mütevelli heyeti üyesi Enis Uludemir, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası verdiği ifadelerinde CHP eski Genel Başkanı Özgür Özel'in FETÖ bağlantılarını ifşa eden itiraflarda bulunmuştu.
Uludemir'in geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla yeni bir ifade daha verdiği ortaya çıktı. Uludemir, FETÖ örgüt içerisinde görev aldığı dönemde bizzat şahit olduğu ve dahil olduğu süreçleri savcılığa anlattı.
MANİSA'YA YOĞUNLAŞILDI
Sabah'ın haberine göre Uludemir, eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Uludemir'in ifadesine göre süreç, 2008 yılında Fetullah Gülen'in Amerika'dan gönderdiği bir videonun mütevelli heyetine izletilmesiyle başladı.
Gülen'in "devletin bütün kan damarlarında olunması ve muhalif partilerin ele geçirilmesi" talimatı üzerine, Manisa'da muhalif kesim içinden siyasete uygun isimlerin tespiti için bir çalışma başlatıldı.