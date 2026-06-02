ÖZEL'İN İSMİ SİYASETE EHİL KİŞİLER LİSTESİNDE



Tanık Uludemir, bu kapsamda kendisinin hazırladığı 20 kişilik "siyasete ehil kişiler" listesine Özgür Özel'in ismini "Eczacı" notuyla eklediğini ve bu listenin Amerika'daki "mahrem yapılanmaya" gönderildiğini iddia etti.

Bu tespitten kısa süre sonra Özel, 2009 yerel seçimlerinde CHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı yapıldı ve Uludemir'in iddiasına göre seçim sürecinde örgütten ciddi finansal destek aldı.

ÖZEL İDDİALARINI GERİ ÇEK 2.5 MİLYON TL VE KIZINA TBMM'DE İŞ VERELİM



İfadede yer alan bir diğer vahim iddia ise 2023 yılına dayanıyor. Uludemir, Özgür Özel'in danışmanı olduğu belirtilen Demirhan Gözaçan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in bacanağı Kadir isimli şahsın kendisiyle irtibat kurduğunu öne sürdü.





İddiaya göre Gözaçan'ın da arasında olduğu bu şahıslar yüz yüze yapılan görüşmelerde, Uludemir'den "Özgür Özel'in FETÖ ile bağlantısı olmadığına dair bir video çekmesini" istediler. Uludemir, bu videoyu çekmesi karşılığında kendisine 2.5 milyon TL para ve kızına belediye veya TBMM'de iş vaat edildiğini, reddedince de ailesiyle tehdit edildiğini savundu.