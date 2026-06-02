FETÖ emretti Özgür Özel siyasette yükseldi! Enis Uludemir'den İmamoğlu ve Özel hakkında çarpıcı iddialar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Özgür Özel hakkında geçmiş yıllarda ifade veren itirafçı eski FETÖ üyesi Enis Uludemir'den dikkat çeken yeni açıklamalar geldi. Uludemir'in ifadesinde Özel'in FETÖ tarafından siyasete nasıl sokulduğu, Ekrem İmamoğlu'nun mahrem toplantılardaki rolü, milyonlarca liralık rüşvet ve susturma videoları ile İBB kasasından soğuk cüzdanlarla yurt dışına kaçırılan kripto paralar tek tek deşifre edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" şeklinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu kastettiği iddia edilen FETÖ çıkışı siyaset gündeminde bomba etkisi oluşturdu.

FETÖ ile iltisaklı eski Manisa İş Adamları Derneği (MASİAD) mütevelli heyeti üyesi Enis Uludemir, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası verdiği ifadelerinde CHP eski Genel Başkanı Özgür Özel'in FETÖ bağlantılarını ifşa eden itiraflarda bulunmuştu.

FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA
Uludemir'in geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 'tanık' sıfatıyla yeni bir ifade daha verdiği ortaya çıktı. Uludemir, FETÖ örgüt içerisinde görev aldığı dönemde bizzat şahit olduğu ve dahil olduğu süreçleri savcılığa anlattı.

MANİSA'YA YOĞUNLAŞILDI

Sabah'ın haberine göre Uludemir, eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Uludemir'in ifadesine göre süreç, 2008 yılında Fetullah Gülen'in Amerika'dan gönderdiği bir videonun mütevelli heyetine izletilmesiyle başladı.

Gülen'in "devletin bütün kan damarlarında olunması ve muhalif partilerin ele geçirilmesi" talimatı üzerine, Manisa'da muhalif kesim içinden siyasete uygun isimlerin tespiti için bir çalışma başlatıldı.

ÖZEL'İN İSMİ SİYASETE EHİL KİŞİLER LİSTESİNDE

Tanık Uludemir, bu kapsamda kendisinin hazırladığı 20 kişilik "siyasete ehil kişiler" listesine Özgür Özel'in ismini "Eczacı" notuyla eklediğini ve bu listenin Amerika'daki "mahrem yapılanmaya" gönderildiğini iddia etti.

Bu tespitten kısa süre sonra Özel, 2009 yerel seçimlerinde CHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı yapıldı ve Uludemir'in iddiasına göre seçim sürecinde örgütten ciddi finansal destek aldı.

ÖZEL İDDİALARINI GERİ ÇEK 2.5 MİLYON TL VE KIZINA TBMM'DE İŞ VERELİM

İfadede yer alan bir diğer vahim iddia ise 2023 yılına dayanıyor. Uludemir, Özgür Özel'in danışmanı olduğu belirtilen Demirhan Gözaçan ve geçtiğimiz yıl vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in bacanağı Kadir isimli şahsın kendisiyle irtibat kurduğunu öne sürdü.

İddiaya göre Gözaçan'ın da arasında olduğu bu şahıslar yüz yüze yapılan görüşmelerde, Uludemir'den "Özgür Özel'in FETÖ ile bağlantısı olmadığına dair bir video çekmesini" istediler. Uludemir, bu videoyu çekmesi karşılığında kendisine 2.5 milyon TL para ve kızına belediye veya TBMM'de iş vaat edildiğini, reddedince de ailesiyle tehdit edildiğini savundu.

CHP'YE ALDIRDIKLARINI FETÖ SEÇTİ

Uludemir ayrıca ifadesinde, "Belediye seçimlerinden sonra Özgür Özel seçimi kazanamasa da çeşitli medya platformlarında iş insanlarından oluşan 250 kişilik bir üyeyi CHP'ye kazandırdığından bahsetmişti. O dönem ifadesinde bahsettiği bu 250 kişinin hepsi FETÖ tarafından yapılan çalışmalar sonucu belirlenen isimlerdir. Bunların içerisinde kamuoyu tarafından bilinen en tanıdık isimler Ziya Tay ve Ferdi Zeyrek'tir. Hatta Ziya Tay FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan yargılanıp hüküm giymiştir" diye konuştu.

MUSTAFA ÖZCAN'LA ALMANYA'DA SIR GÖRÜŞME YÜKLÜ MİKTARDA PARA

Uludemir, can güvenliği endişesiyle gittiği Kırgızistan'da, örgütün mahrem yapılanmasında yer alan isimlerle yaptığı görüşmelere de değindi. Bu görüşmelerde, Fetullah Gülen'in ölümünden sonra yerine geçen Mustafa Özcan'ın Almanya'da Özgür Özel ile buluştuğu ve Özel'in Özcan'a biat ederek yüklü miktarda para verdiği bilgisinin kendisine iletildiğini iddia etti.

Uludemir, İBB kasasından çıkarılan yüksek miktardaki paraların kripto para platformları ve soğuk cüzdanlar (Ledger) aracılığıyla yurt dışına transfer edildiğini öne sürdü. Bu bütçenin, Özgür Özel'in olası bir tutuklanma durumunda "yurt dışındaki muhalif lider" olarak konumlandırılması projesi için kullanılacağı iddiası fezlekeye benzer ifadelere yansıdı. Uludemir ayrıca yaptığı mahrem görüşmelerde, yine Özgür Özel'e bir avukatı üzerinden Amerika'da bir ev alındığını söyledi.

TUSKON TOPLANTISINDAN İMAMOĞLU ÇIKTI

İfadede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da dikkat çekici iddialar yer aldı. Uludemir, İmamoğlu'nu 2008 yılında FETÖ'ye müzahir TUSKON'un toplantısı sonrası düzenlenen "özel ve mahrem" bir FETÖ toplantısında bizzat gördüğünü belirtti.

Uludemir, "İmamoğlu'nun bir dönem Samanyolu TV'de yorumcu olarak yer alması, örgütün mahrem toplantılarına bizimle birlikte iştirak etmesini birlikte değerlendirdiğimde Manisa ilinde Özgür Özel için FETÖ tarafından yapılan çalışmalarının bir benzerinin İstanbul ilinde Ekrem İmamoğlu için yapıldığını düşünmekteyim" dedi.

BAŞARIR'IN ÇAKARLI ARACIYLA PARA TOPLANIYORDU

Uludemir ifadesinin sonunda, CHP'li belediyelerden Ali Mahir Başarır'ın çakarlı araçları aracılığıyla düzenli olarak para toplandığı yönünde duyumlar aldığını da savcılığa iletti.

Ayrıca, Özel ve İmamoğlu'nun sadece FETÖ değil, radikal gruplar (Furkan Vakfı bağlantılı isimler) tarafından da desteklendiğini iddia eden fotoğraflar gördüğünü belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uludemir'in ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmesi bekleniyor.

