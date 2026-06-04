A Haber ekranlarında yayınlanan Perde Arkası programında, Yunanistan ile İsrail arasındaki son dönemde artan askeri ve stratejik iş birlikleri ele alındı. Programda, söz konusu yakınlaşmanın bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki muhtemel etkilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Tüm dünya özellikle adım adım yaşananları takip ederken bir yandan da yanı başımızda Yunanistan'la İsrail arasında tehlikeli bir yakınlaşma var. Peki bu yakınlaşmanın sebebi ne? Perde Arkası'na bakalım. İSRAİL KAOSU AB KAPILARINA MI DAYANDI? Askeri anlaşmalar, yapılan tatbikatlar, verilen birliktelik mesajı Atina ve Tel Aviv'i yakınlaştırdı. Ancak bu kritik birliktelik kaosun kapılarını açmış olabilir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Ankara'yı kafaya takmış durumda. Televizyon programlarında Türkiye, medyada Türk savunma sanayii var. Siyasetçiler, analistler, yorumcular korkularını dile getiriyor. Bu süreçte Miçotakis ve Hristodulidis'in en uğrak durağı ise İsrail. Liderler her fırsatta soluğu Tel Aviv'de alıyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis İsrail'de (REUTERS) KORKUYA VE ENDİŞEYE DAYALI ORTAKLIKLAR Korkuya ve endişeye dayalı ortaklıklar kuruluyor. İsrail'le askeri ve stratejik birliktelikler inşa ediliyor ve bu hamleler büyük bir diplomatik başarı olarak kamuoyuna aktarılıyor. "Doğu Akdeniz'den İsrail'le daha güçlüyüz" mesajı veriliyor. Oysa madalyonun iki yüzü var. Bu ilişki sadece Tel Aviv-Atina hattını değil, artık bütün Avrupa'yı ilgilendiriyor. İsrail, Orta Doğu'da kaos yayıyor. Bulunduğu konum itibarıyla etkilediği noktalar sınırlı. Yunanistan ve Rum kesimi İsrail'e sadece siyasi destek vermiyor, aynı zamanda Avrupa'nın jeopolitik kapılarını da açıyor. Atina, İsrail'in arka bahçesi konumuna geliyor. Bu da İsrail'in kaosunu Avrupa'ya kadar ulaştırması anlamına geliyor.