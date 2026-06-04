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PERDE ARKASI | Atina'nın en büyük hatası İsrail dostluğu mu?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
PERDE ARKASI | Atina'nın en büyük hatası İsrail dostluğu mu?

A Haber ekranlarında yayınlanan Perde Arkası programında, Yunanistan ile İsrail arasındaki son dönemde artan askeri ve stratejik iş birlikleri ele alındı. Programda, söz konusu yakınlaşmanın bölgesel ve Avrupa ölçeğindeki muhtemel etkilerine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Tüm dünya özellikle adım adım yaşananları takip ederken bir yandan da yanı başımızda Yunanistan'la İsrail arasında tehlikeli bir yakınlaşma var. Peki bu yakınlaşmanın sebebi ne? Perde Arkası'na bakalım.

İSRAİL KAOSU AB KAPILARINA MI DAYANDI?

Askeri anlaşmalar, yapılan tatbikatlar, verilen birliktelik mesajı Atina ve Tel Aviv'i yakınlaştırdı. Ancak bu kritik birliktelik kaosun kapılarını açmış olabilir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Ankara'yı kafaya takmış durumda. Televizyon programlarında Türkiye, medyada Türk savunma sanayii var. Siyasetçiler, analistler, yorumcular korkularını dile getiriyor. Bu süreçte Miçotakis ve Hristodulidis'in en uğrak durağı ise İsrail. Liderler her fırsatta soluğu Tel Aviv'de alıyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis İsrail'de (REUTERS)İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis İsrail'de (REUTERS)

KORKUYA VE ENDİŞEYE DAYALI ORTAKLIKLAR

Korkuya ve endişeye dayalı ortaklıklar kuruluyor. İsrail'le askeri ve stratejik birliktelikler inşa ediliyor ve bu hamleler büyük bir diplomatik başarı olarak kamuoyuna aktarılıyor. "Doğu Akdeniz'den İsrail'le daha güçlüyüz" mesajı veriliyor.

Oysa madalyonun iki yüzü var. Bu ilişki sadece Tel Aviv-Atina hattını değil, artık bütün Avrupa'yı ilgilendiriyor. İsrail, Orta Doğu'da kaos yayıyor. Bulunduğu konum itibarıyla etkilediği noktalar sınırlı. Yunanistan ve Rum kesimi İsrail'e sadece siyasi destek vermiyor, aynı zamanda Avrupa'nın jeopolitik kapılarını da açıyor. Atina, İsrail'in arka bahçesi konumuna geliyor. Bu da İsrail'in kaosunu Avrupa'ya kadar ulaştırması anlamına geliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başbakanı Nikos Hristodulidis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis (REUTERS)Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başbakanı Nikos Hristodulidis, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis (REUTERS)

NETANYAHU'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun şu sözleri dikkate değer;

"Topraklarımız üzerinden yeniden imparatorluklar kurabileceklerini, hakimiyetlerini geri getirebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum: Unutun bunu, böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin."

İSRAİL AVRUPA'YA DAHA MI YAKINLAŞIYOR?

Limanlar, enerji hatları, askeri tatbikatlar, istihbarat iş birlikleri ve savunma projeleri... İsrail bunları kullanarak Avrupa kıtasına tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar yakınlaşıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz: Bu ortaklığın ayrılmaz bir parçası olarak ilgili bilgileri paylaşıyor, güvenlik ve teknolojik iş birliğini teşvik ediyor, ortak tatbikatlar ve eğitimler düzenliyor ve operasyonel iş birliğini güçlendiriyoruz.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (AFP)İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz (AFP)

AVRUPA'YA UZANABİLECEK KRİZ UYARISI

Şu anda sular durgun. Ancak bölgede dengeler çok kırılgan. Yunanistan'a İsrail yüzünden bir müdahale olması çok muhtemel. Durumun ilginç yanı faturayı sadece Atina ödemez, Avrupa'da bölgesel krizi tetikler. Doğu Akdeniz'den Avrupa'nın merkezine kadar uzanan güvenlik problemleri zinciri oluşur.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, "İsrail'in davranışlarına ilişkin Avrupa Birliği genelinde artan bir öfke var." diyor.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin (EPA)İrlanda Başbakanı Micheal Martin (EPA)

İRAN SAVAŞI ÖRNEĞİ HATIRLATILDI

Peki eğer İsrail'in de dahil olduğu büyük bir bölgesel çatışma daha çıkarsa ne olacak? Atina limanlarını, üslerini ve lojistik ağlarını kapatabilecek mi? Yoksa Tel Aviv'e desteğe mecbur mu kalacak?

İran savaşında gördük. ABD üslerine sahip ülkeler hedef alındı. Muhtemel krizde Yunanistan'daki stratejik noktalar da yine hedeflerden biri olacak. Bu da Avrupa'yı oyuna dahil edecek. Yunanistan'ın İsrail hamlesi sadece kendisinin değil, tüm Avrupa'nın başına bela olacak.

AVRUPA'NIN KAPISINI ÇALABİLECEK KRİZ

Avrupa Birliği yıllardır bu tür kaoslardan uzak. Hatta Orta Doğu'daki krizleri avantaja bile çeviriyor. Ancak Yunanistan'ın gittiği çizgi bu mesafeyi kısaltıyor. Eninde sonunda kriz yaşlı kıtanın kapısını da çalacak gibi duruyor.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis (REUTERS)Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis (REUTERS)

YUNAN SİYASETİNE ETKİLERİ

Öte yandan İsrail'in gölgesi altında yaşamak aynı zamanda Yunan siyasetini de etkiliyor. Ulusal çıkarlar, ittifaklar sadece sözde kalıyor. İsrail, Atina'yı kullanıyor. Yunan siyaseti gittikçe silikleşiyor. Türkiye karşıtı denge unsuru olarak görülen hamle Yunanistan'ı büyük oyuncu değil, oyun sahası haline getiriyor.

Yunanistan Ulusal Savunma Bakanı Nikos Dendias, "İsrail modelini inceledik ve buna dayanarak Yunan Savunma İnovasyon Merkezi'ni kurduk." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis (REUTERS)İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis (REUTERS)

SON DEĞERLENDİRME

Avrupa Birliği şu anda krizi sadece Atina-Ankara hattında olarak değerlendirebilir. Ancak kriz bazen bir ülkenin attığı adımla kendi sınırlarını aşar ve bazen bir ülkenin açtığı kapıdan içeri sadece dostlar girmez.

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