FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı siyaset gündeminde bomba etkisi yaratırken, geçmiş yıllara ait ifade tutanakları, dijital veri ve ByLock yazışması yeniden gündeme gelmeye başladı. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in 2016 yılında savcılığa verdiği ifade tutanağında Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi. Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi." dedi.
CHP Genel Merkezi'nde yaptığı tarihi açıklamalarla gündeme damga vuran Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sızması, rüşvet iddiaları ve parti içi hesaplaşmaya ilişkin sözleri siyaset kulislerine bomba gibi düştü.
"Herkesten hesap soracağım" diyen Kılıçdaroğlu CHP'nin içinde FETÖ ajanları olduğunu söyledi.
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye çıkışı siyaset gündeminde sıcaklığını korurken, 15 Temmuz sonrası yürütülen FETÖ soruşturmalarında Enis Uludemir'in kritik ifadesi yeniden gündeme geldi. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in 2016 yılında savcılığa verdiği ifade tutanaklarında, örgütün Manisa yapılanmasına ilişkin açıklamasında, Özgür Özel hakkında geçen bölümler yeniden siyaseti hareketlendirdi.
Enis Uludemir, "2007-2009 yılları arasında MASİAD yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bu yıllar arasında FETÖ/PDY örgütü üyesiydim. 2009 yılı itibarıyla örgütle bağımı tamamen kopardım" sözleriyle örgüt içerisindeki geçmişini anlattı.
İfadesinde ailesinin de geçmişten itibaren örgüt yapılanması içinde yer aldığını söyleyen Uludemir, FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Halil Karakoç ile akrabalık bağı bulunduğunu belirtti. Enis Uludemir, "Türkiye imamı olan ve terörist Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ/PDY isimli örgütü kuran Halil Karakoç yapılanmanın içindeydi. Kendisi teyzemin kocasıdır" ifadelerini kullandı.
FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA
İfade tutanaklarının en çok dikkat çeken bölümlerinden biri ise Özgür Özel hakkında yer alan detaylar oldu.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair de önemli bilgiler verdi. Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.
"ÖZGÜR ÖZEL FETÖ TARAFINDAN DESTEKLENMEYE BAŞLANDI"
Enis Uludemir verdiği tutanakta "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.
Uludemir, Talat Zurnacı isimli kişinin Özgür Özel ile yakın ilişki içinde olduğunu öne sürerken, CHP içerisindeki bazı isimlerin örgütle temas halinde bulunduğunu belirtti.
"ÖZGÜR ÖZEL CHP İÇERİSİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ"
İfadede, "Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti" değerlendirmesi yer alırken, süreç içerisinde bazı isimlerin siyasi destek verdiği öne sürüldü.
Enis Uludemir ayrıca CHP içerisindeki bazı yapıların örgüt tarafından yönlendirilmeye çalışıldığını iddia ederek, "FETÖ'nün hem maddi hem siyasi ayağı söz konusudur" ifadelerini kullandı.
"FETÖ ÖZGÜR ÖZEL'E MADDİ VE MANEVİ DESTEKLE BULUNMUŞTUR"
Uludemir, Talat Zurnacı isimli kişinin Özgür Özel ile yakın ilişki içinde olduğunu belirterek, "FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermekteydi. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğundan CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli içerisinde eczacılık yapan Özgür ÖZEL 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başladı. Özgür ÖZEL içerisinde bu destekleme parlatma olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY 2007 yılından itibaren Özgür ÖZEL'e maddi ve manevi destekle bulunmuştur. Bu destek aracılığıyla Özgür ÖZEL'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat ZURNACI MASİAD veya başka bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat ZURNACI ile geçici ve CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı üzerine FETÖ/PDY örgütü Talat ZURNACI bu iş için Özgür ÖZEL'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine FETÖ/PDY Özgür ÖZEL üzerine çalışma yapmaya başladı.
Cemaat içerisindeki parlama tabir edilen şekilde Özgür ÖZEL'in halk nezdindeki itibarı arttı. Bu çalışmalar ile Özgür ÖZEL CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 genel seçimlerinde Özgür ÖZEL CHP'den Manisa Milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür ÖZEL'e maddi manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD genel sekreteri Hakan YÖRÜKOĞLU ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür ÖZEL'e sempatik ilişki kontrol etmekteydik.
Bizzat Hakan YÖRÜKOĞLU da bu hususu bana birebir de Özgür ÖZEL'i desteklediğini, parlattığını, bu ismi Talat ZURNACI'nın önerdiğini söylemişti. Hakan YÖRÜKOĞLU'nun Salihli il olması sebebiyle ve Salihli'de etkin olması sebebiyle oranın verilmişti. Talat ZURNACI'nın bu ismi FETÖ/PDY Manisa yönetimine vermesine görev alan ÖZEL'in de bu desteği kabul ettiği ortadadır." ifadelerine yer verdi.