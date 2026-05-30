FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu

"ÖZGÜR ÖZEL İÇERİSİNDE BU DESTEKLEME PARLATMA OLARAK TABİR EDİLMEKTEYDİ"

Enis Uludemir, ifadesinde şu ifadelere yer verdi: "FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermekteydi. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğundan CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli içerisinde eczacılık yapan Özgür ÖZEL 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başladı. Özgür ÖZEL içerisinde bu destekleme parlatma olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY 2007 yılından itibaren Özgür ÖZEL'e maddi ve manevi destekle bulunmuştur.

"FETÖ/PDY ÖZGÜR ÖZEL ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMAYA BAŞLADI"

Bu destek aracılığıyla Özgür ÖZEL'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat ZURNACI MASİAD veya başka bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat ZURNACI ile geçici ve CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı üzerine FETÖ/PDY örgütü Talat ZURNACI bu iş için Özgür ÖZEL'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine FETÖ/PDY Özgür ÖZEL üzerine çalışma yapmaya başladı.

"2011 GENEL SEÇİMLERİNDE ÖZGÜR ÖZEL CHP'DEN MANİSA MİLLETVEKİLİ OLDU"

Cemaat içerisindeki parlama tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdindeki itibarı arttı. bu çalışmalar ile özgür özel chp içerisinde yükselişe geçti. 2011 genel seçimlerinde özgür özel chp'den manisa milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra fetö/pdy örgütü özgür özel'e maddi manevi destek sağladı. bu destek üzerine masiad genel sekreteri hakan yörükoğlu ile birlikte zaman zaman salihli'deki chp faaliyetlerine giderek özgür özel'e sempatik ilişki kontrol etmekteydik.

Bizzat Hakan YÖRÜKOĞLU da bu hususu bana birebir de Özgür ÖZEL'i desteklediğini, parlattığını, bu ismi Talat ZURNACI'nın önerdiğini söylemişti. Hakan YÖRÜKOĞLU'nun Salihli il olması sebebiyle ve Salihli'de etkin olması sebebiyle oranın verilmişti. Talat ZURNACI'nın bu ismi FETÖ/PDY Manisa yönetimine vermesine görev alan ÖZEL'in de bu desteği kabul ettiği ortadadır."