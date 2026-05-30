CANLI YAYIN

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışı siyaset gündeminde bomba etkisi yaratırken, geçmiş yıllara ait ifade tutanakları, dijital veri ve ByLock yazışması yeniden gündeme gelmeye başladı. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in 2016 yılında savcılığa verdiği ifade tutanağında Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi. Uludemir, "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi." dedi.

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 1

CHP Genel Merkezi'nde yaptığı tarihi açıklamalarla gündeme damga vuran Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sızması, rüşvet iddiaları ve parti içi hesaplaşmaya ilişkin sözleri siyaset kulislerine bomba gibi düştü.

Kılıçdaroğlundan tarihi konuşma KILIÇDAROĞLU'NDAN TARİHİ KONUŞMA


"Herkesten hesap soracağım" diyen Kılıçdaroğlu CHP'nin içinde FETÖ ajanları olduğunu söyledi.

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 2

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye çıkışı siyaset gündeminde sıcaklığını korurken, 15 Temmuz sonrası yürütülen FETÖ soruşturmalarında Enis Uludemir'in kritik ifadesi yeniden gündeme geldi. FETÖ itirafçısı Enis Uludemir'in 2016 yılında savcılığa verdiği ifade tutanaklarında, örgütün Manisa yapılanmasına ilişkin açıklamasında, Özgür Özel hakkında geçen bölümler yeniden siyaseti hareketlendirdi.

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 3

Enis Uludemir, "2007-2009 yılları arasında MASİAD yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bu yıllar arasında FETÖ/PDY örgütü üyesiydim. 2009 yılı itibarıyla örgütle bağımı tamamen kopardım" sözleriyle örgüt içerisindeki geçmişini anlattı.

İfadesinde ailesinin de geçmişten itibaren örgüt yapılanması içinde yer aldığını söyleyen Uludemir, FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Halil Karakoç ile akrabalık bağı bulunduğunu belirtti. Enis Uludemir, "Türkiye imamı olan ve terörist Fetullah Gülen ile birlikte FETÖ/PDY isimli örgütü kuran Halil Karakoç yapılanmanın içindeydi. Kendisi teyzemin kocasıdır" ifadelerini kullandı.

FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA

İfade tutanaklarının en çok dikkat çeken bölümlerinden biri ise Özgür Özel hakkında yer alan detaylar oldu.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016'da ifade veren FETÖ'cü Enis Uludemir, FETÖ'nün özel yetiştirdiği isimleri eğitimine dair de önemli bilgiler verdi. Uludemir ifadesinde, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da FETÖ/PDY örgütünün faaliyet gösterdiğini, özellikle Salihli ilçesinde eczacılık yapan Özgür Özel'in 2007'den itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başlandığını söyledi.

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 4

"ÖZGÜR ÖZEL FETÖ TARAFINDAN DESTEKLENMEYE BAŞLANDI"

Enis Uludemir verdiği tutanakta "Örgüt içerisinde bu desteklenme 'parlatma' olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY örgütü 2007'den itibaren Özgür Özel'e maddi ve manevi destekte bulunmuştur. Bu destek aracı vasıtasıyla Özgür Özel'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat Zurnacı, MASİAD veya başkaca bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat Zurnacı ile irtibata geçti ve bu iş için Özgür Özel'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine örgüt Özgür Özel üzerine çalışma yapmaya başladı" itirafında bulundu.

Uludemir, Talat Zurnacı isimli kişinin Özgür Özel ile yakın ilişki içinde olduğunu öne sürerken, CHP içerisindeki bazı isimlerin örgütle temas halinde bulunduğunu belirtti.

"ÖZGÜR ÖZEL CHP İÇERİSİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ"

İfadede, "Özgür Özel CHP içerisinde yükselişe geçti" değerlendirmesi yer alırken, süreç içerisinde bazı isimlerin siyasi destek verdiği öne sürüldü.

Enis Uludemir ayrıca CHP içerisindeki bazı yapıların örgüt tarafından yönlendirilmeye çalışıldığını iddia ederek, "FETÖ'nün hem maddi hem siyasi ayağı söz konusudur" ifadelerini kullandı.

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 5

"FETÖ ÖZGÜR ÖZEL'E MADDİ VE MANEVİ DESTEKLE BULUNMUŞTUR"
Uludemir, Talat Zurnacı isimli kişinin Özgür Özel ile yakın ilişki içinde olduğunu belirterek, "FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermekteydi. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğundan CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli içerisinde eczacılık yapan Özgür ÖZEL 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başladı. Özgür ÖZEL içerisinde bu destekleme parlatma olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY 2007 yılından itibaren Özgür ÖZEL'e maddi ve manevi destekle bulunmuştur. Bu destek aracılığıyla Özgür ÖZEL'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat ZURNACI MASİAD veya başka bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat ZURNACI ile geçici ve CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı üzerine FETÖ/PDY örgütü Talat ZURNACI bu iş için Özgür ÖZEL'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine FETÖ/PDY Özgür ÖZEL üzerine çalışma yapmaya başladı.

Cemaat içerisindeki parlama tabir edilen şekilde Özgür ÖZEL'in halk nezdindeki itibarı arttı. Bu çalışmalar ile Özgür ÖZEL CHP içerisinde yükselişe geçti. 2011 genel seçimlerinde Özgür ÖZEL CHP'den Manisa Milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra FETÖ/PDY örgütü Özgür ÖZEL'e maddi manevi destek sağladı. Bu destek üzerine MASİAD genel sekreteri Hakan YÖRÜKOĞLU ile birlikte zaman zaman Salihli'deki CHP faaliyetlerine giderek Özgür ÖZEL'e sempatik ilişki kontrol etmekteydik.

Bizzat Hakan YÖRÜKOĞLU da bu hususu bana birebir de Özgür ÖZEL'i desteklediğini, parlattığını, bu ismi Talat ZURNACI'nın önerdiğini söylemişti. Hakan YÖRÜKOĞLU'nun Salihli il olması sebebiyle ve Salihli'de etkin olması sebebiyle oranın verilmişti. Talat ZURNACI'nın bu ismi FETÖ/PDY Manisa yönetimine vermesine görev alan ÖZEL'in de bu desteği kabul ettiği ortadadır." ifadelerine yer verdi.

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 6

"ÖZGÜR ÖZEL İÇERİSİNDE BU DESTEKLEME PARLATMA OLARAK TABİR EDİLMEKTEYDİ"
Enis Uludemir, ifadesinde şu ifadelere yer verdi: "FETÖ/PDY örgütü her alanda olduğu gibi siyasi alanda da faaliyet göstermekteydi. Özellikle Salihli bölgesinde AK Parti'ye sempati az olduğundan CHP içinde örgüt yapılanması vardı. Bu kapsamda Salihli içerisinde eczacılık yapan Özgür ÖZEL 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY örgütü tarafından desteklenmeye başladı. Özgür ÖZEL içerisinde bu destekleme parlatma olarak tabir edilmekteydi. FETÖ/PDY 2007 yılından itibaren Özgür ÖZEL'e maddi ve manevi destekle bulunmuştur.

"FETÖ/PDY ÖZGÜR ÖZEL ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPMAYA BAŞLADI"

Bu destek aracılığıyla Özgür ÖZEL'e ulaştırılmaktaydı. Salihli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Talat ZURNACI MASİAD veya başka bir derneğe üye değildi. FETÖ/PDY Manisa örgütü Talat ZURNACI ile geçici ve CHP adına çıkarılacak adayın kim olacağı üzerine FETÖ/PDY örgütü Talat ZURNACI bu iş için Özgür ÖZEL'in uygun olduğunu belirtmesi üzerine FETÖ/PDY Özgür ÖZEL üzerine çalışma yapmaya başladı.

"2011 GENEL SEÇİMLERİNDE ÖZGÜR ÖZEL CHP'DEN MANİSA MİLLETVEKİLİ OLDU"
Cemaat içerisindeki parlama tabir edilen şekilde Özgür Özel'in halk nezdindeki itibarı arttı. bu çalışmalar ile özgür özel chp içerisinde yükselişe geçti. 2011 genel seçimlerinde özgür özel chp'den manisa milletvekili oldu. 2007 sürecinden sonra fetö/pdy örgütü özgür özel'e maddi manevi destek sağladı. bu destek üzerine masiad genel sekreteri hakan yörükoğlu ile birlikte zaman zaman salihli'deki chp faaliyetlerine giderek özgür özel'e sempatik ilişki kontrol etmekteydik.

Bizzat Hakan YÖRÜKOĞLU da bu hususu bana birebir de Özgür ÖZEL'i desteklediğini, parlattığını, bu ismi Talat ZURNACI'nın önerdiğini söylemişti. Hakan YÖRÜKOĞLU'nun Salihli il olması sebebiyle ve Salihli'de etkin olması sebebiyle oranın verilmişti. Talat ZURNACI'nın bu ismi FETÖ/PDY Manisa yönetimine vermesine görev alan ÖZEL'in de bu desteği kabul ettiği ortadadır."

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 7

"ALKOL, KADIN VE LÜKS YAŞAMLA İNSAN KAZANIYORLARDI"
Enis Uludemir'in ifadesindeki en dikkat çekici bölümlerden biri de örgütün bazı kişileri sisteme dahil etmek için kullandığı yöntemlere ilişkin anlatımları oldu. Uludemir, "Bana verilen eğitim dini bir eğitim olmayıp, içki, kadın ve diksiyon eğitimlerinden oluşan burjuva eğitimi oldu" sözleriyle örgüt içerisindeki yapılanmayı anlattı.

Uludemir, İzmir'de motor kulüpleri üzerinden yürütülen organizasyonlardan söz ederek, "Fetullahçı yapı mensubu ancak dış görünüş itibarıyla biker, motorcu tipler tarafından eğitim verildi" ifadelerini kullandı.

Örgüt içerisinde alkollü ortamlar oluşturulduğunu öne süren Uludemir, "Fetullahçı örgüt adına alkol eğitimi, cinsel eğitim aldım. Bu eğitimlerin tamamının dine aykırı olduğunu bilmeme rağmen örgüt bana ilerideki pozisyonlarda rahat hareket etmem için bu eğitimleri almam gerektiğini söyledi" şeklinde konuştu.

İfadesinde verilen eğitimlerin detaylarını da anlatan Uludemir, farklı içki türlerinden kadınlarla iletişime kadar çok sayıda konuda yönlendirmeler yapıldığını iddia etti. Uludemir, "Kadınlarla ilişkiler yaşayarak verilen eğitimler oldu" sözleriyle örgüt içerisindeki yöntemi anlattı.

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 8

"ÖRGÜT DEVLETİN KRİTİK NOKTALARINA SIZMAK İÇİN GENÇLERİ KULLANDI"

Enis Uludemir, örgütün gençlik yapılanmasına ilişkin de dikkat çeken bilgiler verdi. Örgütün özellikle ekonomik durumu zayıf ailelerin çocuklarını hedef aldığını söyleyen Uludemir, bu kişilerin küçük yaşlardan itibaren örgüte bağlı yetiştirildiğini anlattı.

Uludemir, "Örgüt gençlik yapılanmasında devletin ve önemli STK'ların içine sızmak amacıyla bu gençleri kullandı" ifadelerini kullandı.

Turgutlu yapılanmasına ilişkin detaylar veren Uludemir, "Turgutlu örgüt için iyi yapılanması görünen tek ilçedir. Turgutlu'nun il imamı vardır" sözleriyle ilçedeki yapılanmanın önemine dikkat çekti.

"MASİAD ÜZERİNDEN EMNİYET VE İŞ DÜNYASINA SIZDILAR"

İfade tutanaklarında örgütün MASİAD üzerinden yürüttüğü yapılanmaya ilişkin çarpıcı detaylar da yer aldı. Enis Uludemir, 2008 yılında Fetullah Gülen'in dernekler, odalar, belediyeler ve belediye başkanlıkları konusunda örgütün aktif çalışma yürütmesi talimatı verdiğini anlattı.

Uludemir, "2008 yılında Manisa Emniyetine MASİAD olarak 8 adet Renault marka araç hediye edildi" sözleriyle dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Araçların bağış sürecine ilişkin detaylar veren Uludemir, "Benim anlamadığım nokta Fetullahçı örgütün A.Ş. üzerinden emniyete araç bağışı yapmasıydı" dedi.

"HİMMET PARALARI ÇEK VE SENETLERLE TOPLANDI"

Enis Uludemir ifadesinde örgütün finans ayağına ilişkin de çok sayıda detay paylaştı. Özellikle Ordu A.Ş. isimli şirket üzerinden çek-senet sisteminin işletildiğini anlatan Uludemir, iş adamlarından himmet toplandığını söyledi.

Uludemir, "Fetullahçı örgüt özellikle iş adamları ve esnaflardan aldığı himmet çek ve senetlerini piyasadaki anonim şirketler vasıtasıyla legal hale getirmekteydi" ifadelerini kullandı.

Çeklerin piyasada kırdırılarak nakde çevrildiğini anlatan Uludemir, örgütün elde ettiği paraları farklı kanallarla sisteme aktardığını öne sürdü.

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 9

BYLOCK YAZIŞMALARINDA DİKKAT ÇEKEN "ÖZGÜR ÖZEL" DETAYI!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Onursal Genel Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın (GYV) Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav ile Genel Sekreteri Salih Yaylacı'nın belirtilen ByLock yazışmaları yeniden gündem oldu. azışmalarda, Soma maden faciası sonrası kamuoyunu yönlendirmeye yönelik özel gündem çalışmaları yapıldığı ve Özgür Özel üzerinden nasıl hareket edileceğinin konuşulduğu görüldü.

"ÖZGÜR ÖZEL İLE DİYALOĞUMUZ NASIL"
Mesajlarda, "Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var", "versek kullanır ve iyi de olur", "nereden aldığını nasıl izah edecek" şeklindeki ifadelerin geçtiği görüldü.

Yazışmaların devamında ise "Tamam", "şuradan gönderiyorum", "önce inceleyelim", "problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim" şeklindeki mesajlar dikkat çekti.

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 10

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINA DESTEK PAYLAŞIMLARI

Özgür Özel'in FETÖ tarafından düzenlenen 17-25 Aralık kumpası sürecinde de FETÖ'ye verdiği destek paylaşımları biliniyor. FETÖ argümanlarıyla hükümeti hedef alan Özel adeta FETÖ propagandası yapmıştı.

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 11

FETÖ'CÜLERİ ZİYARET ETMİŞTİ

Özgür Özel 2015'te Manisa'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınanları ziyaret ederek açık destek vermişti.

Özel FETÖ'den 'cemaat' diye bahsederek şunları söylemişti: "Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa'daki bir inanç grubuna, bir cemaate, kendilerine 'Hizmet Hareketi' olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz"

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 12

FETÖ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E PARLATMA

Öte yandan Enis Uludemir, Özgür Özel'in FETÖ ile bağlantısını şu sözlerle anlatmıştı: "2008 yılında Manisa'da çalışmalar düzenledik. Muhalif olan kanadın içerisinde siyaset ehli olan isimleri belirledik ve bunları Amerika'ya gönderdik ve bunların en başında da Özgür Özel vardı. Özgür Özel de bu 2008 yılından itibaren de zaten belli bir yükselişe geçti. FETÖ tarafından da parlatıldı ve şu andaki konumuna ulaştı. İlk kontak 2010 yılında belediye başkan adaylığıyla oldu ve FETÖ 2010 yılında onu
belediye başkanı seçtirmek adına Manisa'da bir kumpas hazırladı. Bu kumpasın adı da Sümerbank Davası. Sümerbank Davası ortaya atılarak Manisa'daki esnaf mütevelli heyetleri kapı kapı dolaşarak bir bildiri yayınladı. Bu bildiride de işte Manisa'daki Ak Parti'nin sözde yöneticilerinin Sümerbank'ın arazisine çöktüğü anlatıldı ve Ak Parti'nin kazanması engellenip Özgür Özel'in kazanması sağlanacaktı ama Manisa siyasetinde şöyle de bir şey vardı o zaman için; Ak Parti'ye gitmiyorsa oylar
MHP'ye gider ve MHP tarafından da kazanıldı, Özgür Özel kazanamadı. Ama belediye başkanı olamayınca bu sefer
Özgür Özel'i milletvekilliğine hazırladılar. Kızının birdenbire Türkiye'nin en zeki kızı haline getirilmesi, onların (FETÖ) okulları
tarafından ödüller verilmesi, ailesinin değişik biçimde zenginleştirilmesi, abisinin ve ailesinin, eşinin tarafı derken
bütün ailesinin bu etki altında, Özgür Özel parlatılırken bir taraftan da zengin edilmesi gibi böyle bir süreç başladı. 2010 yılında oldu."

FETÖ'den Özgür Özel'e parlatma: Enis Uludemir’in ifadesi yeniden gündem oldu 13
Kılıçdaroğlu ve Özel ne mesaj verdi? KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL NE MESAJ VERDİ?
Özgür Özel kendi iradesiyle hareket etmiyor "ÖZGÜR ÖZEL KENDİ İRADESİYLE HAREKET ETMİYOR"
CHP’de helikopter trafiği ifşa oldu CHP'DE HELİKOPTER TRAFİĞİ İFŞA OLDU
CHP bayramlaşmasında Kılıçdaroğlu krizi! CHP BAYRAMLAŞMASINDA "KILIÇDAROĞLU" KRİZİ!
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin