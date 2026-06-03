Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e hakaret: "İğrenç bıyıklı, berduş"

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Asliye Hukuk Dairesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı savaş ilan ederken yaptığı hamlelerle skandallara imza atmayı sürdürüyor. Özgür Özel dün TBMM'de yaptığı grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini hakaret içeren ifadeler kullanarak hedef aldı.

Özel açıklamalarında; "Gelmiş o iğrenç bıyıklı, bu partide 24 yıldır çalışan; hepimize emeği olan Baykal'a, Kemal Bey'e, bana emeği ve hizmeti olan can arkadaşlarımızı, 24 yıllık emeğini tazminatsız çıkarmış. Kamuoyu tepki gösterince 'bir inceleyeceğim' diyor. Gün gelecek, bugün o binaya girip o haksızlıkları yapanları, o berduşları sokanları, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim!" sözleriyle adeta bir intikam yemini etti.

Özgür Özel, grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'e yönelik "iğrenç bıyıklı ve berduş" gibi hakaret içeren sözler sarf etmesi siyaset kulislerinde infiale neden oldu.

Atakan Sönmez ise Özgür Özel'in hakaretlerinin ardından açıklamalarda bulunarak polemiğe girmeyeceğini belirtti. (DHA)

SÖNMEZ'DEN YANIT: POLEMİĞE GİRMEM

Özgür Özel'in grup toplantısı sırasından şahsına yönelik ağır sözlere ilişkin açıklamalarda bulunan Atakan Sönmez, yaşanan olayın ardından tartışmaya girmeyeceğini vurgularken Özel'in söz konusu ithamlarına yetkim yok diyerek yanıt verdi. Sönmez; "CHP milletvekiliyle söz konusu ifadeleri nedeniyle polemiğe girmem. Benim işten çıkarma gibi bir yetkim yok" ifadelerini kullandı.

"CHP'DE AHLAK BİRİMİ KURULMALI!"

Özgür Özel'in kullandığı üslubu ve partinin geldiği noktayı değerlendiren A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Berduş, o iğrenç bıyık gibi ifadeler gerçekten çok düşündürücü. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde eğer bir birim kurulacaksa, bu birim sadece yolsuzluk ya da FETÖ biriminin yanı sıra aynı zamanda bir ahlak birimi olmalıdır. Çünkü CHP ne yazık ki bir vefa ve ahlaki çöküş denklemi içerisinde ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, Özgür Özel'in mevcut durumunu "Paralel Başkanlık" olarak nitelendirerek, Mehmet Karataş, "Özgür Özel'e bana göre tabloyu sorsanız, ben buna 'Paralel Başkan' derim. Paralel toplantı yapıyorsun, paralel yürüyüş yapıyorsun, paralel bir CHP açıklaması yapıyorsun. Genel başkanın yapacağı her şeyi, genel başkan olmadığınız halde siz yapıyorsunuz." şeklinde konuştu.