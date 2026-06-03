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Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e hakaret: "İğrenç bıyıklı, berduş"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Sönmez'e hakaret: "İğrenç bıyıklı, berduş"

Mutlak butlan kararının ardından görevden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de yaptığı CHP Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef alarak zehir zemberek ifadelerde bulundu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'e yönelik "iğrenç bıyıklı, berduş" gibi hakaret içeren sözler sarf ederek siyaset gündeminde infiale neden oldu. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Özel'in son günlerde yaptığı davranışları ahlaki çöküş olarak değerlendirirken "CHP içinde mağduriyet yarışı var" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Asliye Hukuk Dairesi'nin CHP 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı savaş ilan ederken yaptığı hamlelerle skandallara imza atmayı sürdürüyor. Özgür Özel dün TBMM'de yaptığı grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini hakaret içeren ifadeler kullanarak hedef aldı.

Özgür Özel, Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırılmasının ardından 2 Haziran günü TBMM'de yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i hedef alarak ʺiğrenç bıyıklıʺ şeklinde ağır ifadeler kullandı. (AA)Özgür Özel, Genel Başkanlık görevinden uzaklaştırılmasının ardından 2 Haziran günü TBMM'de yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i hedef alarak ʺiğrenç bıyıklıʺ şeklinde ağır ifadeler kullandı. (AA)


SÖNMEZ'E HAKARET: "İĞRENÇ BIYIKLI"

Özgür Özel, grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'e yönelik "iğrenç bıyıklı ve berduş" gibi hakaret içeren sözler sarf etmesi siyaset kulislerinde infiale neden oldu.

Özel açıklamalarında; "Gelmiş o iğrenç bıyıklı, bu partide 24 yıldır çalışan; hepimize emeği olan Baykal'a, Kemal Bey'e, bana emeği ve hizmeti olan can arkadaşlarımızı, 24 yıllık emeğini tazminatsız çıkarmış. Kamuoyu tepki gösterince 'bir inceleyeceğim' diyor. Gün gelecek, bugün o binaya girip o haksızlıkları yapanları, o berduşları sokanları, iftiracı avukatları ben çok güzel bir şekilde inceleyeceğim!" sözleriyle adeta bir intikam yemini etti.

Atakan Sönmez ise Özgür Özel'in hakaretlerinin ardından açıklamalarda bulunarak polemiğe girmeyeceğini belirtti. (DHA)Atakan Sönmez ise Özgür Özel'in hakaretlerinin ardından açıklamalarda bulunarak polemiğe girmeyeceğini belirtti. (DHA)

SÖNMEZ'DEN YANIT: POLEMİĞE GİRMEM

Özgür Özel'in grup toplantısı sırasından şahsına yönelik ağır sözlere ilişkin açıklamalarda bulunan Atakan Sönmez, yaşanan olayın ardından tartışmaya girmeyeceğini vurgularken Özel'in söz konusu ithamlarına yetkim yok diyerek yanıt verdi. Sönmez; "CHP milletvekiliyle söz konusu ifadeleri nedeniyle polemiğe girmem. Benim işten çıkarma gibi bir yetkim yok" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANINA HAKARET

"CHP'DE AHLAK BİRİMİ KURULMALI!"

Özgür Özel'in kullandığı üslubu ve partinin geldiği noktayı değerlendiren A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Berduş, o iğrenç bıyık gibi ifadeler gerçekten çok düşündürücü. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde eğer bir birim kurulacaksa, bu birim sadece yolsuzluk ya da FETÖ biriminin yanı sıra aynı zamanda bir ahlak birimi olmalıdır. Çünkü CHP ne yazık ki bir vefa ve ahlaki çöküş denklemi içerisinde ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, Özgür Özel'in mevcut durumunu "Paralel Başkanlık" olarak nitelendirerek, Mehmet Karataş, "Özgür Özel'e bana göre tabloyu sorsanız, ben buna 'Paralel Başkan' derim. Paralel toplantı yapıyorsun, paralel yürüyüş yapıyorsun, paralel bir CHP açıklaması yapıyorsun. Genel başkanın yapacağı her şeyi, genel başkan olmadığınız halde siz yapıyorsunuz." şeklinde konuştu.

A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Özgür Özel'in hakaret içeren söylemlerinin sürmesiyle seviyenin giderek düştüğünü vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Özgür Özel'in hakaret içeren söylemlerinin sürmesiyle seviyenin giderek düştüğünü vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

MEZHEP VE KİMLİK ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN KİRLİ SİYASET

Parti içindeki kutuplaşmanın geçmişteki izlerine de değinen Karataş, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıların boyutunu hatırlattı. Mehmet Karataş, "Bu adamı (Kemal Kılıçdaroğlu) Cumhurbaşkanı adayı yaptınız ve mezhebine kadar giderek dip seviyede neler ifade ettiler hatırlayın. Dün mezhebine laf edenler, ailesine laf edenler, bugün kalkmış CHP milletvekiliyle polemiğe girmem diyen bir adama bu şekilde saldırıyor. Seviye giderek düşüyor ve bu işin sonu hiç iyi görünmüyor. Bunu önümüzdeki hafta göreceğiz. " ifadelerini kullandı.

Karataş, CHP'de yaşananların mağduriyet yarışı olduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Karataş, CHP'de yaşananların mağduriyet yarışı olduğunu vurguladı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

CHP'DE MAĞDURİYET YARIŞI VE SARAÇHANE TİYATROSU

Parti içinde herkesin "en çok ben mağdurum" diyerek öne çıkmaya çalıştığını savunan Karataş, bu durumun gerçekleri gizlemek için bir paravan olduğunu ifade etti. Mehmet Karataş, "CHP içerisinde bir mağduriyet yarışı var. 'Onların genel merkezleri var, bizim binamız yok, yüreğimiz var, otobüsümüz yok' diyorlar. Kusura bakmayın, her şeyiniz vardı ama bugün geldiğimiz noktada kendi kendinizi fişleyip nasıl bir yolsuzluk yaptığınızı ortaya çıkardınız. İBB yolsuzluğunun ilk günlerinde de Saraçhane'ye marjinal grupları çağırdılar. Ellere balta verdiler, asit verdiler, polisin üzerine saldırttılar ki bu yolsuzluklar konuşulmasın." şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

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38. KURULTAY'DAKİ TABLET VE TELEFON SKANDALI

CHP'nin son kurultayında yaşanan şaibelerin üzerinin örtülmeye çalışıldığını hatırlatan Mehmet Karataş, "Bu yaşanan ahlaki çöküşün detayları konuşulmasın isteniyor. 38. Olağan Kurultay nasıl gerçekleşti? Orada delegelere telefonlar, tabletler nasıl dağıtıldı? Tüm bu gerçeklerin üstü örtülmek isteniyor. 'İktidar CHP'nin seçime girmesini istemiyor' diyerek hayali bir düşman yaratıp kendi içlerindeki pisliği yamalamaya çalışıyorlar. Bal gibi biliyorlar seçime gireceklerini ama amaç detayların konuşulmasını engellemek." diyerek CHP yönetiminin "stratejik körlük" yarattığını belirtti.

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