Güney Kıbrıs'ta İsrail-Yunan-Rum şer ittifakına bir ülke daha katıldı

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran hamlelerine devam eden Rum kesimi, stratejik ortaklık ağını genişletiyor. Bölgedeki dengeleri değiştirmeye yönelik bu hamleyi değerlendiren A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, "Şer ittifakına bir yeni ülke daha ekleyebiliriz. Bu ittifaklar gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşısında hangi devlet varsa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ona yakın ilişkiler içerisine girmek durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

KRİTİK ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ

Rum lider Hristodulidis'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşme, taraflar arasındaki iş birliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Görüşmenin içeriğine dair detayları paylaşan Rıza Açıkgöz, "Siber güvenlik, güvenlik iş birlikleri ve terörle mücadele kısmında artık iş birliği yapacaklarını açıkladılar. Ticari anlamda yeni bir birlikteliğe imza atacaklarını ve son dönemde yaşanan ekonomik krizlere karşı Hindistan'ın Güney Kıbrıs'a daha fazla ilgi göstereceğini belirttiler." sözleriyle aktardı.