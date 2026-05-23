Güney Kıbrıs'ta İsrail-Yunan-Rum şer ittifakına bir ülke daha katıldı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı yürüttüğü provokatif adımlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail ve Yunanistan ile kurulan "şer ittifakı"na bu kez Hindistan dahil edildi. Rum lider Nikos Hristodulidis'in Hindistan ziyaretiyle pekişen bu yeni ortaklığın detaylarını A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, sıcak bölgeden aktardığı çarpıcı bilgilerle paylaştı.
Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran hamlelerine devam eden Rum kesimi, stratejik ortaklık ağını genişletiyor. Bölgedeki dengeleri değiştirmeye yönelik bu hamleyi değerlendiren A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, "Şer ittifakına bir yeni ülke daha ekleyebiliriz. Bu ittifaklar gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Özellikle Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşısında hangi devlet varsa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ona yakın ilişkiler içerisine girmek durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı.
KRİTİK ALANLARDA İŞ BİRLİĞİ
Rum lider Hristodulidis'in Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile gerçekleştirdiği görüşme, taraflar arasındaki iş birliğinin boyutlarını gözler önüne serdi. Görüşmenin içeriğine dair detayları paylaşan Rıza Açıkgöz, "Siber güvenlik, güvenlik iş birlikleri ve terörle mücadele kısmında artık iş birliği yapacaklarını açıkladılar. Ticari anlamda yeni bir birlikteliğe imza atacaklarını ve son dönemde yaşanan ekonomik krizlere karşı Hindistan'ın Güney Kıbrıs'a daha fazla ilgi göstereceğini belirttiler." sözleriyle aktardı.
HİNDİSTAN'IN YENİ ÜSSÜ MÜ OLACAK?
Görüşmede sadece askeri ve ekonomik değil, kültürel ve sektörel adımların da masaya yatırıldığı öğrenildi. Rum kesiminin Hindistan'ı bölgeye çekme çabalarına değinen Açıkgöz, "Hint filmlerinin artık Kıbrıs'ta çekilmesi teklifinde bulunulduğunu ve Hintli iş adamlarının bölgeye geleceğini ifade ettiler. Ancak asıl önemli nokta, İsrail ile yürütülen savunma ve askeri iş birliklerine artık Hindistan'ın da dahil edilmek istenmesidir." şeklinde konuştu.
A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz, Güney Kıbrıs'taki bu tehlikeli hareketliliği ve yeni kurulan ittifakların bölgedeki yansımalarını anbean takip etmeye devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.