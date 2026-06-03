Dedeağaç'ta ABD üssü mü kuruluyor? Yunanistan'dan dikkat çeken iddia

Tartışmaların fitilini, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un geçtiğimiz günlerde Dedeağaç'a gerçekleştirdiği ziyaret ateşledi. Büyükelçi ziyaret sırasında bölgedeki askeri tesislerde incelemelerde bulunurken, Dedeağaç'ın Washington açısından "hayati ve stratejik öneme sahip" olduğunu vurguladı.

ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle Dedeağaç'ta (Yunan basını)

DEDEAĞAÇ NEDEN STRATEJİK GÖRÜLÜYOR?

Ege Denizi kıyısında, Türkiye ve Bulgaristan sınırlarına yakın bir noktada bulunan Dedeağaç, son yıllarda NATO ve ABD'nin Avrupa'ya yönelik askeri lojistik faaliyetlerinde önemli bir merkez haline geldi.

Uzmanlara göre bölgenin en önemli avantajlarından biri, Karadeniz ve Doğu Avrupa'ya yapılacak askeri sevkiyatlarda İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na alternatif lojistik güzergâhlar sunabilmesi. Bu nedenle ABD ve NATO, özellikle Ukrayna savaşı sonrasında Dedeağaç Limanı'nın kullanımını artırdı.

"SUDA BENZERİ BİR YAPI" İDDİASI

Yunan basınında yer alan haberlerde, bugüne kadar ağırlıklı olarak sevkiyat ve tatbikat amaçlı kullanılan tesislerin, Girit'teki Suda Körfezi'nde bulunan NATO ve ABD tesislerine benzer şekilde daha kalıcı bir askeri merkeze dönüştürülebileceği ileri sürüldü.

Ancak şu aşamada ABD veya Yunanistan hükümetlerinden Dedeağaç'ta yeni bir kalıcı Amerikan üssü kurulacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. İddialar büyük ölçüde medya haberleri ve kulis bilgilerine dayanıyor.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ VARLIĞI NE DURUMDA?

ABD'nin Dedeağaç'ta bağımsız ve egemen bir Amerikan üssü bulunmuyor. Bölgedeki tesisler Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne ait olup, ABD personeli ikili savunma anlaşmaları kapsamında belirli dönemlerde bu tesisleri kullanabiliyor.