BM Rapotörü Albanese'den Yunanistan'a İsrail uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Siz (Yunanlar), İsrail'i dış düşmanlarınıza karşı size barış güvencesi versin diye seçtiniz sanıyorsunuz. Bence öyle değil. İsrail sizi seçti. Sizin korkularınızı ve güvensizlik hissinizi kendi çıkarı için kullanacak çünkü İsrail'in yaptığı bu." dedi.

Albanese, "Dünya uyuduğunda-Filistin'in hikayeleri, kelimeleri ve yaraları" başlıklı kitabının tanıtımı için Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen etkinlikte, Filistin'e ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Kendisinin Atina'daki bir günü aşan ziyaretinde Yunan halkının ilginç bakış açısına şahit olduğunu belirten Albanese, "Siz, İsrail'i dış düşmanlarınıza karşı size barış güvencesi versin diye seçtiniz sanıyorsunuz. Bence öyle değil. İsrail sizi seçti. Sizin korkularınızı ve güvensizlik hissinizi kendi çıkarı için kullanacak çünkü İsrail'in yaptığı bu." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Bİnyamin Netanyahu (Arşiv)

Albanese, İsrail'in, Filistin'i silahlarını ve casus yazılım programlarını deneyeceği bir laboratuvar olarak kullandığını ifade ederek, sonra bunları başka ülkelere sattığını söyledi.

Bunun etik açıdan da normal olmadığını vurgulayan Albanese, "İsrail ile Yunanistan arasında silah veya mal alımı gerçekleştirenler hesap verebilir olmalıdır. Bir yol bulun. Meclis soruşturmaları, araştırmacı gazetecilik gibi." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese (Arşiv)

Albanese, Küresel Sumud Filosu'nun uluslararası sularda İsrail'in saldırısına uğramasına da değinerek, "Akdeniz sadece insanlar için bir mezarlık değil, insan hakları için de bir mezarlık oldu." yorumunu yaptı.

Filodaki aktivistlerin İsrail tarafından alıkonulmasının da hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Albanese, "Yunanistan'ın açık bir şekilde yaptığı gibi, İsrail'in bunu yapmasına izin vermek, Avrupa hukukunun, uluslararası hukukun ihlalidir." dedi.

İsrail işgal güçleri Akdeniz'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırıda bulundu. İnsan hakları aktivistleri, İsrail işgal güçlerince Yunanistan'ın Girit Adası'na kaçırıldı. (Arşiv)

YUNANİSTAN-İSRAİL VE GKRY HATTI: DOĞU AKDENİZ'DE YENİ BLOK

Son dönemde Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında savunma, enerji ve güvenlik alanlarında dikkat çeken bir yakınlaşma yaşanıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları ve deniz yetki alanları üzerinden şekillenen bu iş birliği, bölgedeki dengeleri doğrudan etkiliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Bİnyamin Netanyahu (Arşiv)

Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan ve GKRY'nin, İsrail ile askeri tatbikatlar, savunma anlaşmaları ve istihbarat paylaşımı gibi başlıklarda ilişkilerini derinleştirdiği biliniyor.

