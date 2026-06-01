Yunan basınından tarihi Türkiye itirafı! Bu kez açık açık kabul ettiler: En büyük kazananı Türkiye

Yunan medyasına göre Orta Doğu'daki savaş bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirirken, Türkiye jeopolitik ağırlığını artırarak küresel siyasette daha etkili bir konuma yükseliyor. Yunanistan ise Ankara'nın artan nüfuzu karşısında stratejik gerçekleri görmezden gelmenin bedeliyle karşı karşıya kalıyor.

Orta Doğu'da savaşın gölgesinde bölgesel dengeler yeniden şekillenirken, Yunanistan merkezli askeri analiz platformu Militaire, "Türkiye'yi büyüten, Atina'yı küçülten savaş" başlıklı dikkat çeken bir haber yayımladı.

"EN BÜYÜK KAZANAN TÜRKİYE"

Sabah Gazetesi'nin aktardığı analize göre, ABD bir kez daha bölgesel bir krizle meşgulken İsrail çok cepheli bir çatışmanın içinde ve sürekli gerilim altında yaşayan bir toplumun yükünü taşıyor. İran ise nüfuzunu ve caydırıcılığını korumaya çalışıyor. Analizde, devam eden çatışmaların en büyük jeopolitik kazananının Türkiye olduğu belirtilirken, Yunanistan'ın ise ortaya çıkan yeni güç dengeleri karşısında giderek daha zor bir konuma sürüklendiği ifade edildi.

"ANKARA STRATEJİK AĞIRLIĞINI ARTIRDI"

Militaire'e göre Ankara, bölgedeki çatışmalara doğrudan dahil olmadan stratejik ağırlığını artırmayı başardı. ABD, İsrail ve İran gibi aktörlerin askeri, ekonomik ve siyasi kaynaklarını tüketen kriz ortamında Türkiye, savaşın maliyetlerini üstlenmeden etkisini genişleten başlıca güçlerden biri haline geldi.

Analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez konumunu koruduğu, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından kritik rol oynadığı ve Orta Doğu'daki olası diplomatik süreçlerde önemli bir aktör olarak görüldüğü vurgulandı.

Militaire, Türkiye'nin Washington ve Brüksel nezdindeki öneminin arttığını, bunun da Ankara'nın çıkarları doğrultusunda daha fazla söz sahibi olmasını sağladığını belirtti.

"YUNANİSTAN STRATEJİK GERÇEKLERİ GÖZ ARDI ETTİ"

Yunanistan'ın ise uluslararası hukuk ve müttefik desteğine aşırı güvenerek stratejik gerçekleri göz ardı ettiği belirtilen analizde, uluslararası sistemde belirleyici unsurun yalnızca hukuki argümanlar değil, güç, nüfuz ve stratejik değer olduğu ifade edildi.

Yunanistan'ın enerji maliyetleri, değişen bölgesel güç dengeleri ve azalan uluslararası ilgi gibi sorunlarla karşı karşıya bulunduğu belirtilirken, Atina'nın güvenlik kaygılarının küresel gündemde giderek daha az yer bulduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN GENİŞ COĞRAFYADA ETKİSİ ARTIYOR"

Militaire'e göre asıl dikkat çekici gelişme, Türkiye'nin Kafkasya'dan Libya'ya, Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada etkisini artırması. Analizde, bölgedeki savaşların yalnızca cephe hatlarını değil, güç dengelerini de değiştirdiği vurgulanırken, mevcut çatışmaların sürmesi halinde en büyük kazananın savaşan taraflardan biri değil, ortaya çıkan fırsatları stratejik şekilde değerlendiren Türkiye olabileceği sonucuna varıldı.

