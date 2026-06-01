Yunan basınından tarihi Türkiye itirafı! Bu kez açık açık kabul ettiler: En büyük kazananı Türkiye

"EN BÜYÜK KAZANAN TÜRKİYE"

Sabah Gazetesi'nin aktardığı analize göre, ABD bir kez daha bölgesel bir krizle meşgulken İsrail çok cepheli bir çatışmanın içinde ve sürekli gerilim altında yaşayan bir toplumun yükünü taşıyor. İran ise nüfuzunu ve caydırıcılığını korumaya çalışıyor. Analizde, devam eden çatışmaların en büyük jeopolitik kazananının Türkiye olduğu belirtilirken, Yunanistan'ın ise ortaya çıkan yeni güç dengeleri karşısında giderek daha zor bir konuma sürüklendiği ifade edildi.