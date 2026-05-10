Yunan basınından çarpıcı analiz! Savunma sanayiinde Ankara-Atina arasında “ezici fark”

Yunanistan merkezli Business Daily, Türkiye’nin savunma sanayiindeki dönüşümünü mercek altına aldı. Analizde, Ankara’nın özellikle İHA/SİHA, zırhlı araç ve mühimmat üretiminde küresel ölçekte önemli bir kapasiteye ulaştığı belirtilirken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki farkın “Atina aleyhine ezici” boyuta ulaştığı değerlendirmesi yapıldı.

28 Nisan 2026 Pazartesi günü yayımlanan analizde, Türkiye savunma sanayii alanındaki üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle uluslararası ölçekte yükselen aktörlerden biri olarak gösterildi. Yunanistan merkezli Business Daily'nin haberinde, Ankara'nın özellikle İHA/SİHA teknolojileri ve seri üretim kabiliyetiyle dikkat çektiği belirtildi. Türkiye savunma sanayii yatırımlarının son yıllarda hız kazandığına vurgu yapılan analizde, Yunanistan ile oluşan kapasite farkının giderek arttığı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ

Haberde, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı sistemlerinin Ukrayna, Libya ve Suriye'de aktif olarak kullanıldığı hatırlatıldı. Bu durumun Türkiye'ye "gerçek savaş koşullarında edinilmiş operasyonel deneyim" avantajı sağladığı kaydedildi.

Analizde ayrıca ASELSAN ve Roketsan'ın elektronik harp sistemleri, füze teknolojileri, mühimmat ve deniz platformları alanındaki çalışmalarının Türkiye'nin savunma kapasitesini ciddi ölçüde artırdığı belirtildi. Türkiye'nin son yıllarda yalnızca üretim değil, aynı zamanda ihracat odaklı bir savunma sanayii modeli oluşturduğu ifade edildi.

"ANKARA'NIN STRATEJİSİ SERİ ÜRETİM"

Business Daily analizinde, Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişinin uzun vadeli planlamanın sonucu olduğu değerlendirmesi yer aldı. Haberde, sektörün özellikle 2005 sonrası dönemde hızla büyüdüğü belirtilirken, üretim altyapısının genişletildiği ve ihracat kapasitesinin artırıldığı vurgulandı.

Yunan ekonomist ve eski bakan Tasos Giannitsis'in değerlendirmelerine yer verilen haberde, Türkiye'nin düşük ve orta teknoloji yoğunluklu savunma ürünlerini büyük ölçeklerde üretebildiği kaydedildi. Ayrıca Ankara'nın ABD, Rusya ve farklı ülkelerden tedarik edilen ileri teknoloji sistemleri de etkin biçimde kullandığı ifade edildi.

İHA ALANINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Yunanistan'da yerli İHA geliştirme çalışmalarının uzun süredir gündemde olmasına rağmen seri üretim aşamasına geçilemediği belirtildi. Türkiye'nin ise aynı süreçte kapsamlı bir İHA ailesi geliştirdiği, bunları farklı ülkelere ihraç ettiği ve aktif çatışma bölgelerinde kullanarak teknik deneyim kazandığı ifade edildi.

Tasos Giannitsis'in iki ülke arasındaki farkı "Yunanistan aleyhine ezici" sözleriyle değerlendirdiği aktarılan haberde, Türkiye'nin bütünleşik savunma sanayii ekosistemi oluşturduğu vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM KAPASİTESİ ÖNE ÇIKTI

Analizde, Türkiye'nin İHA, mühimmat, zırhlı araç ve deniz sistemlerinde Avrupa'daki birçok ülkeye kıyasla daha hızlı üretim kapasitesine ulaştığı değerlendirmesi yapıldı. Savunma sanayiindeki bu üretim gücünün, Türkiye'nin uluslararası pazardaki etkisini artırdığı ifade edildi.

Önümüzdeki süreçte Türkiye savunma sanayii yatırımlarının ve ihracat faaliyetlerinin bölgesel dengeler üzerindeki etkisinin yakından takip edilmesi bekleniyor.

