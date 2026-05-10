Yunanistan merkezli Business Daily, Türkiye’nin savunma sanayiindeki dönüşümünü mercek altına aldı. Analizde, Ankara’nın özellikle İHA/SİHA, zırhlı araç ve mühimmat üretiminde küresel ölçekte önemli bir kapasiteye ulaştığı belirtilirken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki farkın “Atina aleyhine ezici” boyuta ulaştığı değerlendirmesi yapıldı.

28 Nisan 2026 Pazartesi günü yayımlanan analizde, Türkiye savunma sanayii alanındaki üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle uluslararası ölçekte yükselen aktörlerden biri olarak gösterildi. Yunanistan merkezli Business Daily'nin haberinde, Ankara'nın özellikle İHA/SİHA teknolojileri ve seri üretim kabiliyetiyle dikkat çektiği belirtildi. Türkiye savunma sanayii yatırımlarının son yıllarda hız kazandığına vurgu yapılan analizde, Yunanistan ile oluşan kapasite farkının giderek arttığı ifade edildi.

TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ DÖNÜŞÜMÜ Haberde, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı sistemlerinin Ukrayna, Libya ve Suriye'de aktif olarak kullanıldığı hatırlatıldı. Bu durumun Türkiye'ye "gerçek savaş koşullarında edinilmiş operasyonel deneyim" avantajı sağladığı kaydedildi.