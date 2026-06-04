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Ankara dev zirveye hazırlanıyor! A Haber’de dikkat çeken analiz: NATO’nun vazgeçilmez güney kanadı: Türkiye

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Ankara dev zirveye hazırlanıyor! A Haber’de dikkat çeken analiz: NATO’nun vazgeçilmez güney kanadı: Türkiye

NATO tarihinin en kritik buluşmalarından biri için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede, 32 ülkenin lideri ve geniş heyetler bir araya gelecek. Türkiye'nin stratejik önemi ve küresel krizlerin çözümündeki belirleyici rolü bir kez daha gözler önüne serilirken, Washington-Ankara hattındaki diplomatik trafik de hız kazandı. Canlı yayına bağlanan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Türkiye'nin Karadeniz'deki istikrarın anahtarı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye hem Orta Doğu'da kalıcı çözümün merkez ülkesi hem de NATO'nun güney kanadının taşıyıcı sütunudur" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü kulağı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacak. NATO Liderler Zirvesi'ne 32 ülke liderinin yanı sıra bakanlar ve temsilcilerden oluşan çok kalabalık heyetler katılacak. Ankara'da bu tarihi buluşma için olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, zirvenin zamanlaması da büyük önem taşıyor. İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla genişleyen NATO'nun bu yeni dönemdeki en önemli sınavı Ankara'da verilecek.

ANKARA'DA TARİHİ NATO ZİRVESİ: KÜRESEL GÜVENLİĞİN MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Belki NATO tarihinin en önemli ama en önemli zirvesi olacak" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin bu sürece çok ciddi şekilde hazırlandığını belirtti. Fidan ayrıca, "Trump'ın Cumhurbaşkanımıza kişisel saygısından dolayı zirveye katılacağını düşünüyoruz" sözleriyle iki lider arasındaki stratejik bağın altını çizdi.

NATO tarihinin en kritik buluşmalarından biri için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede, 32 ülkenin lideri ve geniş heyetler bir araya gelecek (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)NATO tarihinin en kritik buluşmalarından biri için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede, 32 ülkenin lideri ve geniş heyetler bir araya gelecek (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

WASHINGTON VE ANKARA'DAN AYNI VURGU: EN KRİTİK TOPLANTI

Ankara'daki heyecan Washington'da da karşılık buluyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak. Açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler var" şeklinde konuştu. Her iki bakanın da "tarihin en kritik toplantısı" vurgusu yapması, Ankara'daki masada sadece askeri stratejilerin değil, dünyanın geleceğinin konuşulacağını gösteriyor. Donald Trump yönetiminin NATO'ya yönelik sert eleştirileri ve geçtiğimiz dönemde kullandığı "NATO'nun siyasi ömrü bitti" ifadeleri hafızalardaki tazeliğini korurken, bu zirve ittifakın geleceği için bir "güven testi" niteliği taşıyor.

SAVUNMA HARCAMALARINDA YÜZDE 5 BASKISI VE TRUMP FAKTÖRÜ

Donald Trump'ın NATO ülkelerine yönelik en büyük baskı unsurlarından biri olan savunma bütçesi konusu Ankara'da ana gündem maddelerinden biri olacak. Trump'ın, NATO üyesi ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının %5'ini güvenliğe ayırmaları konusundaki ısrarı ittifak içinde ciddi tartışmalara yol açıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu süreçle ilgili yoğun bir trafik yürütürken, Trump'ın Ankara'da bu talebini daha gür bir sesle dile getirmesi bekleniyor. Bu durum, Avrupa ülkeleri için yeni bir mali ve askeri yükümlülük dönemi anlamına geliyor.

Donald Trump’ın NATO ülkelerine yönelik en büyük baskı unsurlarından biri olan savunma bütçesi konusu Ankara’da ana gündem maddelerinden biri olacak (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Donald Trump’ın NATO ülkelerine yönelik en büyük baskı unsurlarından biri olan savunma bütçesi konusu Ankara’da ana gündem maddelerinden biri olacak (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

ORTA DOĞU'DA ATEŞ HATTI VE NATO İÇİNDEKİ ÇATLAKLAR

Zirveye giden süreçte Orta Doğu'daki savaş tamtamları da masada geniş yer bulacak. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamleleri sonrası Donald Trump'ın NATO'dan açıkça destek istemesi, ittifakın temel taşları arasında fikir ayrılıklarına neden oldu. İngiltere Başbakanı Starmer, "Açık konuşayım; bu savaş NATO misyonu olarak düşünülmedi ve öyle de olmayacak" diyerek tavrını netleştirirken; Almanya Başbakanı Merz, "Orta Doğu'daki savaşın NATO ile hiçbir ilgisi yok" ifadelerini kullandı. İspanya'dan gelen "Hava üslerimizin kullanılmasına izin vermeyeceğiz" açıklaması, pek çok Avrupa ülkesinin ABD'nin savaşına dahil olmayı reddettiğini gösteriyor. Ankara Zirvesi, bu çatlakların onarılıp onarılamayacağı konusunda tarihi bir tanıklığa sahne olacak.

Zirveye giden süreçte Orta Doğu'daki savaş tamtamları da masada geniş yer bulacak (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Zirveye giden süreçte Orta Doğu'daki savaş tamtamları da masada geniş yer bulacak (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

TÜRKİYE: NATO'NUN VAZGEÇİLMEZ GÜNEY KANADI

2004 yılındaki İstanbul Zirvesi'nden 22 yıl sonra NATO, yeniden Türkiye'de toplanıyor. Ancak bugün dengeler çok daha farklı. Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği nokta, tüm küresel kaynaklarca takdir ediliyor. Türkiye artık sadece bir üye değil, NATO'nun ve Avrupa kıtasının vazgeçilmez bir unsuru olarak tanımlanıyor. Karadeniz'de Ukrayna-Rusya savaşında anahtar rol oynayan, Akdeniz'de "Mavi Vatan" projesiyle ana aktör konumunda bulunan Türkiye, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir etki alanına sahip. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, "Türkiye, Avrupa'nın enerji güvenliği için vazgeçilmez noktada. Karadeniz'deki istikrarın anahtarı Türkiye. Orta Doğu'daki kalıcı çözüm için merkez ülke ve NATO'nun güney kanadının taşıyıcı sütunudur" sözleriyle Ankara'nın jeopolitik ağırlığını aktardı.

rfan Sapmaz, ʺTürkiye, Avrupa'nın enerji güvenliği için vazgeçilmez noktada. Karadeniz'deki istikrarın anahtarı Türkiye (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)rfan Sapmaz, ʺTürkiye, Avrupa'nın enerji güvenliği için vazgeçilmez noktada. Karadeniz'deki istikrarın anahtarı Türkiye (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

KRİTİK ÜSLER VE STRATEJİK KOORDİNATLAR

Türkiye'nin askeri gücü, sahip olduğu tesislerle de perçinleniyor. İncirlik Üssü ve Kürecik Radarı, NATO savunmasının kalbi olarak görülüyor. Özellikle ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla birlikte Malatya'daki Kürecik Radarı'na yeniden Patriot füzelerinin getirilmesi, Türkiye'nin operasyonel önemini bir kez daha kanıtlıyor. Göç yönetimi, enerji koridorları ve terörle mücadelede Türkiye'nin sunduğu katkı, NATO için alternatifi olmayan bir destek sunuyor. Belçika Başbakanı ve Savunma Bakanı'nın "Avrupa'nın güvenliği Türkiyesiz düşünülemez" yönündeki ortak görüşü, artık Avrupa Birliği üyeleri tarafından da kabul görmüş durumda.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI VE ENERJİ KRİZİ MASADA

Ankara'daki zirvenin gündemi oldukça yoğun. Ukrayna-Rusya savaşı tüm hızıyla devam ederken, karşılıklı saldırıların şiddeti artıyor. Ukrayna'nın St. Petersburg'a, Rusya'nın ise Kiev'e yönelik ağır saldırıları Avrupa'nın savunma yükünü artırırken, Ankara'da bu savaşın geleceği de masaya yatırılacak. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın kapanma riskiyle birlikte Avrupa'nın sırtlandığı devasa enerji maliyeti, "Enerji ve Kritik Ulaştırma Koridorları" başlığını zirvenin en hayati konularından biri haline getiriyor.

Ankara’daki zirvenin gündemi oldukça yoğun. Ukrayna-Rusya savaşı tüm hızıyla devam ederken, karşılıklı saldırıların şiddeti artıyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)Ankara’daki zirvenin gündemi oldukça yoğun. Ukrayna-Rusya savaşı tüm hızıyla devam ederken, karşılıklı saldırıların şiddeti artıyor (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

BEYAZ SARAY'DA TRUMP'IN ÖFKESİ VE İÇ SİYASET KRİZİ

Washington'da ise hava oldukça gergin. Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılan bir oylamada İran savaşına yönelik operasyon kararının veto edilmesiyle büyük bir darbe aldı. İrfan Sapmaz, "Donald Trump şu an çok sinirli. Kendi partisinden 4 Cumhuriyetçinin Demokratların safında yer almasıyla oylamayı kaybetti. Arada sadece 6 oy fark vardı" şeklinde konuşarak ABD iç siyasetindeki kaynamayı özetledi. 2026 ara seçimlerine kilitlenen Trump için Ankara Zirvesi, hem küresel liderlik mesajı vermek hem de ekonomik baskılar ve artan petrol fiyatları karşısında Amerikan halkına güç gösterisi yapmak için kritik bir platform olacak.

YENİ DÖNEMİN GÜVENLİK MİMARİSİ İNŞA EDİLİYOR

7-8 Temmuz tarihlerinde sadece bir toplantı yapılmayacak; yeni dönemin güvenlik mimarisi Ankara'da inşa edilecek. Yeni stratejik konseptin belirleneceği, savunma harcamalarındaki krizin aşılmaya çalışılacağı ve İran sonrası bölge güvenliğinin yeniden tasarlanacağı bu zirve, küresel siyasetin yönünü tayin edecek. Gözler ve kulaklar, Başkan Erdoğan ve Donald Trump başta olmak üzere dünya liderlerinin Ankara'da vereceği tarihi kararlara çevrilmiş durumda.

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