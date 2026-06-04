Ankara dev zirveye hazırlanıyor! A Haber’de dikkat çeken analiz: NATO’nun vazgeçilmez güney kanadı: Türkiye

NATO tarihinin en kritik buluşmalarından biri için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede, 32 ülkenin lideri ve geniş heyetler bir araya gelecek. Türkiye'nin stratejik önemi ve küresel krizlerin çözümündeki belirleyici rolü bir kez daha gözler önüne serilirken, Washington-Ankara hattındaki diplomatik trafik de hız kazandı. Canlı yayına bağlanan A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Türkiye'nin Karadeniz'deki istikrarın anahtarı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye hem Orta Doğu'da kalıcı çözümün merkez ülkesi hem de NATO'nun güney kanadının taşıyıcı sütunudur" ifadelerini kullandı.

Dünyanın gözü kulağı 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacak. NATO Liderler Zirvesi'ne 32 ülke liderinin yanı sıra bakanlar ve temsilcilerden oluşan çok kalabalık heyetler katılacak. Ankara'da bu tarihi buluşma için olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, zirvenin zamanlaması da büyük önem taşıyor. İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla genişleyen NATO'nun bu yeni dönemdeki en önemli sınavı Ankara'da verilecek. ANKARA'DA TARİHİ NATO ZİRVESİ: KÜRESEL GÜVENLİĞİN MERKEZİ TÜRKİYE OLACAK Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Belki NATO tarihinin en önemli ama en önemli zirvesi olacak" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin bu sürece çok ciddi şekilde hazırlandığını belirtti. Fidan ayrıca, "Trump'ın Cumhurbaşkanımıza kişisel saygısından dolayı zirveye katılacağını düşünüyoruz" sözleriyle iki lider arasındaki stratejik bağın altını çizdi.

NATO tarihinin en kritik buluşmalarından biri için geri sayım başladı. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek zirvede, 32 ülkenin lideri ve geniş heyetler bir araya gelecek (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) WASHINGTON VE ANKARA'DAN AYNI VURGU: EN KRİTİK TOPLANTI Ankara'daki heyecan Washington'da da karşılık buluyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacak. Açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler var" şeklinde konuştu. Her iki bakanın da "tarihin en kritik toplantısı" vurgusu yapması, Ankara'daki masada sadece askeri stratejilerin değil, dünyanın geleceğinin konuşulacağını gösteriyor. Donald Trump yönetiminin NATO'ya yönelik sert eleştirileri ve geçtiğimiz dönemde kullandığı "NATO'nun siyasi ömrü bitti" ifadeleri hafızalardaki tazeliğini korurken, bu zirve ittifakın geleceği için bir "güven testi" niteliği taşıyor. SAVUNMA HARCAMALARINDA YÜZDE 5 BASKISI VE TRUMP FAKTÖRÜ Donald Trump'ın NATO ülkelerine yönelik en büyük baskı unsurlarından biri olan savunma bütçesi konusu Ankara'da ana gündem maddelerinden biri olacak. Trump'ın, NATO üyesi ülkelerin gayrisafi milli hasılalarının %5'ini güvenliğe ayırmaları konusundaki ısrarı ittifak içinde ciddi tartışmalara yol açıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu süreçle ilgili yoğun bir trafik yürütürken, Trump'ın Ankara'da bu talebini daha gür bir sesle dile getirmesi bekleniyor. Bu durum, Avrupa ülkeleri için yeni bir mali ve askeri yükümlülük dönemi anlamına geliyor.