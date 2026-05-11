İsrail Yunanistan üzerinden planlıyor! Kirli askeri işbirliğini ağzından kaçırdı: Tarihimizin en büyük ordusunu kuruyoruz

Yunanistan'ın bir yandan ekonomik krizin etkilerini atlatmaya çalışırken diğer yandan savunma sanayiine milyarlarca Euro yatırdığını belirten A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Savunma Bakanı Dendias'ın Selanik'te yaptığı konuşmada, "Yunanistan tarihinin en güçlü ordusunu kurma aşamasındayız. Yeni Demokrasi Partisi desteklenirse güçlü bir ordu olacak ve Yunanlılar akşamları yataklarında güven içinde rahat uyuyabilecek." ifadelerini kullandığını aktardı.



200 UÇAKLIK DEV FİLO VE YENİ FIRKATEYNLER



Atina'nın hava ve deniz gücünü artırmak için devasa bir bütçe ayırdığına dikkat çeken Tahsin, Dendias'ın savunma stratejisini, "200 adet modern savaş uçağının yer alacağı bir filo oluşturuyoruz. Mevcut F-16'ları Viper seviyesine yükseltiyoruz, Fransa'dan Rafale uçaklarını aldık ve almaya devam edeceğiz. Dünyanın en modern savaş uçağı olan F-35'leri de envanterimize katmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." sözleriyle özetlediğini belirtti. Tahsin ayrıca, denizlerdeki hakimiyet çabası için Fransa'dan Belharra ve İtalya'dan Bergamini tipi fırkateynlerin alımı için görüşmelerin aralıksız sürdüğünü ifade etti.