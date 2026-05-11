İsrail Yunanistan üzerinden planlıyor! Kirli askeri işbirliğini ağzından kaçırdı: Tarihimizin en büyük ordusunu kuruyoruz
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, ülke tarihinin en güçlü ordusunu kurduklarını iddia ederek Türkiye’yi hedef alan provokatif açıklamalarda bulundu. Ekonomik krizle boğuşmasına rağmen borç ve kredilerle silahlanma yarışına giren Atina yönetimi, İsrail ile kurulan stratejik iş birliği ve 200 uçaklık yeni hava filosu planıyla bölgedeki tansiyonu yükseltiyor. A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Atina’nın silahlanma çılgınlığının detaylarını ve Yunan medyasında büyük yankı uyandıran analizi aktardı.
Yunanistan'ın bir yandan ekonomik krizin etkilerini atlatmaya çalışırken diğer yandan savunma sanayiine milyarlarca Euro yatırdığını belirten A Haber Muhabiri İlhan Tahsin, Savunma Bakanı Dendias'ın Selanik'te yaptığı konuşmada, "Yunanistan tarihinin en güçlü ordusunu kurma aşamasındayız. Yeni Demokrasi Partisi desteklenirse güçlü bir ordu olacak ve Yunanlılar akşamları yataklarında güven içinde rahat uyuyabilecek." ifadelerini kullandığını aktardı.
200 UÇAKLIK DEV FİLO VE YENİ FIRKATEYNLER
Atina'nın hava ve deniz gücünü artırmak için devasa bir bütçe ayırdığına dikkat çeken Tahsin, Dendias'ın savunma stratejisini, "200 adet modern savaş uçağının yer alacağı bir filo oluşturuyoruz. Mevcut F-16'ları Viper seviyesine yükseltiyoruz, Fransa'dan Rafale uçaklarını aldık ve almaya devam edeceğiz. Dünyanın en modern savaş uçağı olan F-35'leri de envanterimize katmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." sözleriyle özetlediğini belirtti. Tahsin ayrıca, denizlerdeki hakimiyet çabası için Fransa'dan Belharra ve İtalya'dan Bergamini tipi fırkateynlerin alımı için görüşmelerin aralıksız sürdüğünü ifade etti.
İSRAİL İLE STRATEJİK ORTAKLIK
Yunanistan'ın İsrail ile olan askeri yakınlaşmasının temelinde Türkiye karşıtlığının yattığını vurgulayan Tahsin, Dendias'ın İsrail ile kurulan askeri ortaklığa dair, "İsrail ile son dönemde yaptığımız stratejik iş birliği Yunanistan'ın lehinedir. İsrail'in silah deposu dolu ve bunu İran'a karşı kanıtladılar. Bu iş birliği hem Güney Kıbrıs hem de Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye karşı güçlü bir ordunun ayak sesleridir." şeklindeki sözlerini paylaştı. Dendias'ın bu silahlanma hamlelerini, "Bizimle anlaşmak istemeyen bir komşumuz var, bu yüzden bu adımları atmak zorundayız." ifadeleriyle gerekçelendirdiğini belirtti.
Yunan medyasındaki bir detaya da değinen İlhan Tahsin, A Haber'in Yunanistan'da bir referans kaynağı haline geldiğini belirterek, "A Haber şu an Yunanistan basınında ve televizyonlarında en çok konuşulan kanalların başında geliyor. Türkiye'nin değişen vizyonunu, yerli ve milli sanayisindeki dev adımları ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği noktayı tartışırken sık sık A Haber'in analizlerini ve açık oturumlarını izliyorlar." sözleriyle aktardı.