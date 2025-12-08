Geniş aileden çekirdek aileye geçiş! Aile kavramı hangi tehditlerle karşı karşıya?

Sosyolog İsmail Öz, aile yapısındaki değişimi değerlendirdi (Ekran görüntüsü)

"GELENEKLER YERİNİ YENİ BİR ANLAYIŞA BIRAKTI"

Aile yapısındaki bozulmanın nedenlerinden biri olarak küreselleşmeyi gösteren Öz, bu sürecin hem aileyi hem bireyi dönüştürdüğünü söyleyerek şunları ekledi:

"Bugün korunaklı ve geleneksel bir aile tipinden bahsetmek zor. Geleneksel yaşam tarzları, tavırlar ve tutumlar giderek kayboluyor. Nasıl giyinileceğini, nasıl konuşulacağını, nasıl yaşanacağını öğreten o geleneksel zemin artık yok. Bunun yerine geleneği de dönüştüren yeni bir anlayış hakim."

Teknoloji artık evlerin en baskın unsurlarından biri. Sosyal medya platformları ve yapay zeka uygulamaları, çocukların kimlik arayışını evlerin dışına, dev bir dijital evrene taşıyor.

Klinik Psikolog Müjde Yahşi, aile yapısındaki psikolojik değişimi değerlendirdi (Ekran görüntüsü)

"TEKNOLOJİ TEK BAŞINA SUÇLU DEĞİL"

Klinik Psikolog Müjde Yahşi, dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dijital oyunlardaki karakterler çoğu zaman çocuğun kendi kimliğiyle örtüşmüyor. Nötr karakterler tercih edildiğinde, henüz kimliği oturmamış bir çocuğun sağlıklı seçimler yapması zorlaşabiliyor."

Peki, aile yapısındaki çözülme nasıl onarılabilir? Bu soruya yanıt veren Yahşi, iletişimin önemini vurgulayarak, "Öncelikle anne ve baba kendi aralarında sağlıklı iletişim kurmayı öğrenmeli. Küçük sorunlar zamanla tüm aileyi etkileyen büyük bir dalgaya dönüşebiliyor. Bu nedenle önce iletişimi güçlendirmek, kalıplaşmış davranışları sorgulamak ve kendimize ayna tutmak şart." ifadesini kullandı

A Haber ekibi, aile yapısındaki değişimin nedenlerini vatandaşlara sordu (Ekran görüntüsü)

AİLE YAPISI BOZULDU MU?

Vatandaşlara mikrofon uzatan A Haber ekibi, "Aile yapısı bozuldu mu?" sorusunu yöneltti.

Teknoloji yüzünden çocukların iletişiminin kopuklaştığını dikkat çeken bir vatandaş, "Çoğunluk otobüslerde, yolda giderken telefondan yüzünü çevirmiyor. Konuşmalar azaldı, buluşmalar azaldı. Kimse sosyal olmaktan çıktı artık telefonlar sayesinde. Yani iletişimimiz kopuklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Bir vatandaş ise yeni neslin kalabalık aile istemediğinin altını çizerek, "Kalabalık aile istemiyorlar şimdiki gençler. Biz bir odada büyüdük, onlar iki oda bir salona bile sığamıyorlar." ifadesini kullandı.